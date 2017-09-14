речь только про вооружение. Деньгами помогать пока ещё будут. Сомали на границах им не нужно. Чехия и кто то ещё могут хотеть продолжения войны (чужими ресурсами), уже проскакивала инфа что в Европе нет единого мнения на этот счёт. Ну и отказ Шольца в ракетах тоже много о чём говорит. По порту новороссийск и крымскому мосту бить не дают. Это 1й системный момент.
Мы дали Киеву до 400 танков – больше, чем США, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Чехия и Болгария вместе взятые", "Мы приняли около 4 млн украинцев" Варшава ожидала хотя бы благодарности за это. – говорит Витольд Юраш . Польский премьер Матеуш Моравецкий после зернового скандала заявил, что Польша больше не передает вооружение Украине и теперь фокусируется на собственных нуждах безопасности.
что у нас сейчас с Польшей? это 2й системный момент.
После выступления президента Франции идею отправки своих войск в Украину отвергли многие страны Запада, в том числе Германия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Испания, Италия и Чехия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что у альянса нет планов отправки войск в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал прекратить дебаты по этому вопросу, а его финский коллега Антти Хяккянен особо выделил необходимость сосредоточиться на поставке Киеву вооружений, боеприпасов и денег. В то же время в поддержку позиции президента Франции высказались Литва и Латвия.
напрашивается вопрос, а в НАТО нас тоже берут? это 3й системный момент (а точнее жирный сигнал сами понимаете кому)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 18:25, всього редагувалось 7 разів.
Аккуратно повангую запад и рф договорились, помощь потихоньку сворачивается,
Ванговать в марте 24-го, что «помощь будет постепенно сворачиваться» после своего же вангования «помощь максимум до лета 2023» выглядит тупее, чем носить сюда генерала СВР. Более порядочный Зебра поняв что облажался в своих прогнозах - ушел. А тебя «5 человек в личке уговорили». Хотя там было только 2: Долярчик и Успих.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 бер, 2024 18:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ничего не могу сказать о потерях наших войск, в т.ч. ПВО, в Харьковской области. Не знаю. Но над Харьковом сильно не летали. И не допустили захвата Харькова именно войска, а не население. Т.е. армия сражалась. Поэтому говорить о том, что они были "похоронены в своих же казармах", да ещё и "большинство", это слишком. Так это Харьков, который находится рядом с границей и времени между началом вторжения и началом боёв практически не было.
В самом начале было много ударов по казармам и продолжались пока гениальные военачальники не поняли, что военных не стоит там размещать. Но об этом не будем. Каждая ошибка и вовремя не принятое решение это чьи то жизни..
Востаннє редагувалось hume в Нед 10 бер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А у вас є заява Залужного ,ним підписана і завірена нотаріально що Залужний хотів в політику? Немає , тобто від мене треба вимагати документи Генштабу, а самому можна генерувати будь-що...
Тому питання не про документи А надайте мені хоч якісь докази політичноїактивності Залужного... Дві статті в закордонній пресі..це добре.. Дайте мені ссилочки на щось подібне в Україні. Чи у вас українською політикою (боротьба за голоси виборців) - треба займатись виключно за кордоном.
У вас з причинно/наслідковими звязками - все нормально? Захист докторської для вас те саме що ХОЧЕ в ПОЛІТИКУ ? Прикольно В мене друзі Доктора наук...і від жодного з них не чув що причиною написання Докторської - це Бажання потрапити в політику...
Аккуратно повангую запад и рф договорились, помощь потихоньку сворачивается,
Ванговать в марте 24-го, что «помощь будет постепенно сворачиваться» после своего же вангования «помощь максимум до лета 2023» выглядит тупее, чем носить сюда генерала СВР. Более порядочный Зебра поняв что облажался в своих прогнозах - ушел. А тебя «5 человек в личке уговорили». Хотя там было только 2: Долярчик и Успих.
причём тут я к зебре? в лс я свой уход ни с кем не обговаривал, это моё личное дело. Или пусть тот с кем обговаривал даст скрин, я разрешаю. Прогнозы могут сбываться или не сбываться. Или все должны сбываться? Когда ты перестанешь искажать информацию обо мне? это кретинизм. Тебе как офицеру не стыдно опускаться на быдло-алкогольный уровень дискуссии или у вас там где ты работал приняты такие нормы общения?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 18:36, всього редагувалось 2 разів.