RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 70987099710071017102>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:59

  Bobua написав:vitaliiangel

Але ж чехи шукають нам артснаряди.
Європа і Японія гроші дає.
Не схоже на згортання підтримки...

Навіть до Bobua дійшла ця проста реальність ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9265
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:01

  ЛАД написав:
  Bobua написав:.........
3) треба глибоко вкопуватись аби зберегти всіх, і дайте техніку, будматеріали, бетон... ще влітку 2022,
.........

Не рано ли было бы?
А как же Херсон и Харьков?


Херсон -- там видно було, що заберуть назад.
Як на харківщині пощастило -- точно не знаю. Але командування мало би знати і екстраполювати, що завжди так не буде...

І хороші укріплення в тилу в будь-якому випадку не завадили би. Навіть якщо пощастисть поскакати вперед -- невідомо ж, чи не доведеться так само назад.

Якщо когось надто мучать витрати на укріплення, то робіть їх з подвійним призначенням -- корисними також і в мирному житті...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1901
З нами з: 24.08.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:01

  Bobua написав:Європа і Японія гроші дає.
речь только про вооружение. Деньгами помогать пока ещё будут. Сомали на границах им не нужно. Чехия и кто то ещё могут хотеть продолжения войны (чужими ресурсами), уже проскакивала инфа что в Европе нет единого мнения на этот счёт. Ну и отказ Шольца в ракетах тоже много о чём говорит. По порту новороссийск и крымскому мосту бить не дают. Это 1й системный момент.
Мы дали Киеву до 400 танков – больше, чем США, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Чехия и Болгария вместе взятые", "Мы приняли около 4 млн украинцев" Варшава ожидала хотя бы благодарности за это. – говорит Витольд Юраш
. Польский премьер Матеуш Моравецкий после зернового скандала заявил, что Польша больше не передает вооружение Украине и теперь фокусируется на собственных нуждах безопасности.
что у нас сейчас с Польшей? это 2й системный момент.
После выступления президента Франции идею отправки своих войск в Украину отвергли многие страны Запада, в том числе Германия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Испания, Италия и Чехия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что у альянса нет планов отправки войск в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал прекратить дебаты по этому вопросу, а его финский коллега Антти Хяккянен особо выделил необходимость сосредоточиться на поставке Киеву вооружений, боеприпасов и денег. В то же время в поддержку позиции президента Франции высказались Литва и Латвия.
напрашивается вопрос, а в НАТО нас тоже берут?
это 3й системный момент (а точнее жирный сигнал сами понимаете кому)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 18:25, всього редагувалось 7 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22398
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:08

vitaliiangel ,

Аккуратно повангую запад и рф договорились, помощь потихоньку сворачивается,


Ванговать в марте 24-го, что «помощь будет постепенно сворачиваться» после своего же вангования «помощь максимум до лета 2023» выглядит тупее, чем носить сюда генерала СВР.
Более порядочный Зебра поняв что облажался в своих прогнозах - ушел. А тебя «5 человек в личке уговорили». Хотя там было только 2: Долярчик и Успих. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 бер, 2024 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11251
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2173 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:09

  ЛАД написав:Ничего не могу сказать о потерях наших войск, в т.ч. ПВО, в Харьковской области. Не знаю.
Но над Харьковом сильно не летали. И не допустили захвата Харькова именно войска, а не население. Т.е. армия сражалась. Поэтому говорить о том, что они были "похоронены в своих же казармах", да ещё и "большинство", это слишком. Так это Харьков, который находится рядом с границей и времени между началом вторжения и началом боёв практически не было.

Из открытых источников. Секретов не открываю

https://tsn.ua/ru/amp/ato/v-harkove-byl ... 20530.html

https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... tarei-buk/

В самом начале было много ударов по казармам и продолжались пока гениальные военачальники не поняли, что военных не стоит там размещать. Но об этом не будем. Каждая ошибка и вовремя не принятое решение это чьи то жизни..
Востаннє редагувалось hume в Нед 10 бер, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 9579
З нами з: 27.12.12
Подякував: 943 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И ты начал новое "ванговать".
Продолжай, ты забавный


вражає інфантильність і наївність, у жінок таке не часто побачиш)
може і справді паночка?
в мене була одна знайома на ім'я Віталіна
prodigy
 
Повідомлень: 10946
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3226 раз.
Подякували: 3286 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:27

  vt313 написав:
  budivelnik написав:А у вас є заява Залужного ,ним підписана і завірена нотаріально що Залужний хотів в політику?
Немає , тобто від мене треба вимагати документи Генштабу, а самому можна генерувати будь-що...

Тому питання не про документи
А надайте мені хоч якісь докази політичноїактивності Залужного...
Дві статті в закордонній пресі..це добре..
Дайте мені ссилочки на щось подібне в Україні.
Чи у вас українською політикою (боротьба за голоси виборців) - треба займатись виключно за кордоном.
Ссилки на тих хто цитував ці статті?
Типова для української політики практика.
https://suspilne.media/649188-zaluznij- ... -taemnica/
У вас з причинно/наслідковими звязками - все нормально?
Захист докторської для вас те саме що ХОЧЕ в ПОЛІТИКУ ?
Прикольно
В мене друзі Доктора наук...і від жодного з них не чув що причиною написання Докторської - це Бажання потрапити в політику...

Труси-хрестик
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27190
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:27

  prodigy написав:
  pesikot написав:И ты начал новое "ванговать".
Продолжай, ты забавный


вражає інфантильність і наївність, у жінок таке не часто побачиш)
може і справді паночка?
в мене була одна знайома на ім'я Віталіна

та просто никак не может определиться с гендерной принадлежностью...
Прохожий
 
Повідомлень: 13489
З нами з: 05.06.13
Подякував: 910 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:30

  Hotab написав:vitaliiangel ,

Аккуратно повангую запад и рф договорились, помощь потихоньку сворачивается,


Ванговать в марте 24-го, что «помощь будет постепенно сворачиваться» после своего же вангования «помощь максимум до лета 2023» выглядит тупее, чем носить сюда генерала СВР.
Более порядочный Зебра поняв что облажался в своих прогнозах - ушел. А тебя «5 человек в личке уговорили». Хотя там было только 2: Долярчик и Успих. :lol:

причём тут я к зебре? в лс я свой уход ни с кем не обговаривал, это моё личное дело. Или пусть тот с кем обговаривал даст скрин, я разрешаю. Прогнозы могут сбываться или не сбываться. Или все должны сбываться? Когда ты перестанешь искажать информацию обо мне? это кретинизм. Тебе как офицеру не стыдно опускаться на быдло-алкогольный уровень дискуссии или у вас там где ты работал приняты такие нормы общения?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 18:36, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22398
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:33

  serg1974 написав:Вы сейчас согласились с правом властей давать указания ВЛКомиссии выдавать кому власти угодно фальшивые заключения нужным людям.
Чим більше будуть вимагати порядку від влади( паралельно забиваючи на те що порядок треба наводити з себе) - тим менше цього порядку буде і тим дорожче Ви за нього заплатите.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27190
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 70987099710071017102>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 173285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 6467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 573172
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1840)
10.03.2024 19:30
Ринок ОВДП (5840)
10.03.2024 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron