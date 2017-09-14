Додано: Нед 10 бер, 2024 18:01

Bobua написав: Європа і Японія гроші дає. Європа і Японія гроші дає.

Мы дали Киеву до 400 танков – больше, чем США, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Чехия и Болгария вместе взятые", "Мы приняли около 4 млн украинцев" Варшава ожидала хотя бы благодарности за это. – говорит Витольд Юраш

. Польский премьер Матеуш Моравецкий после зернового скандала заявил, что Польша больше не передает вооружение Украине и теперь фокусируется на собственных нуждах безопасности.



После выступления президента Франции идею отправки своих войск в Украину отвергли многие страны Запада, в том числе Германия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Испания, Италия и Чехия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что у альянса нет планов отправки войск в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал прекратить дебаты по этому вопросу, а его финский коллега Антти Хяккянен особо выделил необходимость сосредоточиться на поставке Киеву вооружений, боеприпасов и денег. В то же время в поддержку позиции президента Франции высказались Литва и Латвия.

речь только про вооружение. Деньгами помогать пока ещё будут. Сомали на границах им не нужно. Чехия и кто то ещё могут хотеть продолжения войны (чужими ресурсами), уже проскакивала инфа что в Европе нет единого мнения на этот счёт. Ну и отказ Шольца в ракетах тоже много о чём говорит. По порту новороссийск и крымскому мосту бить не дают. Это 1й системный момент.что у нас сейчас с Польшей? это 2й системный момент.напрашивается вопрос, а в НАТО нас тоже берут?это 3й системный момент (а точнее жирный сигнал сами понимаете кому)