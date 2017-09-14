Так если не сбывается прям все что ты пробуешь угадать , то может не стоит играть в битву экстрасенсов? Витос, ты шитый белыми нитками. Ты панически боишься призыва в армию. Вплоть до слегка несдержанного энуреза. Потому ты гнешь тему «надо сдаваться, оружие не дадут, боеприпасов не дадут, солдат тоже нет, никто не хочет идти, все, пора просить прошение у путена».. Все ж видно.
Bobua написав:......... 3) треба глибоко вкопуватись аби зберегти всіх, і дайте техніку, будматеріали, бетон... ще влітку 2022, .........
Не рано ли было бы? А как же Херсон и Харьков?
Херсон -- там видно було, що заберуть назад.
Летом 2022?
Як на харківщині пощастило -- точно не знаю. Але командування мало би знати і екстраполювати, що завжди так не буде...
І хороші укріплення в тилу в будь-якому випадку не завадили би. Навіть якщо пощастисть поскакати вперед -- невідомо ж, чи не доведеться так само назад.
С такими настроениями не воюют. Никто и никогда. Другое дело, что надо трезво оценивать ситуацию и понимать, когда нужно и можно наступать, а когда уходить в глухую оборону. Но это очень не просто, часто люди ошибаются. Вряд ли летом 2022 кто-то был уверен в освобождении Херсона и Харьковщины. В 2023, возможно, неуспех наступления можно было предвидеть и строить укрепления.
Якщо когось надто мучать витрати на укріплення, то робіть їх з подвійним призначенням -- корисними також і в мирному житті...
Метро в Херсоне? Что строить в Харькове? В Чугуеве? В Липцах? В Харькове, может быть, ещё можно что-то придумать, хотя не представляю себе что. Но в Липцах - только чисто оборонительные сооружения. И там они необходимы и нужно было строить ещё до войны. Но это на границе. А где надо было строить сейчас? Точнее, в 2022-23?
Так если не сбывается прям все что ты пробуешь угадать , то может не стоит играть в битву экстрасенсов? Витос, ты шитый белыми нитками. Ты панически боишься призыва в армию. Вплоть до слегка несдержанного энуреза. Потому ты гнешь тему «надо сдаваться, оружие не дадут, боеприпасов не дадут, солдат тоже нет, никто не хочет идти, все, пора просить прошение у путена».. Все ж видно.
Это и есть его страхи ... Он и писал о страхах вчера, постоянно ...
freeze написав:Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.
окремо ще раз зверну увагу. ВЛК - це для того, щоб перейти на посаду посла. немає інших шляхів. наскільки буде ефективним послом - подивимось. якби не це, гадаю ніхто б не звільнявся.
з приводу репутації так. але не бачу підстав для таких тверджень. навіть після звільнення людина буде приносити користь державі. бо відсторонити його повністю від військовою справи - це не його рішення. питання з головного.
Вы сейчас согласились с правом властей давать указания ВЛКомиссии выдавать кому власти угодно фальшивые заключения нужным людям. А завтра все простые граждане тоже должны пройти ВЛК. И все теперь понимают какой будет результат. Тоже тот который власти нужно.
Вопрос- а зачем тогда ВЛК ? Просто для выполнения формальных требований закона ?
це я не з цим погодився, це ви такий висновок зробили. я НЕ погоджувався на видачу фальшивих висновків
ЛАД написав:Ничего не могу сказать о потерях наших войск, в т.ч. ПВО, в Харьковской области. Не знаю. Но над Харьковом сильно не летали. И не допустили захвата Харькова именно войска, а не население. Т.е. армия сражалась. Поэтому говорить о том, что они были "похоронены в своих же казармах", да ещё и "большинство", это слишком. Так это Харьков, который находится рядом с границей и времени между началом вторжения и началом боёв практически не было.
В самом начале было много ударов по казармам и продолжались пока гениальные военачальники не поняли, что военных не стоит там размещать. Но об этом не будем. Каждая ошибка и вовремя не принятое решение это чьи то жизни..
Самолёты над Харьковщиной,возможно, были. "Роями" над Харьковом не летали. Если была "практически вся бригада уничтожена", то как и что "сумели все же поставить на боевое дежурство и сделать то, чтобы российская авиация не продолжала налеты на мирный город Харьков". Сейчас сложно судить, что правда, а что не совсем. Удары по казармам были по всей Украине. И это было не из-за неожиданности и отсутствия предупреждения, а из-за недостатка военного опыта. Потери печальные, но это бывает в любой войне пока не освоятся и приобретут опыт и командиры, и солдаты.
як виявляється існує проблема, що наразі з армії не можуть звільнитися навіть ті люди, що мають другу групу інвалідності
У мене немає чіткої відповіді, що там відбулося, для чого це зробили. Мені цікаво, і в комітеті ми це питання піднімемо, тому що однозначно тут не може так бути, що якщо потрібно звільнити когось, неважливо кого, ми шукаємо єдиний спосіб, який виглядає напівлегально, і кидає потім таку тінь на всі ВЛК загалом. І ми маємо з цим розбиратися.
Я не вірю, що Залужний щось підробляв. Але ми бачимо, як відреагувало суспільство, а я насамперед маю і суспільству пояснювати, як народний депутат, як секретар комітету, як це все відбувається, а не просто тупо займати чийсь бік. Так не буде.
Дивіться, в нас зараз в Збройних силах багато служить людей з [інвалідністю] - і другої, і третьої групи. Зараз якраз йде дискусія, що робити. Багато людей в перші дні війни взяли в руки зброю, маючи інвалідність другої групи, і воюють до сих пір, і немає ніякого механізму, щоб їх звільняти звідти. І зараз механізми ці пропрацьовуємо, як це має бути. Це не велика кількість, це навіть не десятки тисяч, це менше десяти тисяч [людей]. Але до сих пір не було прийнято рішення, багато з них до сих пір не можуть звільнитися, бо ВЛК не можуть пройти.
— З політичної точки зору, якби я був країною як Великобританія, а десь була країна і був головком, як Залужний, який провів два найтяжчі роки під час війни, то просто [погодив би його кандидатуру], щоб він був десь поруч, що мати можливість у нього брати досвід і розуміти, як це.
Тобто [важлива] дотичність до такої персони, як Залужний. Як би його хто не сприймав, він досить серйозно відвоював два роки війни з однією з найсильніших армій світу. Він знає, як це робити, як працює логістика, як працюють політичні системи, як працює країна, як розвивається оборонно-промисловий комплекс.
Коли вони кажуть, що не дуже радіють політичним призначенням, але я б пішов на щось інше, щоб ця людина, наприклад, була тут, в нас в країні, щоб мати можливість перейняти цей досвід. Але це вже, мабуть, не про посла. Це вже, мабуть, просто про питання ефективності країни.
Тут, мабуть, головкому треба було пояснити, що за ситуація, чого воно так відбулося, і які в нього були підстави. Тому що тут же питання, що звільнився для того, щоб стати послом. Але питання, чи потрібно було звільнятися. А потім задають питання ті, хто дійсно має другу групу інвалідності, і зараз прямо в боях знаходяться. І вони не можуть звільнитися. Це ситуація, яка розбалансовує, звичайно, тому вона не досить приємна.
Shaman написав:поки що я не вважаю, що якісний генерал може стати якісним президентом - зовсім інші сфери діяльності.
Пример,
що якісний генерал може стати якісним президентом
Петр Па́вел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) — чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023[9]. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього — командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.
И именно при президенте-генерале, не при президентах-политиках других стран
Чехия нашла за границей около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть переправлены в Украину для пополнения арсеналов украинской армии, однако ей необходима финансовая помощь партнёров для их закупки и транспортировки. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петр Павел, сообщают чешские СМИ и "Украинская правда".