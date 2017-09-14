Додано: Нед 10 бер, 2024 19:07

У мене немає чіткої відповіді, що там відбулося, для чого це зробили. Мені цікаво, і в комітеті ми це питання піднімемо, тому що однозначно тут не може так бути, що якщо потрібно звільнити когось, неважливо кого, ми шукаємо єдиний спосіб, який виглядає напівлегально, і кидає потім таку тінь на всі ВЛК загалом. І ми маємо з цим розбиратися.



Я не вірю, що Залужний щось підробляв. Але ми бачимо, як відреагувало суспільство, а я насамперед маю і суспільству пояснювати, як народний депутат, як секретар комітету, як це все відбувається, а не просто тупо займати чийсь бік. Так не буде.

Дивіться, в нас зараз в Збройних силах багато служить людей з [інвалідністю] - і другої, і третьої групи. Зараз якраз йде дискусія, що робити. Багато людей в перші дні війни взяли в руки зброю, маючи інвалідність другої групи, і воюють до сих пір, і немає ніякого механізму, щоб їх звільняти звідти. І зараз механізми ці пропрацьовуємо, як це має бути. Це не велика кількість, це навіть не десятки тисяч, це менше десяти тисяч [людей]. Але до сих пір не було прийнято рішення, багато з них до сих пір не можуть звільнитися, бо ВЛК не можуть пройти.

— З політичної точки зору, якби я був країною як Великобританія, а десь була країна і був головком, як Залужний, який провів два найтяжчі роки під час війни, то просто [погодив би його кандидатуру], щоб він був десь поруч, що мати можливість у нього брати досвід і розуміти, як це.



Тобто [важлива] дотичність до такої персони, як Залужний. Як би його хто не сприймав, він досить серйозно відвоював два роки війни з однією з найсильніших армій світу. Він знає, як це робити, як працює логістика, як працюють політичні системи, як працює країна, як розвивається оборонно-промисловий комплекс.



Коли вони кажуть, що не дуже радіють політичним призначенням, але я б пішов на щось інше, щоб ця людина, наприклад, була тут, в нас в країні, щоб мати можливість перейняти цей досвід. Але це вже, мабуть, не про посла. Це вже, мабуть, просто про питання ефективності країни.

Тут, мабуть, головкому треба було пояснити, що за ситуація, чого воно так відбулося, і які в нього були підстави. Тому що тут же питання, що звільнився для того, щоб стати послом. Але питання, чи потрібно було звільнятися. А потім задають питання ті, хто дійсно має другу групу інвалідності, і зараз прямо в боях знаходяться. І вони не можуть звільнитися. Це ситуація, яка розбалансовує, звичайно, тому вона не досить приємна.

звільнення Залужного та Шаптали (це ще не підтверджено) через ВЛК виявилося доволі гострим питанням. ось один з поглядів на цедля читання потрібно ввести emailяк виявляється існує проблема, що наразі з армії не можуть звільнитися навіть ті люди, що мають другу групу інвалідності