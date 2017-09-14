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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 бер, 2024 19:43
Бойцам на передовых позициях можно в 2 раза поднять выплаты, если уволить из рядов ВСУ тех, кто не хочет служить, — нардеп Горбенко
По словам нардепа, Сырский предложил Зеленскому для мотивации бойцов, которые хотят воевать, поднять "боевые" выплаты до 200.000 грн. Найти средства в бюджете на такую индексацию возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать.
Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, — заявил Горбенко.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 бер, 2024 19:55
vitaliiangel написав:
Бойцам на передовых позициях можно в 2 раза поднять выплаты, если уволить из рядов ВСУ тех, кто не хочет служить, — нардеп Горбенко
По словам нардепа, Сырский предложил Зеленскому для мотивации бойцов, которые хотят воевать, поднять "боевые" выплаты до 200.000 грн. Найти средства в бюджете на такую индексацию возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать.
Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, — заявил Горбенко.
Горбенко Руслан Олександрович
Політична діяльність
2010—2014 — депутат Луганської міської ради від Партії регіонів[7].
2019 рік — Народний депутат України IX скликання (пройшов до парламенту за списком партії «Слуга народу»), заступник Глави парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин[8].
Виталька, тебе пора самозабанится
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pesikot
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Додано: Нед 10 бер, 2024 19:59
pesikot написав:
Виталька, тебе пора самозабанится
Прояви мужество
и что если человек из луганской области автоматически это значит 2й сорт? или всех регионалов надо расстрелять? лучше ты суициднись, а мы отпразднуем. пишешь куету в воскресенье. Мозгов вообще нету. Что высрал, тем и думаешь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 бер, 2024 20:06, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:05
Bobua написав:vitaliiangel
Але ж чехи шукають нам артснаряди.
Європа і Японія гроші дає.
Не схоже на згортання підтримки...
Схоже... вся справа в цифрах. В нас витрата снарядів зара проти літа десь в 7,5 раз впала. Потоку техніки з європи вже нема. І ремонтувати її нема кому. Рем бат сформований по остаточному принципу. Кидали туди нетрібних людей. Потім взагалі обєднали з бмтз. потім придатних вигребли й з бмтз. А техніка стара і ламається.
Зара ідея переходу з артилерійської війни на дронову. Бо дешевша.
Но тут бистрих проривів і захвату територій не буде. Дронова війна це позиційна війна. Дрон ефективний більше при відбитті чужих атак не прикритих ребом.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:06
vitaliiangel , ну тут как сказать…
Регионал в местном совете Луганска в 2014 году.. Ты не знаешь что это за публика?))
Это не он ЛНР провозглашал?)
Протокол голосовалки мы уже конечно не найдем)
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:07
vitaliiangel написав:
По словам нардепа, Сырский предложил Зеленскому для мотивации бойцов, которые хотят воевать, поднять "боевые" выплаты до 200.000 грн. Найти средства в бюджете на такую индексацию возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать.
Чомусь одразу уявила Успіха та анекдот про мавпу, яка метушиться між двома чергами зі словами "що ж мені тепер розірватись?")))
Успіх нам тут давно скиглить, як він хоче додому - це з одного боку. А з іншого боку 200 тисяч (читай: третій смарт).
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