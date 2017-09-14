Бойцам на передовых позициях можно в 2 раза поднять выплаты, если уволить из рядов ВСУ тех, кто не хочет служить, — нардеп Горбенко
По словам нардепа, Сырский предложил Зеленскому для мотивации бойцов, которые хотят воевать, поднять "боевые" выплаты до 200.000 грн. Найти средства в бюджете на такую индексацию возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать.
Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, — заявил Горбенко.
Бойцам на передовых позициях можно в 2 раза поднять выплаты, если уволить из рядов ВСУ тех, кто не хочет служить, — нардеп Горбенко
По словам нардепа, Сырский предложил Зеленскому для мотивации бойцов, которые хотят воевать, поднять "боевые" выплаты до 200.000 грн. Найти средства в бюджете на такую индексацию возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать.
Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, — заявил Горбенко.
Горбенко Руслан Олександрович
Політична діяльність 2010—2014 — депутат Луганської міської ради від Партії регіонів[7]. 2019 рік — Народний депутат України IX скликання (пройшов до парламенту за списком партії «Слуга народу»), заступник Глави парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин[8].
Але ж чехи шукають нам артснаряди. Європа і Японія гроші дає. Не схоже на згортання підтримки...
Схоже... вся справа в цифрах. В нас витрата снарядів зара проти літа десь в 7,5 раз впала. Потоку техніки з європи вже нема. І ремонтувати її нема кому. Рем бат сформований по остаточному принципу. Кидали туди нетрібних людей. Потім взагалі обєднали з бмтз. потім придатних вигребли й з бмтз. А техніка стара і ламається. Зара ідея переходу з артилерійської війни на дронову. Бо дешевша. Но тут бистрих проривів і захвату територій не буде. Дронова війна це позиційна війна. Дрон ефективний більше при відбитті чужих атак не прикритих ребом.
По словам нардепа, Сырский предложил Зеленскому для мотивации бойцов, которые хотят воевать, поднять "боевые" выплаты до 200.000 грн. Найти средства в бюджете на такую индексацию возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать.
Чомусь одразу уявила Успіха та анекдот про мавпу, яка метушиться між двома чергами зі словами "що ж мені тепер розірватись?"))) Успіх нам тут давно скиглить, як він хоче додому - це з одного боку. А з іншого боку 200 тисяч (читай: третій смарт).
Hotab написав:vitaliiangel , ну тут как сказать… Регионал в местном совете Луганска в 2014 году.. Ты не знаешь что это за публика?)) Это не он ЛНР провозглашал?) Протокол голосовалки мы уже конечно не найдем)
подай в суд. ты не знаешь как по закону такие вопросы решаются? Тебе компетентно ответят в чём он виновен. А не обмазывать соплями человека, потому что он из Луганска. У тебя идеи как раз для рф. Там быстро определяют кто враг путена.
Звільнити ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Де тут про ВЛК ?
Колега freeze, нажаль, ви теж попались на це
Залужного звільнили, тому що це захотілос комусь Когось почала правда лякати, як лякала раніше. Тому, шашлики і таке інше
А про ВЛК - це вже вкид. Безглуздий Проте, як виявилось, досі дієвий
С должности то его уволили. Но как он попал на должность посла ? Сомнительно, что должность посла позволяет прикомандирование военнослужащего на эту должность в Министерстве иностранных дел. Тогда должен быть еще приказ об увольнении из ЗСУ. Может кто-то предложит иные варианты.
С какой целью? Мне проще не иметь дел (в том числе в контексте соблюдения инфогигиены) с законтаченными «регионами» людьми. Если бы стоял вопрос, что без него никак не обойтись, то стоило бы выяснять , копать, проверять. Но такой потребности нет. Тебе же все равно, ок.