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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 71007101710271037104>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 19:43

Бойцам на передовых позициях можно в 2 раза поднять выплаты, если уволить из рядов ВСУ тех, кто не хочет служить, — нардеп Горбенко

По словам нардепа, Сырский предложил Зеленскому для мотивации бойцов, которые хотят воевать, поднять "боевые" выплаты до 200.000 грн. Найти средства в бюджете на такую индексацию возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать.

Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, — заявил Горбенко.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 19:55

  vitaliiangel написав:
Бойцам на передовых позициях можно в 2 раза поднять выплаты, если уволить из рядов ВСУ тех, кто не хочет служить, — нардеп Горбенко

По словам нардепа, Сырский предложил Зеленскому для мотивации бойцов, которые хотят воевать, поднять "боевые" выплаты до 200.000 грн. Найти средства в бюджете на такую индексацию возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать.

Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, — заявил Горбенко.


Горбенко Руслан Олександрович
Політична діяльність
2010—2014 — депутат Луганської міської ради від Партії регіонів[7].
2019 рік — Народний депутат України IX скликання (пройшов до парламенту за списком партії «Слуга народу»), заступник Глави парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин[8].


Виталька, тебе пора самозабанится
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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 19:59

  pesikot написав:Виталька, тебе пора самозабанится
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и что если человек из луганской области автоматически это значит 2й сорт? или всех регионалов надо расстрелять?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 21:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:05

  Bobua написав:vitaliiangel

Але ж чехи шукають нам артснаряди.
Європа і Японія гроші дає.
Не схоже на згортання підтримки...

Схоже... вся справа в цифрах. В нас витрата снарядів зара проти літа десь в 7,5 раз впала. Потоку техніки з європи вже нема. І ремонтувати її нема кому. Рем бат сформований по остаточному принципу. Кидали туди нетрібних людей. Потім взагалі обєднали з бмтз. потім придатних вигребли й з бмтз. А техніка стара і ламається.
Зара ідея переходу з артилерійської війни на дронову. Бо дешевша.
Но тут бистрих проривів і захвату територій не буде. Дронова війна це позиційна війна. Дрон ефективний більше при відбитті чужих атак не прикритих ребом.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:06

vitaliiangel , ну тут как сказать…
Регионал в местном совете Луганска в 2014 году.. Ты не знаешь что это за публика?))
Это не он ЛНР провозглашал?)
Протокол голосовалки мы уже конечно не найдем)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:07

  vitaliiangel написав:
По словам нардепа, Сырский предложил Зеленскому для мотивации бойцов, которые хотят воевать, поднять "боевые" выплаты до 200.000 грн. Найти средства в бюджете на такую индексацию возможно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не желает воевать.

:D Чомусь одразу уявила Успіха та анекдот про мавпу, яка метушиться між двома чергами зі словами "що ж мені тепер розірватись?")))
Успіх нам тут давно скиглить, як він хоче додому - це з одного боку. А з іншого боку 200 тисяч (читай: третій смарт).
fler
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:10

fler , боюсь за 200 мыть снаряды не выйдет. Тут надо в первом окопе сидеть..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:10

  Hotab написав:vitaliiangel , ну тут как сказать…
Регионал в местном совете Луганска в 2014 году.. Ты не знаешь что это за публика?))
Это не он ЛНР провозглашал?)
Протокол голосовалки мы уже конечно не найдем)

подай в суд. ты не знаешь как по закону такие вопросы решаются? Тебе компетентно ответят в чём он виновен. А не обмазывать соплями человека, потому что он из Луганска. У тебя идеи как раз для рф. Там быстро определяют кто враг путена.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:22

  pesikot написав:Shaman
Госпидя ..

Ви як діти, вам вкинули інфу, ви її, не перевіряючи, жуете

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №59/2024
Звільнити ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ


Де тут про ВЛК ?

Колега freeze, нажаль, ви теж попались на це

Залужного звільнили, тому що це захотілос комусь
Когось почала правда лякати, як лякала раніше. Тому, шашлики і таке інше

А про ВЛК - це вже вкид. Безглуздий
Проте, як виявилось, досі дієвий


С должности то его уволили. Но как он попал на должность посла ? Сомнительно, что должность посла позволяет прикомандирование военнослужащего на эту должность в Министерстве иностранных дел. Тогда должен быть еще приказ об увольнении из ЗСУ. Может кто-то предложит иные варианты.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:23

vitaliiangel ,

подай в суд. ты не знаешь как по закону


С какой целью?
Мне проще не иметь дел (в том числе в контексте соблюдения инфогигиены) с законтаченными «регионами» людьми.
Если бы стоял вопрос, что без него никак не обойтись, то стоило бы выяснять , копать, проверять.
Но такой потребности нет. Тебе же все равно, ок.
Hotab
 
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  #<1 ... 71007101710271037104>
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