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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7101710271037104>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:25

таки походу патриотами сбивали кацаполеты

ЗМІ: Росіяни знищили дві установки ЗРК Patriot в Україні

https://inforesist.org/ua/zmi-rosiyani-znishhili-dvi-ustanovki-zrk-patriot-v-ukraini/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скорее всего по линии фронта блуждал Пэтриот. Который проредил кацапское самолёты. По пусковой прилетел Искандер.

По всем специализированным каналам.

Апд, опередили)

Искандеры не жалеют, недавно один хаймарс уничтожили. Либо подтянули разведку, либо наши сильно расслабились. Ещё два хаймарса в феврале пришлось отправить из за поломок на ремонт в США
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:41

  yanyura написав:
  Shaman написав:поки що я не вважаю, що якісний генерал може стати якісним президентом - зовсім інші сфери діяльності.

Пример,
що якісний генерал може стати якісним президентом

Петр Па́вел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) — чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023[9]. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього — командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B5%D0%BB

И именно при президенте-генерале, не при президентах-политиках других стран
Чехия нашла за границей около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть переправлены в Украину для пополнения арсеналов украинской армии, однако ей необходима финансовая помощь партнёров для их закупки и транспортировки. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петр Павел, сообщают чешские СМИ и "Украинская правда".

https://www.svoboda.org/a/chehiya-nashl ... 23939.html

Пішов у відставку з армії в листопаді 2018 року

Між армією та виборами президента 5 років займався політикою. це я й мав на увазі - треба підготуватися, а не відразу міняти сферу діяльності. це як Рейган - актор. але перед тим, як стати президентом, що встиг побути губернатором Каліфорнії

звісно, військові проблеми він може вирішувати набагато оператівніше, ніж звичайні політики
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:42

  hume написав:Скорее всего по линии фронта блуждал Пэтриот. Который проредил кацапское самолёты. По пусковой прилетел Искандер.

По всем специализированным каналам.

Апд, опередили)

Искандеры не жалеют, недавно один хаймарс уничтожили. Либо подтянули разведку, либо наши сильно расслабились. Ещё два хаймарса в феврале пришлось отправить из за поломок на ремонт в США

если все так то ПУ Пэтриот не была развернута и не была спрятана, 100% проёп военных отвечающих за логистику
попасть искандером в ПУ во время боевого дежурства или во время движения анреал
скорее всего ждуны сдали

апд
сегодня над Черным морем летает Посейдон, ждем?)
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 10 бер, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:43

  mephala написав:ЗМІ: Росіяни знищили дві установки ЗРК Patriot в Україні

https://inforesist.org/ua/zmi-rosiyani-znishhili-dvi-ustanovki-zrk-patriot-v-ukraini/


Так кому вірити , тім що написали знищіли , чи тім що написали НІ ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:46

  холява написав:
  mephala написав:ЗМІ: Росіяни знищили дві установки ЗРК Patriot в Україні

https://inforesist.org/ua/zmi-rosiyani-znishhili-dvi-ustanovki-zrk-patriot-v-ukraini/


Так кому вірити , тім що написали знищіли , чи тім що написали НІ ?

https://t.me/defender_skadovsk/27704
Тут видео если что то разберёте
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:48

  hume написав:Скорее всего по линии фронта блуждал Пэтриот. Который проредил кацапское самолёты. По пусковой прилетел Искандер.

По всем специализированным каналам.

Апд, опередили)

Искандеры не жалеют, недавно один хаймарс уничтожили. Либо подтянули разведку, либо наши сильно расслабились. Ещё два хаймарса в феврале пришлось отправить из за поломок на ремонт в США


Оце ви розвідник !
Ну все що на лінії зіткнення , ви в курсі !
Де ,куди , скільки ....ракети , хаймарси , вбиті , поранені .

На ремонт ви теж відправляли ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:48

  pesikot написав:Shaman
Госпидя ..

Ви як діти, вам вкинули інфу, ви її, не перевіряючи, жуете

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №59/2024
Звільнити ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Де тут про ВЛК ?

Колега freeze, нажаль, ви теж попались на це

Залужного звільнили, тому що це захотілос комусь
Когось почала правда лякати, як лякала раніше. Тому, шашлики і таке інше

А про ВЛК - це вже вкид. Безглуздий
Проте, як виявилось, досі дієвий

питання не в звільненні з посади, а в звільненні з ЗСУ. якщо вкид, то ок. але щось мені підказує що ні. чи про посла теж вкид?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:51

  vitaliiangel написав:
  холява написав:
  mephala написав:ЗМІ: Росіяни знищили дві установки ЗРК Patriot в Україні

https://inforesist.org/ua/zmi-rosiyani-znishhili-dvi-ustanovki-zrk-patriot-v-ukraini/


Так кому вірити , тім що написали знищіли , чи тім що написали НІ ?

https://t.me/defender_skadovsk/27704
Тут видео если что то разберёте


Ветік , вдячний за відео , але ви самі написали ,що там нічого не розбереш .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Патриоты, хаймарс. Что сказать, сырский зе бест
Бетон
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