Shaman написав:поки що я не вважаю, що якісний генерал може стати якісним президентом - зовсім інші сфери діяльності.
Пример,
що якісний генерал може стати якісним президентом
Петр Па́вел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) — чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023[9]. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього — командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.
И именно при президенте-генерале, не при президентах-политиках других стран
Чехия нашла за границей около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть переправлены в Украину для пополнения арсеналов украинской армии, однако ей необходима финансовая помощь партнёров для их закупки и транспортировки. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петр Павел, сообщают чешские СМИ и "Украинская правда".
Між армією та виборами президента 5 років займався політикою. це я й мав на увазі - треба підготуватися, а не відразу міняти сферу діяльності. це як Рейган - актор. але перед тим, як стати президентом, що встиг побути губернатором Каліфорнії
звісно, військові проблеми він може вирішувати набагато оператівніше, ніж звичайні політики
hume написав:Скорее всего по линии фронта блуждал Пэтриот. Который проредил кацапское самолёты. По пусковой прилетел Искандер.
По всем специализированным каналам.
Апд, опередили)
Искандеры не жалеют, недавно один хаймарс уничтожили. Либо подтянули разведку, либо наши сильно расслабились. Ещё два хаймарса в феврале пришлось отправить из за поломок на ремонт в США
если все так то ПУ Пэтриот не была развернута и не была спрятана, 100% проёп военных отвечающих за логистику попасть искандером в ПУ во время боевого дежурства или во время движения анреал скорее всего ждуны сдали
апд сегодня над Черным морем летает Посейдон, ждем?)
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 10 бер, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.