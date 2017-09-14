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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:56
холява
взрыв был не малый. точно не тушенку там перевозили.
думаете чем то другим охотятся за кацаполетами?
ЗЫ
из источника которые НЕ подтверждают уничтожение патриотов:
"Декілька OSINT-акаунтів у соціальних мережах дійшли висновку, що удар, ймовірно, знищив українську систему протиповітряної оборони «Патріот», хоча в іншому OSINT-акаунті зазначено, що українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення"
что такое нужно было перевозить как средства МТЗ что бы так рвонуло?
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mephala
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Додано: Нед 10 бер, 2024 21:09
Бетон написав:
Патриоты, хаймарс. Что сказать, сырский зе бест
война это всегда потери. главно что бы нам компенсировали если действительно грохнули усатновку. а то эти же опять разлетаются.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 21:13
mephala написав: Бетон написав:
Патриоты, хаймарс. Что сказать, сырский зе бест
война это всегда потери. главно что бы нам компенсировали если действительно грохнули усатновку. а то эти же опять разлетаются.
Да понятно, донимают кабы, ф16 не дают, решили бороться блуждающим пэтриотом идя на риск.
Другое беспокоит. Засечь пэтриот за 50 км от фронта можно только предателями.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 21:16
vitaliiangel написав:
Тут видео если что то разберёте
І це як виходить, їх дрон вісить, наводить?
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Додано: Нед 10 бер, 2024 21:48
Досі не має рішення, як буде відбуватися демобілізація військовослужбовців ЗСУ під час війни
У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянули усі 16 блоків питань оновленого законопроєкту про мобілізацію і не дійшли згоди лише з одного питання – демобілізації. Про це повідомив секретар цього парламентського комітету, ветеран АТО Роман Костенко в інтерв’ю lb.ua.
За його словами, немає рішення, як буде відбуватися демобілізація військовослужбовців ЗСУ під час війни.
«Звичайно, ми як парламентарі говоримо про те, що цих людей потрібно відпустити через 36 місяців, тому що вони виснажені, більшість їх безпосередньо беруть участь у бойових діях. І навіть ті, хто ні, є ж і інший етап виснаженості – відрив від сім'ї. Там же ж не всі військові, які все життя готувались до того, щоб битися», – зауважив Костенко.
Народний депутат наголосив, що уже зараз потрібно працювати із великою кількістю майбутніх демобілізованих.
«Якщо буде ухвалено рішення, це понад 200 тисяч людей (не буду називати точну цифру) одномоментно прийдуть, і з ними потрібно буде говорити. І ми маємо зробити так, щоб вони пішли у соціум і змішалися з людьми, інакше вони будуть лякати людей. У нас буде прірва між ветеранами і людьми, які не воювали», – вважає Роман Костенко.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 21:54
hume написав:
Скорее всего по линии фронта блуждал Пэтриот. Который проредил кацапское самолёты. По пусковой прилетел Искандер.
mephala написав:
что такое нужно было перевозить как средства МТЗ что бы так рвонуло?
Приліт Іскандера - пів тони вибухівки і по пустому місцю видасть епічну картинку.
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