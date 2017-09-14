холява взрыв был не малый. точно не тушенку там перевозили. думаете чем то другим охотятся за кацаполетами?
ЗЫ из источника которые НЕ подтверждают уничтожение патриотов: "Декілька OSINT-акаунтів у соціальних мережах дійшли висновку, що удар, ймовірно, знищив українську систему протиповітряної оборони «Патріот», хоча в іншому OSINT-акаунті зазначено, що українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення"
что такое нужно было перевозить как средства МТЗ что бы так рвонуло?
Досі не має рішення, як буде відбуватися демобілізація військовослужбовців ЗСУ під час війни
У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянули усі 16 блоків питань оновленого законопроєкту про мобілізацію і не дійшли згоди лише з одного питання – демобілізації. Про це повідомив секретар цього парламентського комітету, ветеран АТО Роман Костенко в інтерв’ю lb.ua.
За його словами, немає рішення, як буде відбуватися демобілізація військовослужбовців ЗСУ під час війни.
«Звичайно, ми як парламентарі говоримо про те, що цих людей потрібно відпустити через 36 місяців, тому що вони виснажені, більшість їх безпосередньо беруть участь у бойових діях. І навіть ті, хто ні, є ж і інший етап виснаженості – відрив від сім'ї. Там же ж не всі військові, які все життя готувались до того, щоб битися», – зауважив Костенко.
Народний депутат наголосив, що уже зараз потрібно працювати із великою кількістю майбутніх демобілізованих.
«Якщо буде ухвалено рішення, це понад 200 тисяч людей (не буду називати точну цифру) одномоментно прийдуть, і з ними потрібно буде говорити. І ми маємо зробити так, щоб вони пішли у соціум і змішалися з людьми, інакше вони будуть лякати людей. У нас буде прірва між ветеранами і людьми, які не воювали», – вважає Роман Костенко.
vt313 написав:16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії.
Дуже цікавий факт, якщо це правда то йому дійсно не місце на посаді головкому, бо написання реальної докторської має забирати весь вільний час і це якось зовсім не корелює з діяльністю головкому під час реальної війни
Конечно же ни один руководитель мало мальского уровня просто не физически не в состоянии заниматься чем то кроме своей работы. Дай Бог чтоб хватало времени на сон еду отдых и семью, о какой диссертации речь? Не говоря уже о военных у которых голова в военное время болит круглосуточно. Это же все понимают. И все понимают что все эти докторские-кандидатские любых можновладцев - это обычная коррупция. Неприкрытая. Совок в чистом виде, в том его проявлении которое его по итогу и развалило. Когда куча ученых по бумагам, а в стране ни ракеты сделать не могут ни законы в порядок привести. Ну и знак простым смертным - мы боги нам можно всё. Странно только что они сами не понимают что этим они роют яму между верхами и низами. Или понимают но уже им сознательно пофиг.
Shaman написав:поки що я не вважаю, що якісний генерал може стати якісним президентом - зовсім інші сфери діяльності.
Пример,
що якісний генерал може стати якісним президентом
Петр Па́вел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) — чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023[9]. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього — командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.
И именно при президенте-генерале, не при президентах-политиках других стран
Чехия нашла за границей около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть переправлены в Украину для пополнения арсеналов украинской армии, однако ей необходима финансовая помощь партнёров для их закупки и транспортировки. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петр Павел, сообщают чешские СМИ и "Украинская правда".