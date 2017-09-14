Досі не має рішення, як буде відбуватися демобілізація військовослужбовців ЗСУ під час війни



У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянули усі 16 блоків питань оновленого законопроєкту про мобілізацію і не дійшли згоди лише з одного питання – демобілізації. Про це повідомив секретар цього парламентського комітету, ветеран АТО Роман Костенко в інтерв’ю lb.ua.



За його словами, немає рішення, як буде відбуватися демобілізація військовослужбовців ЗСУ під час війни.



«Звичайно, ми як парламентарі говоримо про те, що цих людей потрібно відпустити через 36 місяців, тому що вони виснажені, більшість їх безпосередньо беруть участь у бойових діях. І навіть ті, хто ні, є ж і інший етап виснаженості – відрив від сім'ї. Там же ж не всі військові, які все життя готувались до того, щоб битися», – зауважив Костенко.



Народний депутат наголосив, що уже зараз потрібно працювати із великою кількістю майбутніх демобілізованих.



«Якщо буде ухвалено рішення, це понад 200 тисяч людей (не буду називати точну цифру) одномоментно прийдуть, і з ними потрібно буде говорити. І ми маємо зробити так, щоб вони пішли у соціум і змішалися з людьми, інакше вони будуть лякати людей. У нас буде прірва між ветеранами і людьми, які не воювали», – вважає Роман Костенко.