Додано: Нед 10 бер, 2024 21:59

Василь-Рівне написав: vt313 написав: 16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії. 16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії.

Дуже цікавий факт, якщо це правда то йому дійсно не місце на посаді головкому, бо написання реальної докторської має забирати весь вільний час і це якось зовсім не корелює з діяльністю головкому під час реальної війни Дуже цікавий факт, якщо це правда то йому дійсно не місце на посаді головкому, бо написання реальної докторської має забирати весь вільний час і це якось зовсім не корелює з діяльністю головкому під час реальної війни

Конечно же ни один руководитель мало мальского уровня просто не физически не в состоянии заниматься чем то кроме своей работы. Дай Бог чтоб хватало времени на сон еду отдых и семью, о какой диссертации речь? Не говоря уже о военных у которых голова в военное время болит круглосуточно. Это же все понимают. И все понимают что все эти докторские-кандидатские любых можновладцев - это обычная коррупция. Неприкрытая. Совок в чистом виде, в том его проявлении которое его по итогу и развалило. Когда куча ученых по бумагам, а в стране ни ракеты сделать не могут ни законы в порядок привести. Ну и знак простым смертным - мы боги нам можно всё. Странно только что они сами не понимают что этим они роют яму между верхами и низами. Или понимают но уже им сознательно пофиг.