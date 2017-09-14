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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 бер, 2024 23:30
Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 23:31
katso диплом есть. Знание языка- неизвестно.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 23:32
Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 23:35
mephala написав:холява
взрыв был не малый. точно не тушенку там перевозили.
думаете чем то другим охотятся за кацаполетами?
ЗЫ
из источника которые НЕ подтверждают уничтожение патриотов:
"Декілька OSINT-акаунтів у соціальних мережах дійшли висновку, що удар, ймовірно, знищив українську систему протиповітряної оборони «Патріот», хоча в іншому OSINT-акаунті зазначено, що українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення"
что такое нужно было перевозить как средства МТЗ что бы так рвонуло?
Аміачну селітру везли фермерам.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 23:39
Ukrainian написав:
Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
отлично. я и не говорил что они уничтожены. на видео мне не понятно что это за техника.
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