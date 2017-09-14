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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7102710371047105
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 23:30

  mephala написав:ЗМІ: Росіяни знищили дві установки ЗРК Patriot в Україні

https://inforesist.org/ua/zmi-rosiyani-znishhili-dvi-ustanovki-zrk-patriot-v-ukraini/

Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
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  vitaliiangel написав:
  холява написав:
  mephala написав:ЗМІ: Росіяни знищили дві установки ЗРК Patriot в Україні

https://inforesist.org/ua/zmi-rosiyani-znishhili-dvi-ustanovki-zrk-patriot-v-ukraini/


Так кому вірити , тім що написали знищіли , чи тім що написали НІ ?

https://t.me/defender_skadovsk/27704
Тут видео если что то разберёте

Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 23:35

  mephala написав:холява
взрыв был не малый. точно не тушенку там перевозили.
думаете чем то другим охотятся за кацаполетами?

ЗЫ
из источника которые НЕ подтверждают уничтожение патриотов:
"Декілька OSINT-акаунтів у соціальних мережах дійшли висновку, що удар, ймовірно, знищив українську систему протиповітряної оборони «Патріот», хоча в іншому OSINT-акаунті зазначено, що українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення"

что такое нужно было перевозить как средства МТЗ что бы так рвонуло?

Аміачну селітру везли фермерам.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 23:39

  Ukrainian написав:Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
отлично. я и не говорил что они уничтожены. на видео мне не понятно что это за техника.
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  #<1 ... 7102710371047105
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