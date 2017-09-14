Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет открыта к переговорам с Россией только после того, как Украина и ее партнеры разработают мирный план, а Турция продолжит продвигать собственную переговорную платформу по войне в Украине. Зеленский заявил, что Украина пригласит представителей России на мирный саммит только после того, как Украина и другие страны разработают мирный план на первом мирном саммите.[17] Украина планирует провести первый Украинский саммит «Формула мира» в Швейцарии в 2024 году.[18] Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 марта, что Турция готова провести мирный саммит между Украиной и Россией.[19] ISW продолжает считать, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и не заинтересована в прекращении войны на чем-либо, кроме сформулированных Россией максималистских условий разрушения суверенитета Украины и искоренения идеи уникальной украинской национальной идентичности.[20]