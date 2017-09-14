Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
mephala написав:холява взрыв был не малый. точно не тушенку там перевозили. думаете чем то другим охотятся за кацаполетами?
ЗЫ из источника которые НЕ подтверждают уничтожение патриотов: "Декілька OSINT-акаунтів у соціальних мережах дійшли висновку, що удар, ймовірно, знищив українську систему протиповітряної оборони «Патріот», хоча в іншому OSINT-акаунті зазначено, що українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення"
что такое нужно было перевозить как средства МТЗ что бы так рвонуло?
Ukrainian написав:Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
отлично. я и не говорил что они уничтожены. на видео мне не понятно что это за техника.
Ukrainian написав:Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
отлично. я и не говорил что они уничтожены. на видео мне не понятно что это за техника.
Но и не отрицает.
О Залужном. Уже писал - диплом Острожской академии магистр по международным отношениям. О языке русская Вики: "Помимо украинского и русского, свободно владеет английским языком". Зачем было увольнять из армии через ВЛК мне не понятно. Почему посол не может быть военнослужащим? В крайнем случае, можно было, наверно, "вывести за штат", или дать долгосрочный отпуск, или ещё что-то. А ВЛК, если это правда, выглядит глуповато.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет открыта к переговорам с Россией только после того, как Украина и ее партнеры разработают мирный план, а Турция продолжит продвигать собственную переговорную платформу по войне в Украине. Зеленский заявил, что Украина пригласит представителей России на мирный саммит только после того, как Украина и другие страны разработают мирный план на первом мирном саммите.[17] Украина планирует провести первый Украинский саммит «Формула мира» в Швейцарии в 2024 году.[18] Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 марта, что Турция готова провести мирный саммит между Украиной и Россией.[19] ISW продолжает считать, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и не заинтересована в прекращении войны на чем-либо, кроме сформулированных Россией максималистских условий разрушения суверенитета Украины и искоренения идеи уникальной украинской национальной идентичности.[20]
Это, скорее, перечень должностей, на которых должны назначаться именно военные, а не гражданские. Такие ограничения понятны. Но вряд ли есть ограничения на обратное - занятие военными гражданских должностей. Но спорить не могу, не знаю. Но в любом случае ВЛК некрасивое решение.
Это, скорее, перечень должностей, на которых должны назначаться именно военные, а не гражданские. Такие ограничения понятны. Но вряд ли есть ограничения на обратное - занятие военными гражданских должностей. Но спорить не могу, не знаю. Но в любом случае ВЛК некрасивое решение.
Указ ссылается на часть 10 ст. 6 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»
10. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі. Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями у таких державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних закладах освіти, затверджується Президентом України.
Могут быть откомандированы, а могут не быть. Должности в госорганах из Перечня будут вакантными ?