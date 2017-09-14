|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:20
sens написав:
Мені все одно що ви думаєте, особисто про мене ,мої професійні навички та вміння, вам було запропоновано зробити щось , ви витратили 5 хвилин щоб донести інформацію що ви мене не вважаєте юристом,а я в свою чергу вважаю вашу думку припущенням. Що робити далі?
ви, як "юрист", пропонували мені зробити те, що я по закону зробити не можу.
По факту, ви запропонували мені подзвонити в рельсу. Типу, зробити щось
Якби ви були юристом, то зрозуміл би, що такі дії марні і подальшого розвитку не будуть мати
Саме тому, вашу думку можете собі кудись ... покласти ... чи засунути
А я продовжую вважати, що моя думка про ваші професійні навички - не припущення, а факт. Ви - не юрист.
Ви не знаете законів, проте "мненіє імєєте"
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 13 бер, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9297
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:22
V2 написав: fler написав:
Тобто звинувачення у держзраді та підготовці держперевороту для вас не аргумент? Отримання грошей від Орбана теж ні про що не говорить?
В радянському союзі це була основна стаття для українців та дисидендів.
Тому, це швидше комплімент!
До речі, про презумпцію невинності нічого не чули, чи за часів Вови в нас буде тільки "державні зради"?
p.s. оце шановна fler позеленіла, не чекав!
Взагалі я "нейтрального" кольору)) Просто мене бісить, коли на одного вішають всіх собак, а іншого малюють білим та пухнастим.. Головне питання- це війна. По її виграв? Ні. А Зе судити ще рано.
На цьому раджу припинити політсрач.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4729
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:24
pesikot написав: sens написав:
Мені все одно що ви думаєте, особисто про мене ,мої професійні навички та вміння, вам було запропоновано зробити щось , ви витратили 5 хвилин щоб донести інформацію що ви мене не вважаєте юристом,а я в свою чергу вважаю вашу думку припущенням. Що робити далі?
ви, як "юрист", пропонували мені зробити те, що я по закону зробити не можу.
По факту, ви запропонували мені подзвонити в рельсу. Типу, зробити щось
Саме тому, вашу думку можете собі кудись ... покласти
А я продовжую вважати, що моя думка про ваші професійні навички - не припущення, а факт. Ви - не юрист.
Ви не знаете законів, проте "мненіє імєєте"
Мені здається якщо я щось запропоную по справі ви це не зробите з двох причин: треба сплатити власні кошти за сплату судового збору, самостійно ви в суді хоча б клопотання безкоштовно реєстрували в канцелярії?)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16151
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:25
fler написав:
робить Зе
Як прочитав чуть не впав під стіл)
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:26
fler написав:
Взагалі я "нейтрального" кольору)) Просто мене бісить, коли на одного вішають всіх собак, а іншого малюють білим та пухнастим..
Якщо зелений перейменувати в нейтральний - тоді Ваше твердження відповідатиме дійсності. Бо накинулись на Порошенка саме Ви, звинувативши у всіх можливих гріхах!!!
Щодо війни - Порошенко її не програв, провів успішні контратаки, звільнивши значні території, стабілізував лінію фронту, створив армію.
Як готувався до війни Зеленський відчувають усі досі!!!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8266
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 1358 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:29
fler написав:
Взагалі я "нейтрального" кольору)) Просто мене бісить, коли на одного вішають всіх собак, а іншого малюють білим та пухнастим.. Головне питання- це війна. По її виграв? Ні. А Зе судити ще рано.
На цьому раджу припинити політсрач.
Ти почала, отримуй
З 2014 року по 2019 року на Пороха вішали усіх собак. Де ти була в той час ?
Ти його захищала, типу "Просто мене бісить, коли на одного вішають всіх собак, а іншого малюють білим та пухнастим" ?
Ти продовжуєшь брехати про Порошенко.
Якось я сказав, що пройде 5 років президенства Зеленського, але винуватий все одно буде Порошенкоfler
, Зеленський вже майже 5 років, як президент. І все що відбувається його особиста відповідальність
Тому не треба ставати в третью позицію - "зараз війна". Тоді теж була війна
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9297
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:30
fler написав:
Чому По не підняв галас на весь світ, не звертався по допомогу до всіх підряд, включаючи міжнародні організації, як це робить Зе? Чому не було спецоперацій ГУР та СБУ на рф при По? Проте підписано ганебні Мінські угоди.
Не розглядайте події відірвано від контексту.
Світ тоді і світ зараз - це різні світи.
І робилося в той час багато для міжнародної підтримки, тільки тоді це були перші кроки, старт!!!
fler написав:
Навіть уявити страшно, де б ми зараз були, якби не обрали Зе. Тільки не звиздіть, що Пу не напав би, бо їжаку зрозуміло, що він на Донбасі зупинятися не збирався.
Їжаку зрозуміло, а от до Вови не дійшло, бо він готувався не до війни, а будував дорогу. Таки треба було обирати Їжака!!!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8266
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 1358 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:34
sens написав:
pesikot написав: sens написав:
Мені все одно що ви думаєте, особисто про мене ,мої професійні навички та вміння, вам було запропоновано зробити щось , ви витратили 5 хвилин щоб донести інформацію що ви мене не вважаєте юристом,а я в свою чергу вважаю вашу думку припущенням. Що робити далі?
ви, як "юрист", пропонували мені зробити те, що я по закону зробити не можу.
По факту, ви запропонували мені подзвонити в рельсу. Типу, зробити щось
Саме тому, вашу думку можете собі кудись ... покласти
А я продовжую вважати, що моя думка про ваші професійні навички - не припущення, а факт. Ви - не юрист.
Ви не знаете законів, проте "мненіє імєєте"
Мені здається якщо я щось запропоную по справі ви це не зробите з двох причин: треба сплатити власні кошти за сплату судового збору, самостійно ви в суді хоча б клопотання безкоштовно реєстрували в канцелярії?)
Ви не юрист, я вам навів цитати, хто має право подавати на тлумачення Конституції
Я не можу цього зробити, я не Президент, я не 45 депутатів і таке інше
А ви вже почали брехати, що я це можу зробити, але не хочу
Проте, чекаю від вас приклад Конституційного подання на тлумачення Конституції України стосовно 103 и 108 статей Конституції від громадянина України
Все це ви викладаєте на цій гілці )
Чекаю
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 13 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9297
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:35
pesikot"[quote="5697965:sens написав:
Мені все одно що ви думаєте, особисто про мене ,мої професійні навички та вміння, вам було запропоновано зробити щось , ви витратили 5 хвилин щоб донести інформацію що ви мене не вважаєте юристом,а я в свою чергу вважаю вашу думку припущенням. Що робити далі?
ви, як "юрист", пропонували мені зробити те, що я по закону зробити не можу.
По факту, ви запропонували мені подзвонити в рельсу. Типу, зробити щось
Саме тому, вашу думку можете собі кудись ... покласти
А я продовжую вважати, що моя думка про ваші професійні навички - не припущення, а факт. Ви - не юрист.
Ви не знаете законів, проте "мненіє імєєте"[/quote]
Мені здається якщо я щось запропоную по справі ви це не зробите з двох причин: треба сплатити власні кошти за сплату судового збору, самостійно ви в суді хоча б клопотання безкоштовно реєстрували в канцелярії?)[/quote]
Ви не юрист, я вам навів цитати, хто має право подавати на тлумачення Конституції
Я не можу цього зробити, я не Президент, я не 45 депутатів і таке інше
А ви вже почали брехати, що я це можу зробити, але не хочу
[/quote]
І що з цього що ви припустили,проте мені байдуже) доведіть.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16151
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 13 бер, 2024 20:36
pesikot написав: stm написав: pesikot написав:
Стоп, есть две нормы
одна - срок на 5 лет. Без указания условий
вторая - до вступление нового президента
В условиях Януковича статья 111 тоже исключила срок 103... Они взаимоисключающие или дополняющие? как 108 и 103?
Ах вот оно чё, вот "как глубоко зарыт талант" (с) анекдот
Янукович
Секундочку, в услових Януковича - Янукович сам сбежал, самоустранился
Если Зеленский сбежит, тогда можно будет об этом говорить
В каком Конституционном положении прописанно бегство Президента? )))
Янукович не сбежал, а получил импичмент. Это тоже в 108 и 111 статьях описанно.
Тумус хитрец. Он правильно Вас и иже с Вами наталкивает на единственную заковыку. Надо признать статью 19 про военное положение неконституционной в части запрета выборов. Но надо быть действительно с талантом, что бы это сделать не навредив в целом закону о военном положении
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4584
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|174177
|
|
|9
|8425
|
|
|6076
|576688
|
|