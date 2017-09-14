Додано: Сер 13 бер, 2024 20:35

pesikot"[quote="5697965:sens написав: Мені все одно що ви думаєте, особисто про мене ,мої професійні навички та вміння, вам було запропоновано зробити щось , ви витратили 5 хвилин щоб донести інформацію що ви мене не вважаєте юристом,а я в свою чергу вважаю вашу думку припущенням. Що робити далі? Мені все одно що ви думаєте, особисто про мене ,мої професійні навички та вміння, вам було запропоновано зробити щось , ви витратили 5 хвилин щоб донести інформацію що ви мене не вважаєте юристом,а я в свою чергу вважаю вашу думку припущенням. Що робити далі?

ви, як "юрист", пропонували мені зробити те, що я по закону зробити не можу.По факту, ви запропонували мені подзвонити в рельсу. Типу, зробити щосьСаме тому, вашу думку можете собі кудись ... покластиА я продовжую вважати, що моя думка про ваші професійні навички - не припущення, а факт. Ви - не юрист.Ви не знаете законів, проте "мненіє імєєте"[/quote]Мені здається якщо я щось запропоную по справі ви це не зробите з двох причин: треба сплатити власні кошти за сплату судового збору, самостійно ви в суді хоча б клопотання безкоштовно реєстрували в канцелярії?)[/quote]Ви не юрист, я вам навів цитати, хто має право подавати на тлумачення КонституціїЯ не можу цього зробити, я не Президент, я не 45 депутатів і таке іншеА ви вже почали брехати, що я це можу зробити, але не хочу[/quote]І що з цього що ви припустили,проте мені байдуже) доведіть.