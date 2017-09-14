Додано: Сер 13 бер, 2024 20:39

whois2010 написав: Я вам сьогодні двічи задавав питання, що "Зеленский делает так", де за п"ять рокив правління, в якому напрямку або галузі все відмінно або хоча б добре. Ви не відповіли.

А що Джуліан робить не так, я вам накидаю трохи:

- провалена міжнародна робота за останній рік. Небрите рило і гімнастьорка вже не вражають на Заході. Відносини з Польщею, провальні відносини і результати з обома партіями в США, дитяче поводження з британцями "українці кожен день будуть вам зранку дякувати", платіть гроші не нашим біженцям, а нам, а ми самі поришаємо

- майже кожен день епічні корупційні скандали без вироків суду

- не реформована судова система за 5 років

- мутні типи, якіх гріє влада, як от Тимошенко, який мав би сидіти(це до пункту 2)

- відсутність комунікації з суспільством: з іноземних джерел про стан в країні знаємо більше, ніж від влади

- зелемарафон з відсутністю альтернативи

і т.д. і т.п.



То а що ви можете на захист цього не талановитого менеджера сказати, що в нього/в нас добре? Це вже в третє питаю Я вам сьогодні двічи задавав питання, що "Зеленский делает так", де за п"ять рокив правління, в якому напрямку або галузі все відмінно або хоча б добре.А що Джуліан робить не так, я вам накидаю трохи:- провалена міжнародна робота за останній рік. Небрите рило і гімнастьорка вже не вражають на Заході. Відносини з Польщею, провальні відносини і результати з обома партіями в США, дитяче поводження з британцями "українці кожен день будуть вам зранку дякувати", платіть гроші не нашим біженцям, а нам, а ми самі поришаємо- майже кожен день епічні корупційні скандали без вироків суду- не реформована судова система за 5 років- мутні типи, якіх гріє влада, як от Тимошенко, який мав би сидіти(це до пункту 2)- відсутність комунікації з суспільством: з іноземних джерел про стан в країні знаємо більше, ніж від влади- зелемарафон з відсутністю альтернативиі т.д. і т.п.То а що ви можете на захист цього не талановитого менеджера сказати, що в нього/в нас добре? Це вже в третє питаю

Вам вже раз десять відповіли, але модератор видаляє все. Враження таке, що отримали жирне замовлення топити Зеленського Володимира та не стримувати бульбашки порохоботів, що піднімаються наверх зі спробами навязати вибори всупереч українського законодавства.З переліку звинувачень хочеться просто пореготати. Нагадали вони початок 2000-х, коли такі ж, дуже на словах розумні і чесні до реготу, звинувачували Кучму в слабкому розвитку української економіки на той час. Хоча все тоді було навпаки - дуже добре було з економікою, яка збільшувалась близько 10% на рік. Достатньо було побачити позитивне сальдо зовнішньої торгівлі у звітах, яке збільшувалось з кожним роком. Але це не зупинило мітингувальників, тому що для них російські гроші були без запаху. Вони це робили на замовлення кремля, як вже безперечно відомо. Факти реальні їх не цікавлять. А у звітах звичайний народ не дуже розуміється.Ось що я думаю. Якщо законодавство українське вам не подобається, або ше шось українське, то пропоную поїхати за зразками демократії або зразком ідеального законодовства в московію. Тим паче там військового стану, або стану війни нема. Потім нам доповісте тут де раки зимують.