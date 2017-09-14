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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:39
whois2010 написав:
Я вам сьогодні двічи задавав питання, що "Зеленский делает так", де за п"ять рокив правління, в якому напрямку або галузі все відмінно або хоча б добре. Ви не відповіли.
А що Джуліан робить не так, я вам накидаю трохи:
- провалена міжнародна робота за останній рік. Небрите рило і гімнастьорка вже не вражають на Заході. Відносини з Польщею, провальні відносини і результати з обома партіями в США, дитяче поводження з британцями "українці кожен день будуть вам зранку дякувати", платіть гроші не нашим біженцям, а нам, а ми самі поришаємо
- майже кожен день епічні корупційні скандали без вироків суду
- не реформована судова система за 5 років
- мутні типи, якіх гріє влада, як от Тимошенко, який мав би сидіти(це до пункту 2)
- відсутність комунікації з суспільством: з іноземних джерел про стан в країні знаємо більше, ніж від влади
- зелемарафон з відсутністю альтернативи
і т.д. і т.п.
То а що ви можете на захист цього не талановитого менеджера сказати, що в нього/в нас добре? Це вже в третє питаю
Вам вже раз десять відповіли, але модератор видаляє все. Враження таке, що отримали жирне замовлення топити Зеленського Володимира та не стримувати бульбашки порохоботів, що піднімаються наверх зі спробами навязати вибори всупереч українського законодавства.
З переліку звинувачень хочеться просто пореготати. Нагадали вони початок 2000-х, коли такі ж, дуже на словах розумні і чесні до реготу, звинувачували Кучму в слабкому розвитку української економіки на той час. Хоча все тоді було навпаки - дуже добре було з економікою, яка збільшувалась близько 10% на рік. Достатньо було побачити позитивне сальдо зовнішньої торгівлі у звітах, яке збільшувалось з кожним роком. Але це не зупинило мітингувальників, тому що для них російські гроші були без запаху. Вони це робили на замовлення кремля, як вже безперечно відомо. Факти реальні їх не цікавлять. А у звітах звичайний народ не дуже розуміється.
Ось що я думаю. Якщо законодавство українське вам не подобається, або ше шось українське, то пропоную поїхати за зразками демократії або зразком ідеального законодовства в московію. Тим паче там військового стану, або стану війни нема. Потім нам доповісте тут де раки зимують.
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buratinyo
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:39
fler написав:
Тобто звинувачення у держзраді та підготовці держперевороту для вас не аргумент? Отримання грошей від Орбана теж ні про що не говорить?
Про схеми По щодо розкрадання держбюджету за часів свого президентства промовчу, бо я це чула від працівників Кабміну.
ПС. Wild.tomcat, навчіться аргументувати свої думки, бо "голий" перехід на особистості на фінфорумі ще й на адресу жінки вас неабияк ганьбить.
ну куди вже аргументованіше. і що хто має навчитися, радьте своєму благовірному. я і без ваших порад обійдуся, щось не пригадую що просив їх у вас.
і про жінку, в нас гендерна рівність, і виділяти когось на основі статі заборонено чинним законодавством, і ним же карається. чи пані "докторка" не знає чинне законодавство? чи ви якось вибірково жінка, коли вигідно, і коли невигідно, то рівність?
і так, щоб до когось відносилися як до леді, тією леді потрібно бути.а якщо поводити себе як базарна хабалка, то нічого на дзекркало стрілки переводити.
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wild.tomcat
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:44
sens написав:
І що з цього що ви припустили,проте мені байдуже) доведіть.
А чого доводити ?
Ти вже програв. Ти законів не знаєшь
Я вже писав, хто має право подавати на тлумачення Конституції.
І це не я.
Але ти пишешь, що я можу це зробити
Ну то давай приклад Конституційного подання на тлумачення Конституції від громадянина України
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pesikot
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:46
stm написав: pesikot написав: stm написав:
В условиях Януковича статья 111 тоже исключила срок 103... Они взаимоисключающие или дополняющие? как 108 и 103?
Ах вот оно чё, вот "как глубоко зарыт талант" (с) анекдот
Янукович
Секундочку, в услових Януковича - Янукович сам сбежал, самоустранился
Если Зеленский сбежит, тогда можно будет об этом говорить
В каком Конституционном положении прописанно бегство Президента? )))
Янукович не сбежал, а получил импичмент
Осталось только привести доказательство импичмента Януковича
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pesikot
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:50
pesikot написав: sens написав:
І що з цього що ви припустили,проте мені байдуже) доведіть.
А чого доводити ?
Ти вже програв. Ти законів не знаєшь
Я вже писав, хто має право подавати на тлумачення Конституції.
І це не я.
Але ти пишешь, що я можу це зробити
Ну то давай приклад Конституційного подання на тлумачення Конституції від громадянина України
Вам не потрібно нічого мені доказувати. Я проти вас нічого не маю і ні в чому не звинувачую,окрім двох речей які ви не спростували - сплата судового збору та особисте подання клопотання до суду. Далі буде.
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sens
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:52
pesikot написав: stm написав:
В условиях Януковича статья 111 тоже исключила срок 103... Они взаимоисключающие или дополняющие? как 108 и 103?
Ах вот оно чё, вот "как глубоко зарыт талант" (с) анекдот
Янукович
Секундочку, в услових Януковича - Янукович сам сбежал, самоустранился
Если Зеленский сбежит, тогда можно будет об этом говорить
В каком Конституционном положении прописанно бегство Президента? )))
Янукович не сбежал, а получил импичмент[/quote]
Осталось только привести доказательство импичмента Януковича
[/quote]
В.Ф. Янукович десь згадував що його права було порушено ? Можете за 5 хвилин знайти підтвердження?
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sens
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:54
У Вас тут гаряче) Майже баня для багатьох!
Пропоную трохи відволіктися, охолонути - оффтоп:Уряд заборонив нецільове використання земель під Каховським водосховищем
Чи вірите в позитивне рішення судових позовів, які готує Укргідроенерго проти московії за підрив Каховської ГЕС?
Чи можливе відновлення Каховського водосховища після закінчення збройної агресії рф проти України, зважаючи на кількість та вартість майбутніх відновлювальних робіт в Україні?
Чи стане з часом придатною земля на дні, знищеного російськими окупантами в 2023 році, водоймища для землеробства, зважаючи, що перед його наповненням вода покрила величезну територію найродючіших земель?
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Ірина_
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:55
pesikot написав: fler написав: budivelnik написав:
1 Хто не підписував відрядження Порошенку-чи не стефанчук?
Чому Порошенка пару разів завертали з кордону? Хто у нас керує Погранцями?
...
Далі задавати питання?
А то в мене ще парочка
Скільки квартал95 заплатив податків+донатів
А скільки Порошенко з Рошеном і ГО Справа Громад ?
Тобто звинувачення у держзраді та підготовці держперевороту для вас не аргумент? Отримання грошей від Орбана теж ні про що не говорить?
Про схеми По щодо розкрадання держбюджету за часів свого президентства промовчу, бо я це чула від працівників Кабміну.
Як з тебе полізло ...
Яка держ.зрада у Порошенко ? Що готував країну до оборони під час війни з Росією? Ну да, держ.зрада, але з боку Росії
Держ.переворот ? Факти є ?
Гроші від Орбана ? Особисто від Орбана ? чи отримання %% по державних бумагах Угорщини ?
Тоді як же "Свати" в Росії ? за які роялті капають Кварталу"95
Тут вже особистий проект Кварталу"95
це інше, своє, рідне, зелене.
цікаво, а ті ж працівники камбіну часом не розказували паняночці про схеми розкрадання держюбджету зараз? чи скромно промовчали, опустивши додолу очі?
чи то вже будуть наступні працівники наступного кабміну розказувати?
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wild.tomcat
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Додано: Сер 13 бер, 2024 21:01
stm написав:
Тумус хитрец. Он правильно Вас и иже с Вами наталкивает на единственную заковыку. Надо признать статью 19 про военное положение неконституционной в части запрета выборов. Но надо быть действительно с талантом, что бы это сделать не навредив в целом закону о военном положении
В чем хитрость то ? Никто из перечисленных вами не обладает фактической способностью реализовать свои желания. Споры форумных участников из разных групп предпочтения. Те расклады о которых я сказал однозначно понимают и без моей подсказки политики, имеющие правовые рычаги.
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tumos
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