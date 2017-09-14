sens написав:І що з цього що ви припустили,проте мені байдуже) доведіть.
А чого доводити ?
Ти вже програв. Ти законів не знаєшь
Я вже писав, хто має право подавати на тлумачення Конституції. І це не я.
Але ти пишешь, що я можу це зробити Ну то давай приклад Конституційного подання на тлумачення Конституції від громадянина України
Вам не потрібно нічого мені доказувати. Я проти вас нічого не маю і ні в чому не звинувачую,окрім двох речей які ви не спростували - сплата судового збору та особисте подання клопотання до суду. Далі буде.
Давай далі, я написав, що мені потрібно від тебе, згідно закону.
А для тебе, що районий суд Усть-Задрищенска, що Конституційний Суд України - одне і теж
vitaliiangel написав:https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-13/russia-s-ryazan-refinery-is-on-fire-after-drone-attack-tass-says?srnd=homepage-europe хочу вам сказать спасибо за хорошие новости. На момент нефтепереработка и порт новороссийск - самые слабые места рф. Ещё бы до нефтедобычи дотянутся, тогда и санкции (которые сравнительно легко обходятся) будут не нужны.
тут сегодня и ранее поднимался вопрос, хочет ли путен переговоров. Выскажу имхо. Хочет, очень хочет. Потому что каждый утонувший корабль, каждый разбитый нпз огромные удары по его рейтингу. Осталось ударить по крымскому мосту и порту новороссийск, чтобы этот рейтинг обнулся. Реальный, а не тот который считает левада-центр и нарисуют комиссии.
Не согласен. Самые слабые и болезненные места это ГТС росии. Ведь именно Газпром дает львиную долю доходов в государственный бюджет. По крайней мере давал до начала сво. Ведь глава Газпрома Миллер это человек путина и его ставленник. А ГТС Газпрома это его сильнейшее конкурентное преимущество среди возможных конкурентов.
Конечно, вышеприведенное замечание не умаляет украинский успех по симметричному повреждению нпз в росии, которые важны для военной техники ВС рф, или успехи в затоплении военных судов агрессора, особенно ракетоносителей.
Что касается обнуления рейтинга путина, то не обольщайтесь. С той системой кремлевской пропаганды это невозможно. Ведь к примеру Белгород считает, благодаря системной и продолжительной промывке мозгов, что это Украина оказывается напала на росию и с этим ничего нельзя поделать, так как громкость украинских конструктивных контраргументов является сравнительно тихой в росии - ее там глушат и все эмоционально перекручивают советскими еще методами. А этими методами перекручивали правду весь срок существования СССР.
Ірина_ написав:Чи вірите в позитивне рішення судових позовів, які готує Укргідроенерго проти московії за підрив Каховської ГЕС? Чи можливе відновлення Каховського водосховища після закінчення збройної агресії рф проти України, зважаючи на кількість та вартість майбутніх відновлювальних робіт в Україні? Чи стане з часом придатною земля на дні, знищеного російськими окупантами в 2023 році, водоймища для землеробства, зважаючи, що перед його наповненням вода покрила величезну територію найродючіших земель?
1. Вірю, все можливо та залежить від кваліфікації юристів. Міжнародний суд таке питання зможе вирішити на нашу користь. Звичайно якщо не стане відомо, шо Каховську ГЕС підірвали коропи, наприклад. 2. Звичайно, все можливо. Але попередньо треба вирішити питання по поверненню ЗАЕС, яка потребує воду з цього водосховища для безпечного охолодженння. 3. Сама по собі може і не стати придатною. Бо родючий слій землі може бути повністю змитий після підриву Каховської ГЕС. Потрібні дослідження спеціалістів, гадати на каві не конструктивно, вважаю.
Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" українських журналістів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василиси Степаненко отримала "Оскар" Сумне кіно документує захоплення росіянами українського міста — Чернов, Малолєтка та Степанова були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Там багато крові, поту, сліз. І людей, які б мали жити довге і щасливе життя. Однак не факт, що мають навіть могилу.
"Я буду першим режисером, який скаже, що хотів би ніколи не виходити на цю сцену і щоб Росія ніколи не нападала на Україну", — сказав, отримуючи нагороду, режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов.
Прикметно, що усі троє українських авторів знають про війну з власного досвіду — Мстислав і Василиса харків’яни, а Євген Малолєтка родом із нині окупованого Бердянська. Саме тому їхні чорні вбрання на сцені були не просто скорботою через війну в Україні — це власний, зболений досвід.
Саме таке кіно потрібне тут і зараз. Не серіали Юрія Горбунова про уклоністів. І не "Свати" польською мовою на 1+1. І не постановчий "Юрик", який витискає сльозу у домогосподарок, але повністю викривляє дійсність, як насправді було в окупованому Маріуполі.
Багато хто уже написав, що навряд чи подивиться це кіно, бо надто боляче. Може впасти в депресію. Але це більше ніж кіно, це документальне свідчення — саме кадри наших журналістів із Маріуполя переламали хід війни. Вони змусили наших західних партнерів уперше заговорити про зброю для України. Так вперше в цій фазі війни світ пробачив, що Росія вбиває породіль у пологових і нищить дітей у драмтеатрі з написом на майданчику "Діти". І головне — що в тотально русифікованому Маріуполі ніхто не чекав Росію. Не було такого плану у містян стати росіянами й померти там.
Краще б не було такого фільму для першого українського "Оскара". Однак ми не можемо змінити той ранок 24 лютого. Ніяким чином не оживимо вбитих. Однак можемо змінити історію і поквитатися з убивцями.
Зараз ми не можемо оцінити масштаб події, бо надто свіжі рани. Однак це історичне кіно, за яким вчитимуть історію. І це важливо в умовах, коли росіяни розгорнули пропагандистську кампанію в стилі "ми відбудовуємо Маріуполь". І запускають фейки в стилі "італійська акторка Орнелла Муті відвідала Маріуполь". А те, що пенсіонерка італійського кінематографа насправді їздила на заробітки в Сочі, — неважливо.
... "20 днів у Маріуполі" — той фільм, який варто подивитись і людям з міцними нервами, і тим, хто не очікував, що українців з їхньої землі вириватимуть з м’ясом. Тому найбільша відзнака для наших авторів — піти на цей фільм у кінотеатр, переглянути його на онлайн-платформі. І не посоромитися написати Мстиславу, Євгену та Василисі "Дякую".
Все інше? Ми не чекаємо від світу жалощів і доброти. Ми видряпаємо їх у той момент, коли багато хто махнув на нас рукою. Хто тією ж рукою примушує нас до капітуляції перед Росією.
fler написав:Тобто звинувачення у держзраді та підготовці держперевороту для вас не аргумент? Отримання грошей від Орбана теж ні про що не говорить? Про схеми По щодо розкрадання держбюджету за часів свого президентства промовчу, бо я це чула від працівників Кабміну.
Якщо у працівників Кабміну є відповідні факти, то в чому питання? Заява в прокуратуру і вперед. Якщо фактів йок- це наклеп. Тим паче держзрада. Чи ви вже не пісіятесь від фрази:"Придет весна- сажать будем"? А держзраду скоріше нинішньому припаяють.
fler написав:РФ віджала Крим і значну частину Донбасу. Чому По не підняв галас на весь світ, не звертався по допомогу до всіх підряд, включаючи міжнародні організації, як це робить Зе? Чому не було спецоперацій ГУР та СБУ на рф при По? Проте підписано ганебні Мінські угоди. Навіть уявити страшно, де б ми зараз були, якби не обрали Зе. Тільки не звиздіть, що Пу не напав би, бо їжаку зрозуміло, що він на Донбасі зупинятися не збирався.
зачетный прогиб. какой смысл с ней вообще дискутировать при ее зесектанстве даже не скрываемом?