Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 бер, 2024 22:53
mephala написав: V2 написав:
p.s. оце шановна fler позеленіла, не чекав!
по моим наблюдениям резко зелененют те кто получает доступ к гос деньгам.
не буду голословно утверждать по ее поводу но есть парочка личных наблюдений резкого перекрашивания до пены у рта.
Да, так и есть.
Свой карман дороже всяких идей про границы 91года и "КрымНаш" с будановским кофе
барабашов
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Додано: Сер 13 бер, 2024 23:01
Schmit написав:
А кто такой этот Дмитрий Снегирев, чтобы прислушиваться к его словам? Разные сайты указывают разные данные о его профессии, но ни одно не указывает, в каком ВУЗе он учился и какую специальность получил.
Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа". Историк, юрист.
https://2day.kh.ua/ru/author/snegiryov
Эксперт по военным вопросам, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело
"
https://www.obozrevatel.com/person/dmitrij-snegirev.htm
Политолог, военный эксперт
https://telegraf.com.ua/author-22523.html/page3
Эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
https://24tv.ua/ru/dmitro-snyegirov_tag4944/
Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа".
https://gordonua.com/blogs/snegirev.html
ДОСЬЕ
Родился в Луганске. Физическое лицо - предприниматель. Член Политической партии "НАРОДНЫЙ ФРОНТ". Субъект выдвижения - Политическая партия "НАРОДНЫЙ ФРОНТ", округ 113 (Луганская обл.). ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. https://ru.slovoidilo.ua/persony/snegir ... vasilevich
Дмитрий Снегирев
Политолог, военный эксперт Короткая биография Сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело" Образование Высшее Родился 11 октября 1971 в Луганске. Гражданин Украины, частный предприниматель, беспартийный. https://www.stopcor.org/dossier-person/ ... girov.html P.S.
Вам еще не надоело постить сюда сомнительных личностей?
Сейчас любой желающий объявляет себя "военным экспертом", зачастую не только не имея военного образования, но даже ни дня не служивший в армии даже в мирное время. Особенно мне нравится тиражируемый сейчас разными телеканалами и интернет изданиями "военный эксперт" экс-сержант "Айдара" 1914-го года, гидробиолог, защитивший диссертацию по донной растительности шельфа юго-восточного Крыма Евгений Дикий, уволенный из "Айдара" по причине натертости левого мизинца правой ноги
.
yanyura
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Додано: Сер 13 бер, 2024 23:09
yanyura написав: Schmit написав:
А кто такой этот Дмитрий Снегирев, чтобы прислушиваться к его словам? Разные сайты указывают разные данные о его профессии, но ни одно не указывает, в каком ВУЗе он учился и какую специальность получил.
Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа". Историк, юрист.
https://2day.kh.ua/ru/author/snegiryov
Эксперт по военным вопросам, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело
"
https://www.obozrevatel.com/person/dmitrij-snegirev.htm
Политолог, военный эксперт
https://telegraf.com.ua/author-22523.html/page3
Эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
https://24tv.ua/ru/dmitro-snyegirov_tag4944/
Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа".
https://gordonua.com/blogs/snegirev.html
ДОСЬЕ
Родился в Луганске. Физическое лицо - предприниматель. Член Политической партии "НАРОДНЫЙ ФРОНТ". Субъект выдвижения - Политическая партия "НАРОДНЫЙ ФРОНТ", округ 113 (Луганская обл.). ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. https://ru.slovoidilo.ua/persony/snegir ... vasilevich
Дмитрий Снегирев
Политолог, военный эксперт Короткая биография Сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело" Образование Высшее Родился 11 октября 1971 в Луганске. Гражданин Украины, частный предприниматель, беспартийный. https://www.stopcor.org/dossier-person/ ... girov.html P.S.
Вам еще не надоело постить сюда сомнительных личностей?
Сейчас любой желающий объявляет себя "военным экспертом", зачастую не только не имея военного образования, но даже ни дня не служивший в армии даже в мирное время. Особенно мне нравится тиражируемый сейчас разными телеканалами и интернет изданиями "военный эксперт" экс-сержант "Айдара" 1914-го года, гидробиолог, защитивший диссертацию по донной растительности шельфа юго-восточного Крыма Евгений Дикий, уволенный из "Айдара" по причине натертости левого мизинца правой ноги
.
І ні слова заперечення по суті відео.
Цирк.
Потрібно було у 2019 так аналізувати біографію Зе, то може війни б зараз не було.
Schmit
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Додано: Сер 13 бер, 2024 23:18
Schmit написав:
І ні слова заперечення по суті відео.
Я не смотрю рассуждения от сомнительных личностей, мне жаль тратить на это свое время.
Смысл практически всего, что вы постите здесь, можно выразить 4-мя словами:
"Все пропало! Пора сдаваться!"
yanyura
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Додано: Сер 13 бер, 2024 23:23
yanyura написав: Schmit написав:
І ні слова заперечення по суті відео.
Я не смотрю рассуждения от сомнительных личностей, мне жаль тратить на это свое время.
Зате обираєте.
Стільки посилань привели - просто смішно говорити про потрачений час.
yanyura написав:
Смысл практически всего, что вы постите здесь, можно выразить 4-мя словами:
"Все пропало! Пора сдаваться!"
Ні, потрібно сидіти у теплій ванні в рожевих окулярах - так точно переможемо.
Востаннє редагувалось
Schmit
в Сер 13 бер, 2024 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Додано: Сер 13 бер, 2024 23:23
Дємбєль)))
unicdima
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Додано: Сер 13 бер, 2024 23:24
барабашов написав: mephala написав: V2 написав:
p.s. оце шановна fler позеленіла, не чекав!
по моим наблюдениям резко зелененют те кто получает доступ к гос деньгам.
не буду голословно утверждать по ее поводу но есть парочка личных наблюдений резкого перекрашивания до пены у рта.
Да, так и есть.
Свой карман дороже всяких идей про границы 91года и "КрымНаш" с будановским кофе
А вообще реальная схема , если придется, перевезти СТО из Днепра на берег р.Збруч?
Карман будет без потерь?
unicdima написав:
Дємбєль)))
Поздравляю) (надеюсь цел)
И спасибо за работу.
Hotab
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Додано: Сер 13 бер, 2024 23:58
pesikot написав:
Как неакуратненько у
stm
получилось
Я так аккуратненько как Вы.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування
строком на п'ять років.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України
припиняються достроково
у разі:
Явное противоречие двух статей ))) надо в КСУ и по этому поводу не забыть
stm
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Додано: Чет 14 бер, 2024 00:20
stm Стефанчук должен будет стать ио президента, когда срок полномочий Зели закончится.
Andrey2512
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Додано: Чет 14 бер, 2024 01:30
Andrey2512 написав: stm
Стефанчук должен будет стать ио президента, когда срок полномочий Зели закончится.
У разі дострокового припинення повноважень Президента України. Ну или Президент самоустранится в неконституционный способ.
stm
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