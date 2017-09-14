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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7149715071517152>
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 22:53

  mephala написав:
  V2 написав:p.s. оце шановна fler позеленіла, не чекав!


по моим наблюдениям резко зелененют те кто получает доступ к гос деньгам.
не буду голословно утверждать по ее поводу но есть парочка личных наблюдений резкого перекрашивания до пены у рта.

Да, так и есть.
Свой карман дороже всяких идей про границы 91года и "КрымНаш" с будановским кофе
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 23:01

  Schmit написав:

А кто такой этот Дмитрий Снегирев, чтобы прислушиваться к его словам? Разные сайты указывают разные данные о его профессии, но ни одно не указывает, в каком ВУЗе он учился и какую специальность получил.

Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа". Историк, юрист.

https://2day.kh.ua/ru/author/snegiryov
Эксперт по военным вопросам, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело
"
https://www.obozrevatel.com/person/dmitrij-snegirev.htm
Политолог, военный эксперт

https://telegraf.com.ua/author-22523.html/page3
Эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

https://24tv.ua/ru/dmitro-snyegirov_tag4944/
Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа".

https://gordonua.com/blogs/snegirev.html
ДОСЬЕ
Родился в Луганске.
Физическое лицо - предприниматель.
Член Политической партии "НАРОДНЫЙ ФРОНТ".
Субъект выдвижения - Политическая партия "НАРОДНЫЙ ФРОНТ", округ 113 (Луганская обл.).

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее.

https://ru.slovoidilo.ua/persony/snegir ... vasilevich
Дмитрий Снегирев
Политолог, военный эксперт

Короткая биография
Сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело"

Образование
Высшее

Родился 11 октября 1971 в Луганске. Гражданин Украины, частный предприниматель, беспартийный.

https://www.stopcor.org/dossier-person/ ... girov.html

P.S. Вам еще не надоело постить сюда сомнительных личностей?

Сейчас любой желающий объявляет себя "военным экспертом", зачастую не только не имея военного образования, но даже ни дня не служивший в армии даже в мирное время. Особенно мне нравится тиражируемый сейчас разными телеканалами и интернет изданиями "военный эксперт" экс-сержант "Айдара" 1914-го года, гидробиолог, защитивший диссертацию по донной растительности шельфа юго-восточного Крыма Евгений Дикий, уволенный из "Айдара" по причине натертости левого мизинца правой ноги :D .
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 23:09

  yanyura написав:
  Schmit написав:

А кто такой этот Дмитрий Снегирев, чтобы прислушиваться к его словам? Разные сайты указывают разные данные о его профессии, но ни одно не указывает, в каком ВУЗе он учился и какую специальность получил.

Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа". Историк, юрист.

https://2day.kh.ua/ru/author/snegiryov
Эксперт по военным вопросам, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело
"
https://www.obozrevatel.com/person/dmitrij-snegirev.htm
Политолог, военный эксперт

https://telegraf.com.ua/author-22523.html/page3
Эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

https://24tv.ua/ru/dmitro-snyegirov_tag4944/
Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа".

https://gordonua.com/blogs/snegirev.html
ДОСЬЕ
Родился в Луганске.
Физическое лицо - предприниматель.
Член Политической партии "НАРОДНЫЙ ФРОНТ".
Субъект выдвижения - Политическая партия "НАРОДНЫЙ ФРОНТ", округ 113 (Луганская обл.).

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее.

https://ru.slovoidilo.ua/persony/snegir ... vasilevich
Дмитрий Снегирев
Политолог, военный эксперт

Короткая биография
Сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело"

Образование
Высшее

Родился 11 октября 1971 в Луганске. Гражданин Украины, частный предприниматель, беспартийный.

https://www.stopcor.org/dossier-person/ ... girov.html

P.S. Вам еще не надоело постить сюда сомнительных личностей?

Сейчас любой желающий объявляет себя "военным экспертом", зачастую не только не имея военного образования, но даже ни дня не служивший в армии даже в мирное время. Особенно мне нравится тиражируемый сейчас разными телеканалами и интернет изданиями "военный эксперт" экс-сержант "Айдара" 1914-го года, гидробиолог, защитивший диссертацию по донной растительности шельфа юго-восточного Крыма Евгений Дикий, уволенный из "Айдара" по причине натертости левого мизинца правой ноги :D .

І ні слова заперечення по суті відео.
Цирк.
Потрібно було у 2019 так аналізувати біографію Зе, то може війни б зараз не було.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:І ні слова заперечення по суті відео.

Я не смотрю рассуждения от сомнительных личностей, мне жаль тратить на это свое время.

Смысл практически всего, что вы постите здесь, можно выразить 4-мя словами:
"Все пропало! Пора сдаваться!"
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 23:23

  yanyura написав:
  Schmit написав:І ні слова заперечення по суті відео.

Я не смотрю рассуждения от сомнительных личностей, мне жаль тратить на это свое время.

Зате обираєте.
Стільки посилань привели - просто смішно говорити про потрачений час.

  yanyura написав:Смысл практически всего, что вы постите здесь, можно выразить 4-мя словами:
"Все пропало! Пора сдаваться!"

Ні, потрібно сидіти у теплій ванні в рожевих окулярах - так точно переможемо.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 13 бер, 2024 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 23:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дємбєль)))
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 23:24

  барабашов написав:
  mephala написав:
  V2 написав:p.s. оце шановна fler позеленіла, не чекав!


по моим наблюдениям резко зелененют те кто получает доступ к гос деньгам.
не буду голословно утверждать по ее поводу но есть парочка личных наблюдений резкого перекрашивания до пены у рта.

Да, так и есть.
Свой карман дороже всяких идей про границы 91года и "КрымНаш" с будановским кофе

А вообще реальная схема , если придется, перевезти СТО из Днепра на берег р.Збруч?
Карман будет без потерь?

  unicdima написав:Дємбєль)))

Поздравляю) (надеюсь цел)
И спасибо за работу.
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 23:58

  pesikot написав:
  katso написав:
  pesikot написав:Осталось только привести доказательство импичмента Януковича :)


Процедуру импичмента ввели только в 2019м году - https://www.president.gov.ua/ru/news/vo ... cedu-57401 При Януковиче был не импичмент а замена его И.О. Турчиновым :mrgreen:

Как неакуратненько у stm получилось :)

Я так аккуратненько как Вы.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

Явное противоречие двух статей ))) надо в КСУ и по этому поводу не забыть :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 00:20

stm Стефанчук должен будет стать ио президента, когда срок полномочий Зели закончится.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 01:30

  Andrey2512 написав:stm Стефанчук должен будет стать ио президента, когда срок полномочий Зели закончится.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України. Ну или Президент самоустранится в неконституционный способ.
stm
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