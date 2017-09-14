Россия отвергла призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) незамедлительно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. "Любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций, призывающие к "возвращению" ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля, рассматриваются нами как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России", - говорится в сообщении российского МИД, опубликованном в среду, 13 марта, на его сайте.
В сообщении также утверждается, что Россия и дальше будет "усиливать защиту ЗАЭС и города Энергодара, чтобы не дать Украине возможность ее нарушать".