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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 715071517152715371547155>
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 11:02

  Hotab написав:Не пройшов тест спокусою. 😀

https://sport.ua/uk/news/672970-ukrains ... 0%BA%D1%83.


Я останнім часом 4 рази був там. Завжди повертаюсь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 11:28

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Не пройшов тест спокусою. 😀

https://sport.ua/uk/news/672970-ukrains ... 0%BA%D1%83.


Я останнім часом 4 рази був там. Завжди повертаюсь.

Я знаю. Ви навіть «мене» там бачили. :D

Я теж був, може в тих самих аеропортах, але в інший час.
Проте з моєї АК були випадки неповернення бортпровідників.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:33

  Hotab написав:Не пройшов тест спокусою. 😀

https://sport.ua/uk/news/672970-ukrains ... 0%BA%D1%83.
та ладно, у всех таких справка от Татарова/Ермака .
На ответсвенном задании.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:00

  sens написав:
  Ukrainian написав:В Австралії вироблятимуть далекобійні ракети GMLRS для України - WSJ
В Австралії заявили, що першу партію ракет планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року має бути налагоджене виробництво на кілька тисяч ракет щорічно.
https://tsn.ua/svit/v-avstraliyi-virobl ... 34725.html

Навіть не розумію радіти чи навпаки - з однієї сторони нас підтримують,з іншої строки подовжуються, навіть з літаками нас впевнено теж по часу ... Сподіваюся,що мобілізованих вже почали навчати на західній техніці яку в майбутньому передадуть для оборони України.

Первым поставкам в Украину в 2026 и, тем более, тысячам ракет в год в 2030 можно и нужно радоваться.
Если живёшь в Канаде.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:12

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Не пройшов тест спокусою. 😀

https://sport.ua/uk/news/672970-ukrains ... 0%BA%D1%83.


Я останнім часом 4 рази був там. Завжди повертаюсь.

Вы за 22й-23й годы успели 4 раза повидать Акурта и покупаться в Эгейском море? Автобусом ездили или самолёт из Варшавы?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:14

  Дюрі-бачі написав:.......
преЗЕдент би говорив потрібні речі і приймав потрібні рішення: демобілізацію Успіха, будівництво укріплень...

Насчёт демобилизации Успіха не уверен, что будет в ближайшее время. Зависит от мобилизации неУспіхів.
А строительством укреплений, сейчас, вроде, активно занимаются. Во всяком случае, по официальным сообщениям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:19

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Не пройшов тест спокусою. 😀

https://sport.ua/uk/news/672970-ukrains ... 0%BA%D1%83.


Я останнім часом 4 рази був там. Завжди повертаюсь.

Вы за 22й-23й годы успели 4 раза повидать Акурта и покупаться в Эгейском море? Автобусом ездили или самолёт из Варшавы?

Авто, заранее оформленном по дарственной на супругу ) всё предусмотрел )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:21

  lapay написав:Я, як ідейний порохобот,
.......
Не маю жодних сумнівів, що цього неадекватного дебіла треба міняти, поки не пізно. Тільки як?

Вы, вроде, трезвый и рассудительный человек.
Но когда касаетесь этой темы, становитесь образцовым и крайним MAGA.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 14 бер, 2024 13:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:22

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Не пройшов тест спокусою. 😀

https://sport.ua/uk/news/672970-ukrains ... 0%BA%D1%83.


Я останнім часом 4 рази був там. Завжди повертаюсь.

Вы за 22й-23й годы успели 4 раза повидать Акурта и покупаться в Эгейском море? Автобусом ездили или самолёт из Варшавы?

Надо глянуть профиль, если там 175 лет, то может для участия в русско-турецкой войне. Зачем ограничивать полет фантазии.. Предполагай самые нелепые варианты!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:25

  Hotab написав:Не пройшов тест спокусою. 😀

https://sport.ua/uk/news/672970-ukrains ... 0%BA%D1%83.

Пахнуло давно забытым "совком".
ЛАД
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  #<1 ... 715071517152715371547155>
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