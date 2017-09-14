Ukrainian написав:В Австралії вироблятимуть далекобійні ракети GMLRS для України - WSJ В Австралії заявили, що першу партію ракет планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року має бути налагоджене виробництво на кілька тисяч ракет щорічно. https://tsn.ua/svit/v-avstraliyi-virobl ... 34725.html
Навіть не розумію радіти чи навпаки - з однієї сторони нас підтримують,з іншої строки подовжуються, навіть з літаками нас впевнено теж по часу ... Сподіваюся,що мобілізованих вже почали навчати на західній техніці яку в майбутньому передадуть для оборони України.
Первым поставкам в Украину в 2026 и, тем более, тысячам ракет в год в 2030 можно и нужно радоваться. Если живёшь в Канаде.
Дюрі-бачі написав:....... преЗЕдент би говорив потрібні речі і приймав потрібні рішення: демобілізацію Успіха, будівництво укріплень...
Насчёт демобилизации Успіха не уверен, что будет в ближайшее время. Зависит от мобилизации неУспіхів. А строительством укреплений, сейчас, вроде, активно занимаются. Во всяком случае, по официальным сообщениям.