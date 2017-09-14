Goodman написав:Постійно товчеться вода в ступі , що все не так ребята і в церкве не свято. Луцик горло рве постійно ( той, що воював, потім дембельнувся через хворобу, але шастати по каналах , то хвороби нема) То таке. Короче - працюйте з першоджерелами Я, як ідейний порохобот, частенько дивлюсь Прямий, П'ятий і Еспресо. Останній раз Луценко показував кілька відосиків Зе, де фортифікації будуються повних ходом з минулої осені, а потім графік фінансування, з практичним початком тільки в лютому. Про те, що Зеленський повинен передати повноваження Стефанчуку, чи звернутись в КС, казав Разумков, а не Порошенко. Не маю жодних сумнівів, що цього неадекватного дебіла треба міняти, поки не пізно. Тільки як?
Порохоботи на своїх каналах в основному віщають, що "немає ніяких питань до легітимності президента після 20 травня". Але є гарна і досить логічна стаття про легітимність від зовсім не схожого на порохобота Григорія Омельченка.
На основі аналізу Конституції і чинного законодавства, консультацій з кваліфікованими юристами у сфері конституційного права, окремими суддями Конституційного суду (КС), Верховного суду та іншими правниками (докторами юридичних наук, професорами) я (як кандидат юридичних наук) опублікував спільні висновки щодо легітимності парламенту і президента по закінченню строку їх повноважень під час дії воєнного стану. Нагадаю їх для президента Зеленського і народних депутатів. 1). Конституція встановила імперативну норму, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження автоматично продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного або надзвичайного стану (ст. 83 Конституції). Для президента України такої можливості Конституція не передбачає. І це не правова прогалина в Основному законі. Це запобіжник від узурпації влади президентом. 2). Повноваження президента Зеленського, які закінчуються опівночі 20 травня 2024 року НЕ МОЖУТЬ бути автоматично продовжені до обрання президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану. До речі, стан війни в Україні офіційно не оголошений. 3). Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст.157). 4). Вибори народних депутатів і президента України під час дії воєнного стану або надзвичайного стану згідно з чинним законодавством НЕ проводяться. Для парламенту це встановлено Конституцією (ст. 83), а для президента — Виборчим кодексом і Законом про воєнний стан. 5). Президентські повноваження Зеленського НЕ можуть бути продовжені законом або постановою Верховної Ради, рішенням ЦВК чи указом президента, оскільки це буде порушенням Конституції, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії. Закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на основі Конституції і повинні відповідати їй (ст.8 Конституції). 6). Після опівночі 20 травня 2024 року Зеленський втрачає право на недоторканність (ст.105 Конституції) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи. 7). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24 Конституції). . Що необхідно зробити для усунення протирічь між статтями 103 і 108 Конституції, щоб мати єдине тлумачення цих норм і зберегти легітимність української влади в особі президента України на міжнародній арені? Відповідь проста і однозначна! президент Зеленський або не менше 45-ти народних депутатів повинні звернутися до КС з поданням, щоб він дав офіційне тлумачення статей 103 і 108 Основного закону країни. КС повинен дати відповідь на ключове запитання: чи має Зеленський відповідно до статей 103 і 108 Конституції право продовжувати виконувати обов’язки президента України до вступу на пост новообраного президента України після скасування воєнного стану у разі, коли п’ятирічний строк президента Зеленського закінчується 20 травня 2024 року під час дії воєнного стану? 9). Якщо до 20 травня 2024 року КС не зробить тлумачення 103-ї і108-ї статей Конституції, то в такому випадку Верховна Рада зобов’язана 20 травня ухвалити постанову, якою постановити, що Зеленський є таким, що не може виконувати повноваження президента України у зв’язку з закінчення строку перебування на посту президента України. В цьому випадку повноваження президента України покладаються на голову Верховної Ради. 10). У разі, коли цих рішень не буде і Зеленський самовільно буде продовжувати виконувати повноваження президента України, його дії матимуть ознаки злочину, передбаченого ст.109 КК (захоплення державної влади), які караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. «Ніхто в Україні не може узурпувати державну владу» (ст. 5 Конституції).
Треба розділити легітимність і легальність. Цікаво, як би, наприклад, перший загинув, виборів теж не було б?
Бетон написав:Треба розділити легітимність і легальність. Цікаво, як би, наприклад, перший загинув, виборів теж не було б?
Разделите мне эти два понятия, пожалуйста. Легитимное может быть нелегальным, а легальное - нелегитимным? )))
В политологии легитимность — признание власти населением, а легальность — законность, соответствие правовым нормам (закону или подзаконным актам)
С вас капучино 200 мл)
С корицей в четверг, говорят к деньгам. Но я просила пример когда признание власти населением является незаконым? и незаконное является выше, потому что политически так ок? ))) И является ли неприкосновенность Президента согласно статье Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Его правом творить незаконність? Ведь стаття 111 этому противоречит )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 14 бер, 2024 14:13, всього редагувалось 3 разів.