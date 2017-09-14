Бетон написав:Треба розділити легітимність і легальність. Цікаво, як би, наприклад, перший загинув, виборів теж не було б? Разделите мне эти два понятия, пожалуйста. Легитимное может быть нелегальным, а легальное - нелегитимным? )))
В политологии легитимность — признание власти населением, а легальность — законность, соответствие правовым нормам (закону или подзаконным актам)
С вас капучино 200 мл)
С корицей в четверг, говорят к деньгам. Но я просила пример когда признание власти населением является незаконым? и незаконное является выше, потому что политически так ок? )))
сколько можно мусолить тему выборов? уже вроде бы пришли к тому, что в законодательстве есть коллизия, поскольку никто не думал что может начаться война длительностью превышающей каденцию Президента. По факту получилась узурпация. Как по мне, на такой случай, надо было передать управление в Парламент, оставив за Президентом внешнюю политику. Назвать узурпацию власти Радой - невозможно, слишком много узурпаторов.
На основі аналізу Конституції і чинного законодавства, консультацій з кваліфікованими юристами у сфері конституційного права, окремими суддями Конституційного суду (КС), Верховного суду та іншими правниками (докторами юридичних наук, професорами) я (як кандидат юридичних наук) опублікував спільні висновки щодо легітимності парламенту і президента по закінченню строку їх повноважень під час дії воєнного стану. Нагадаю їх для президента Зеленського і народних депутатів. 1). Конституція встановила імперативну норму, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження автоматично продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного або надзвичайного стану (ст. 83 Конституції). Для президента України такої можливості Конституція не передбачає. І це не правова прогалина в Основному законі. Це запобіжник від узурпації влади президентом. 2). Повноваження президента Зеленського, які закінчуються опівночі 20 травня 2024 року НЕ МОЖУТЬ бути автоматично продовжені до обрання президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану. До речі, стан війни в Україні офіційно не оголошений. 3). Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст.157). 4). Вибори народних депутатів і президента України під час дії воєнного стану або надзвичайного стану згідно з чинним законодавством НЕ проводяться. Для парламенту це встановлено Конституцією (ст. 83), а для президента — Виборчим кодексом і Законом про воєнний стан. 5). Президентські повноваження Зеленського НЕ можуть бути продовжені законом або постановою Верховної Ради, рішенням ЦВК чи указом президента, оскільки це буде порушенням Конституції, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії. Закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на основі Конституції і повинні відповідати їй (ст.8 Конституції). 6). Після опівночі 20 травня 2024 року Зеленський втрачає право на недоторканність (ст.105 Конституції) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи. 7). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24 Конституції). . Що необхідно зробити для усунення протирічь між статтями 103 і 108 Конституції, щоб мати єдине тлумачення цих норм і зберегти легітимність української влади в особі президента України на міжнародній арені? Відповідь проста і однозначна! президент Зеленський або не менше 45-ти народних депутатів повинні звернутися до КС з поданням, щоб він дав офіційне тлумачення статей 103 і 108 Основного закону країни. КС повинен дати відповідь на ключове запитання: чи має Зеленський відповідно до статей 103 і 108 Конституції право продовжувати виконувати обов’язки президента України до вступу на пост новообраного президента України після скасування воєнного стану у разі, коли п’ятирічний строк президента Зеленського закінчується 20 травня 2024 року під час дії воєнного стану? 9). Якщо до 20 травня 2024 року КС не зробить тлумачення 103-ї і108-ї статей Конституції, то в такому випадку Верховна Рада зобов’язана 20 травня ухвалити постанову, якою постановити, що Зеленський є таким, що не може виконувати повноваження президента України у зв’язку з закінчення строку перебування на посту президента України. В цьому випадку повноваження президента України покладаються на голову Верховної Ради. 10). У разі, коли цих рішень не буде і Зеленський самовільно буде продовжувати виконувати повноваження президента України, його дії матимуть ознаки злочину, передбаченого ст.109 КК (захоплення державної влади), які караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. «Ніхто в Україні не може узурпувати державну владу» (ст. 5 Конституції).
З точки зору здорового глузду: В 103 не сказано що повноваження президента закінчуються після 5 років. 103 не заперечує що президент продовжить виконувати свої обов'язки після 5 років. А в статті 108 чітко вказано - "виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". Я ніяких протиріч не бачу. По-моєму все очевидно.
З точки зору реальності: КС винесе рішення вигідне чинній владі, тобто Зеленському, навіть якщо б воно і "трішки" суперечило Конституції.
Тому п.9 - нереальний. Не буде такого. Зеленський продовжує бути президентом і без рішення КС.
Schmit написав:Але є гарна і досить логічна стаття про легітимність від зовсім не схожого на порохобота Григорія Омельченка.
Из всего большого поста Омельченко единственное правильное
КС повинен дати відповідь на ключове запитання: чи має Зеленський відповідно до статей 103 і 108 Конституції право продовжувати виконувати обов’язки президента України до вступу на пост новообраного президента України після скасування воєнного стану у разі, коли п’ятирічний строк президента Зеленського закінчується 20 травня 2024 року під час дії воєнного стану
Остальное его размышления и предположения.
А это вообще перл:
Якщо до 20 травня 2024 року КС не зробить тлумачення 103-ї і108-ї статей Конституції, то в такому випадку Верховна Рада зобов’язана 20 травня ухвалити постанову, якою постановити, що Зеленський є таким, що не може виконувати повноваження президента України у зв’язку з закінчення строку перебування на посту президента України. В цьому випадку повноваження президента України покладаються на голову Верховної Ради.
В какой статье Конституции Украины он нашел такое обоснование прекращения полномочий Президента Украины?
А ведь Омельченко был народным депутатом 2, 3, 4, 5, 6 созывов (с 1994 по 2012, 18 лет!), а, оказывается, так и не изучил Конституцию Украины!
Лучше всего (имхо) написал budivelnik
1 Особисто я -ідеологічний противник політики Зеленського 2 Не зважаючи на пункт1 - я противник проведення виборів під час бойових дій.
Додам: Вибори президента під час воєнного стану не заборонені Конституцією. А тільки законом України. Тому хто хоче все прям "по Конституцію", то можна просто провести вибори президента згідно Конституції. Але хто ж вас наївним дасть їх провести? Вічно легітимний Зе?
andrijk777 написав:Додам: Вибори президента під час воєнного стану не заборонені Конституцією. А тільки законом України. Тому хто хоче все прям "по Конституцію", то можна просто провести вибори президента згідно Конституції. Але хто ж вас наївним дасть їх провести? Вічно легітимний Зе?
После признания неконституционной статьи 19 Закона о военном положении КСУ, до - нельзя... Незаконно и нелегитимно одновременно ))) Черт знает что, капучино 200 мл с корицей клянусь!!! )))
yanyura написав:Только не надо приводить в пример США и Великобританию
действительно зачем нам ориентироваться на правовые нормы Запада, будем ориентироваться на русские, но за деньги Запада.
Во-первых, из моего поста должно быть понятно, что только КС должен решить, проводить выборы или нет, т.к. имеются несогласованности (и это было подчеркнуто многими на этой ветке) между Конституцией и Законами "О военном положении" и "О выборах".
Во-вторых, цитируя меня вы опустили окончание цитаты
население у них, да и их политические партии, в то время было сплоченно для борьбы с агрессором.
А у нас? К примеру, какие споры идут между сторонниками и противниками еще даже не рассмотренного Закона "О мобилизации", хорошо еще что это в офлайне, а если бы в онлайне, сколько форумчан мы бы не досчитались? Объяви сейчас выборы, сколько майданов появится от сторонников Зе и его противников, и будут ли они мирными? А ведь агитация будет идти и в в/ч, в т.ч. и на 0. Повторюсь - это будет лучшим подарком для *уйла - споры на ЛБЗ между сторонниками и противниками того или иного кандидата, приходи и бери голыми руками спорящих.
Имхо, КС решит отложить выборы до окончания войны, но я не член КС, могу и ошибаться.
Как-то все забыли, что в Конституции написано
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Ukrainian написав:В Австралії вироблятимуть далекобійні ракети GMLRS для України - WSJ В Австралії заявили, що першу партію ракет планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року має бути налагоджене виробництво на кілька тисяч ракет щорічно. https://tsn.ua/svit/v-avstraliyi-virobl ... 34725.html
Навіть не розумію радіти чи навпаки - з однієї сторони нас підтримують,з іншої строки подовжуються, навіть з літаками нас впевнено теж по часу ... Сподіваюся,що мобілізованих вже почали навчати на західній техніці яку в майбутньому передадуть для оборони України.
Схоже на посил що Україну будуть підтримувати мінімум до 2030 року.