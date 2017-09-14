На основі аналізу Конституції і чинного законодавства, консультацій з кваліфікованими юристами у сфері конституційного права, окремими суддями Конституційного суду (КС), Верховного суду та іншими правниками (докторами юридичних наук, професорами) я (як кандидат юридичних наук) опублікував спільні висновки щодо легітимності парламенту і президента по закінченню строку їх повноважень під час дії воєнного стану.Нагадаю їх для президента Зеленського і народних депутатів.1). Конституція встановила імперативну норму, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження автоматично продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного або надзвичайного стану (ст. 83 Конституції).Для президента України такої можливості Конституція не передбачає. І це не правова прогалина в Основному законі. Це запобіжник від узурпації влади президентом.2). Повноваження президента Зеленського, які закінчуються опівночі 20 травня 2024 року НЕ МОЖУТЬ бути автоматично продовжені до обрання президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану. До речі, стан війни в Україні офіційно не оголошений.3). Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст.157).4). Вибори народних депутатів і президента України під час дії воєнного стану або надзвичайного стану згідно з чинним законодавством НЕ проводяться. Для парламенту це встановлено Конституцією (ст. 83), а для президента — Виборчим кодексом і Законом про воєнний стан.5). Президентські повноваження Зеленського НЕ можуть бути продовжені законом або постановою Верховної Ради, рішенням ЦВК чи указом президента, оскільки це буде порушенням Конституції, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії. Закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на основі Конституції і повинні відповідати їй (ст.8 Конституції).6). Після опівночі 20 травня 2024 року Зеленський втрачає право на недоторканність (ст.105 Конституції) і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи.7). Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв (ст.24 Конституції)., щоб мати єдине тлумачення цих норм і зберегти легітимність української влади в особі президента України на міжнародній арені?Відповідь проста і однозначна! президент Зеленський або не менше 45-ти народних депутатів повинні звернутися до КС з поданням, щоб він дав офіційне тлумачення статей 103 і 108 Основного закону країни.КС повинен дати відповідь на ключове запитання: чи має Зеленський відповідно до статей 103 і 108 Конституції право продовжувати виконувати обов’язки президента України до вступу на пост новообраного президента України після скасування воєнного стану у разі, коли п’ятирічний строк президента Зеленського закінчується 20 травня 2024 року під час дії воєнного стану?9).10). У разі, коли цих рішень не буде і Зеленський самовільно буде продовжувати виконувати повноваження президента України, його дії матимуть ознаки злочину, передбаченого ст.109 КК (захоплення державної влади), які караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.«Ніхто в Україні не може узурпувати державну владу» (ст. 5 Конституції).