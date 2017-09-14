Т.е. если бы ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", принятый еще 10.11.2015, противоречил Конституции, он был бы давно отменен в части противоречащей Конституции.
Был бы давно отменен - это не аргумент. Необходимо обращение для проверки нормы закона. И то, что обращения не было по сей день, не означает конституционность нормы. Кстати, норма в части выборов Президента в ст. 19 может быть признана соответствующей Конституции в результате рассмотрения.
В 2016 году был принят закон "Про виконавче провадження", а в 2019 году положения ч.2 ст. 26 были признаны не соответствующими Конституции. Как бы годика три натикало.
Президент України обирається строком на п'ять років.
Значит срок повноважень 5 років. В статье 108 написано
Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
"виконує свої повноваження", свої повноваження которые ему дали на пять лет, после пятилетки повноважень уже нет получается. Дальше
Стаття 19 Закону України Про правовий режим воєнного стану 1. В умовах воєнного стану забороняються: проведення виборів Президента України
Как вообще тут некоторые связали проведение выборов со сроком повноважень президента? Даже если выборы запрещены по 19 ст то каким образом он может давать право отступать от 103 ст Конституции в которой четкий срок прописан. Если Зеленский идет на 6 год правления и дальше то чьи повноваження он собирается исполнять?
sens написав:Мене цікавить лише думки щодо президента України.
мысли такие. ВАЗ после окончания срока полномочий должен их добровольно сложить вместе с АП, сказать людям что "всё равно пользы от меня ноль, а на сэкономленные деньги можно купить дроны". Так же можно располовинить чиновников всех министерств. Но боюсь народ меня не поймёт, им нужен царь, а не наёмный менеджер. Ну и чиновники сами себя половинить не будут.