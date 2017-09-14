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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7152715371547155
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:14

yanyura я против выборов. Это дорого и людей многих нет. Президент может (должен?) и сам сложить с себя полномочия, если устанет или почувствует что народ им недоволен.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:35

  yanyura написав:Как-то все забыли, что в Конституции написано
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... D1%80#Text

Т.е. если бы ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", принятый еще 10.11.2015, противоречил Конституции, он был бы давно отменен в части противоречащей Конституции.

Был бы давно отменен - это не аргумент. Необходимо обращение для проверки нормы закона. И то, что обращения не было по сей день, не означает
конституционность нормы. Кстати, норма в части выборов Президента в ст. 19 может быть признана соответствующей Конституции в результате рассмотрения.

В 2016 году был принят закон "Про виконавче провадження", а в 2019 году положения ч.2 ст. 26 были признаны не соответствующими Конституции. Как бы годика три натикало.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:39

В статье 103 написано
Президент України обирається строком на п'ять років.

Значит срок повноважень 5 років.
В статье 108 написано
Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

"виконує свої повноваження", свої повноваження которые ему дали на пять лет, после пятилетки повноважень уже нет получается.
Дальше
Стаття 19 Закону України Про правовий режим воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
проведення виборів Президента України

Как вообще тут некоторые связали проведение выборов со сроком повноважень президента?
Даже если выборы запрещены по 19 ст то каким образом он может давать право отступать от 103 ст Конституции в которой четкий срок прописан.
Если Зеленский идет на 6 год правления и дальше то чьи повноваження он собирается исполнять?
om77
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:44

  vitaliiangel написав:yanyura я против выборов. Это дорого и людей многих нет. Президент может (должен?) и сам сложить с себя полномочия, если устанет или почувствует что народ им недоволен.

Ви проти виборів,тому що ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:46

  sens написав:
  vitaliiangel написав:yanyura я против выборов. Это дорого и людей многих нет. Президент может (должен?) и сам сложить с себя полномочия, если устанет или почувствует что народ им недоволен.

Ви проти виборів,тому що ?

я вообще считаю без что без должности Президент можно прожить. Сколько там АП съедает бюджета? Мы разве настолько богатые? Какой вопрос не может решить парламент, правительство и МИД?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:49

  vitaliiangel написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:yanyura я против выборов. Это дорого и людей многих нет. Президент может (должен?) и сам сложить с себя полномочия, если устанет или почувствует что народ им недоволен.

Ви проти виборів,тому що ?

я вообще считаю без что без должности Президента можно прожить. Сколько там АП съедает бюджета?


Мене цікавить лише думки щодо президента України. Є дуже багато питань щодо необхідності військового стану по всій Україні коли навіть комендантська година та повітряні тривоги вибірково.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Следуя такой логике
  tumos написав:то, что обращения не было по сей день, не означает
конституционность нормы

о любом украинском Законе можно сказать, что он неконституционен, т.к по нему не было обращения в КС и, соответственно, КС не подтвердил его соответствие Конституции.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:54

  sens написав:Мене цікавить лише думки щодо президента України.
мысли такие. ВАЗ после окончания срока полномочий должен их добровольно сложить вместе с АП, сказать людям что "всё равно пользы от меня ноль, а на сэкономленные деньги можно купить дроны". Так же можно располовинить чиновников всех министерств. Но боюсь народ меня не поймёт, им нужен царь, а не наёмный менеджер. Ну и чиновники сами себя половинить не будут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 16:04

  yanyura написав:Следуя такой логике
  tumos написав:то, что обращения не было по сей день, не означает
конституционность нормы

о любом украинском Законе можно сказать, что он неконституционен, т.к по нему не было обращения в КС и, соответственно, КС не подтвердил его соответствие Конституции.

Кому КСУ делегировал свои полномочия для решения вопроса конституционности ?
tumos
 
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