А вообще быть Президентом Украины в мирное время и во время войны две огромные разницы. И мне почему-то кажется, что если выборы будут объявлены, такие возможные кандидаты как Порошенко, Тимошенко и другие серьезные люди, под благовидными предлогами откажутся от участия в них. Зато после нашей победы кандидатов будет немеренное количество, и не в малой степени из-за тех средств, которые будут идти на восстановление страны.
yanyura написав:А вообще быть Президентом Украины в мирное время и во время войны две огромные разницы. И мне почему-то кажется, что если выборы будут объявлены, такие возможные кандидаты как Порошенко, Тимошенко и другие серьезные люди, под благовидными предлогами откажутся от участия в них. Зато после нашей победы кандидатов будет немеренное количество, и не в малой степени из-за тех средств, которые будут идти на восстановление страны.
На последних выборах (ВР 2019) Тимошенко и Порошенко набрали по 8% голосов. За это время они ничем себя не проявили. Не понимаю, на что они могут рассчитывать.
budivelnik написав:Може попросимо модераторів створити голосувалку? Набір варіантів Зеленський залишається і все залишає так як є Зеленський йде без варіантів Зеленський йде і на його місце Стефанчук Зеленський залишається , але ділить владу з патріотичною опозицією
можна модернізувати мої і додати ще парочку... Зголошуйтесь - думаю голосувалка буде цікава не тільки нам , а й владі з опозицією
Підтримую, потрібна голосовалка
І не треба звертати увагу на деякі зауваження, мовляв, кацапи прочитають Так вони і читають.
І читають, що є деякі, які прямо хочуть РПВ без перемовин Про простріл колін вони теж читають
yanyura написав:А вообще быть Президентом Украины в мирное время и во время войны две огромные разницы. И мне почему-то кажется, что если выборы будут объявлены, такие возможные кандидаты как Порошенко, Тимошенко и другие серьезные люди, под благовидными предлогами откажутся от участия в них. Зато после нашей победы кандидатов будет немеренное количество, и не в малой степени из-за тех средств, которые будут идти на восстановление страны.
Не согласен, война у нас с 2014 года
И в 2014 году Порошенко, Тимошенко были вполне себе кандидатами на момент, когда было понятно, что жопа будет немаленьких размеров
yanyura написав:А вообще быть Президентом Украины в мирное время и во время войны две огромные разницы. И мне почему-то кажется, что если выборы будут объявлены, такие возможные кандидаты как Порошенко, Тимошенко и другие серьезные люди, под благовидными предлогами откажутся от участия в них. Зато после нашей победы кандидатов будет немеренное количество, и не в малой степени из-за тех средств, которые будут идти на восстановление страны.
На последних выборах (ВР 2019) Тимошенко и Порошенко набрали по 8% голосов. За это время они ничем себя не проявили. Не понимаю, на что они могут рассчитывать.
Я и дальше рассчитываю на твоё непонимание. Реальность окажется несколько иной