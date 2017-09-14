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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 716071617162716371647165>
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 19:42

А вообще быть Президентом Украины в мирное время и во время войны две огромные разницы. И мне почему-то кажется, что если выборы будут объявлены, такие возможные кандидаты как Порошенко, Тимошенко и другие серьезные люди, под благовидными предлогами откажутся от участия в них. Зато после нашей победы кандидатов будет немеренное количество, и не в малой степени из-за тех средств, которые будут идти на восстановление страны.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пропагандисти публікують відео "евакуації" жителів із Грайворону Білгородської області, в районі чути стрілянину

Счастливого пути. В светлый путь, новую жизнь
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:04

  yanyura написав:А вообще быть Президентом Украины в мирное время и во время войны две огромные разницы. И мне почему-то кажется, что если выборы будут объявлены, такие возможные кандидаты как Порошенко, Тимошенко и другие серьезные люди, под благовидными предлогами откажутся от участия в них. Зато после нашей победы кандидатов будет немеренное количество, и не в малой степени из-за тех средств, которые будут идти на восстановление страны.


На последних выборах (ВР 2019) Тимошенко и Порошенко набрали по 8% голосов.
За это время они ничем себя не проявили.
Не понимаю, на что они могут рассчитывать.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:04

  Бетон написав:Пропагандисти публікують відео "евакуації" жителів із Грайворону Білгородської області, в районі чути стрілянину

Счастливого пути. В светлый путь, новую жизнь

https://t.me/c/1458790505/54512

удивляет что топливо есть. кто помнит 22-23-24.02.2022 топлива на заправках не было
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:08

  sens написав:
  pesikot написав:А для тебе, що районий суд Усть-Задрищенска, що Конституційний Суд України - одне і теж


Доброго ранку! У кожного суда є своя роль. Це пояснення для чайників. Для того щоб довести до кінця намічену ціль треба бути готовим втратити час.

Тобто, я тобі вчора писав і наводив цитати з закону, що тлумаченням Конституції України можє займатись виключно Конституційний Суд

Що суб"ектами подання на тлумачення Конституції можуть бути або 45 депутатів, або Президент, або там був перелік

А ти мені пропонував, що я можу особисто подати в Конституційний Суд на тлумачення Конституції, при тому, що я не входжу в той перелік

Зранку, виявляється, що "У кожного суда є своя роль", та ти шо ? Я ж тобі вчора про це і писав. То хто з нас чайник ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:15

  sens написав:
  mephala написав:Сирський заявив про початок ротації бійців на передовій

https://inforesist.org/ua/sirskij-zayaviv-pro-pochatok-rotaczii-bijcziv-na-peredovij/



гарна новина , що заважало колишньому запровадити :?:

Колишній теж це робив, тільки не казав про це на публіку

Я вважав, що у нас повинна бути військова цензура.
Тобто ніяких публічних заяв про переміщення війська, про ротації.
Ніяких репортажів з полігонів, аєродромів та місць виробницьтва зброї

Але виявляється, військової цензури у нас нємає, проте є цензура політична
І є особи, які це підтримують
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:20

  budivelnik написав:Може попросимо модераторів створити голосувалку?
Набір варіантів
Зеленський залишається і все залишає так як є
Зеленський йде без варіантів
Зеленський йде і на його місце Стефанчук
Зеленський залишається , але ділить владу з патріотичною опозицією

можна модернізувати мої і додати ще парочку...
Зголошуйтесь - думаю голосувалка буде цікава не тільки нам , а й владі з опозицією

Підтримую, потрібна голосовалка

І не треба звертати увагу на деякі зауваження, мовляв, кацапи прочитають
Так вони і читають.

І читають, що є деякі, які прямо хочуть РПВ без перемовин
Про простріл колін вони теж читають
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:27

  sens написав:
  pesikot написав:Навідкривали купу справ, а по факту посадити ні за що


ви справді такий чи треба пояснювати що таке збагачення під час війни , і що в Україні сідає тільки бідний - точніше у кого немає чим поділитися

Ну поясни, що це таке. Тільки без лозунгів. Можешь навіть з броньовичка злізти

Особливо, коли наведешь цифри, а не вислови

Чекаю.

Бо варіант конституційного подання на тлумачення Конституції від звичайного громадянина, я від тебе не дочекався )
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:31

  yanyura написав:А вообще быть Президентом Украины в мирное время и во время войны две огромные разницы. И мне почему-то кажется, что если выборы будут объявлены, такие возможные кандидаты как Порошенко, Тимошенко и другие серьезные люди, под благовидными предлогами откажутся от участия в них. Зато после нашей победы кандидатов будет немеренное количество, и не в малой степени из-за тех средств, которые будут идти на восстановление страны.

Не согласен, война у нас с 2014 года

И в 2014 году Порошенко, Тимошенко были вполне себе кандидатами на момент, когда было понятно, что жопа будет немаленьких размеров
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:34

  vt313 написав:
  yanyura написав:А вообще быть Президентом Украины в мирное время и во время войны две огромные разницы. И мне почему-то кажется, что если выборы будут объявлены, такие возможные кандидаты как Порошенко, Тимошенко и другие серьезные люди, под благовидными предлогами откажутся от участия в них. Зато после нашей победы кандидатов будет немеренное количество, и не в малой степени из-за тех средств, которые будут идти на восстановление страны.


На последних выборах (ВР 2019) Тимошенко и Порошенко набрали по 8% голосов.
За это время они ничем себя не проявили.
Не понимаю, на что они могут рассчитывать.

Я и дальше рассчитываю на твоё непонимание. Реальность окажется несколько иной
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