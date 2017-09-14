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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 бер, 2024 20:50
pesikot написав:
Секундочку, в услових Януковича - Янукович сам сбежал, самоустранился
Если Зеленский сбежит, тогда можно будет об этом говорить
Какой критерий слова "сбежит"? Насколько надо выехать Президенту за границу чтоб было "сбежал"?
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Додано: Чет 14 бер, 2024 21:06
budivelnik написав: vt313 написав: budivelnik написав:
Наголошую - не здриснути як бандюкович, не підімяти під себе як пуйло ,а саме
ДЕЛЕГУВАТИ частину своїх повноважень- іншим політичним партіям/рухам задля ПЕРЕМОГИ.
Наприклад?
Що і кому делегувати?
Не настоюючи на персоналіях-як приклад
Міноборони - Порошенку
СБУ - Турчинову
МЗС-Чалому
КабМін-Яценюку
При цьому
Не силовим Указом
А спочатку голосувалку
чи хочуть виборці щоб був створений Уряд Національної Згоди
Тоді
і сьогоднішні уникнуть частини запитань по ВЖЕ ЗРОБЛЕНИМ помилкам
і завтрашні зможуть приймати ЕФЕКТИВНІШІ рішення не боячись політичної піаракцій від опозиції..бо де-факто опизиції не буде.
При СССР был такой анекдот "кто главнее - лейтенант армии или лейтенант милиции?" - применительное к этой ситуации - кто будет модератором если СБУ не согласно с Мин.Обороны к примеру? У кого право вето? Хотя все это мелочи - главный вопрос - какие критериии окончания войны с точки зрения выборов - и если война зайдет в затяжную фазу - то после скольки лет мир начнет считать вечного Президента диктатором? Особенно если выборов в Раду тоже не будет.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 21:10
На хрен надо такие сырские ротации, когда оказываешься в палатке под дождем вдали от семьи в Зажопинске на зарплате продавца в Алло.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 21:10
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 14 бер, 2024 21:39, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 21:13
budivelnik написав: vt313 написав: budivelnik написав:
Наголошую - не здриснути як бандюкович, не підімяти під себе як пуйло ,а саме
ДЕЛЕГУВАТИ частину своїх повноважень- іншим політичним партіям/рухам задля ПЕРЕМОГИ.
Наприклад?
Що і кому делегувати?
Не настоюючи на персоналіях-як приклад
Міноборони - Порошенку
СБУ - Турчинову
МЗС-Чалому
КабМін-Яценюку
При цьому
Не силовим Указом
А спочатку голосувалку
чи хочуть виборці щоб був створений Уряд Національної Згоди
Тоді
і сьогоднішні уникнуть частини запитань по ВЖЕ ЗРОБЛЕНИМ помилкам
і завтрашні зможуть приймати ЕФЕКТИВНІШІ рішення не боячись політичної піаракцій від опозиції..бо де-факто опизиції не буде.
Вибори в ВР і є та сама голосувалка. Потім ВР назначає людей на ці посади.
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vt313
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Додано: Чет 14 бер, 2024 21:15
vt313 написав:
На последних выборах (ВР 2019) Тимошенко и Порошенко набрали по 8% голосов.
За это время они ничем себя не проявили.
Не понимаю, на что они могут рассчитывать.
Хочеш я покажу тобі ТВОЇж зелені марення в трошки іншому контексті...
З 2012 в педерації ніхто крім пуйла нічого не зробив навіть на 8%....
І до чого це привело сьогодні?
Ти хоч усвідомлюєш куди ти хочеш щоб дійшов найсвітліший лідер сучасності. Черчіль в квадраті ?, бо пуйло дійде до Гааги...
Тому перш ніж радіти що телемарафон всі здобутки приписав лідору - а всі негаразди Порошенку - подумай....
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budivelnik
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Додано: Чет 14 бер, 2024 21:22
vt313 написав: budivelnik написав: vt313 написав:
Наприклад?
Що і кому делегувати?
Не настоюючи на персоналіях-як приклад
Міноборони - Порошенку
СБУ - Турчинову
МЗС-Чалому
КабМін-Яценюку
При цьому
Не силовим Указом
А спочатку голосувалку
чи хочуть виборці щоб був створений Уряд Національної Згоди
Тоді
і сьогоднішні уникнуть частини запитань по ВЖЕ ЗРОБЛЕНИМ помилкам
і завтрашні зможуть приймати ЕФЕКТИВНІШІ рішення не боячись політичної піаракцій від опозиції..бо де-факто опизиції не буде.
Вибори в ВР і є та сама голосувалка. Потім ВР назначає людей на ці посади.
1 То ти хочеш Виборів під час війни?
2 А може , якщо в тебе очільником Черчіль сучасності- то може нехай зробить РОЗУМНИЙ і ЕФЕКТИВНИЙ крок?
Може хай СВОЇМ рішення проведе те на що потрібні Вибори?
3 Чи ти вважаєш свого мессію настільки тупим ,що навіть права на полегшення долі України і створення Уряду Єдності всього-навсього своїм указом ти -йому не залишаєш?
Подумай.
ПС
Євреїв 15 млн , і коли на них напала напів-держава з 2 млн осіб(не ядерна, без представництва в ООН) , то вони швиденько опозиції передали контроль над збройними силами.
Напевно в їхнього Натаньяху трошки більше розуму ніж в сина єврейського народу, який нікому нічого не винен.
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budivelnik
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Додано: Чет 14 бер, 2024 21:26
katso написав: pesikot написав:
Секундочку, в услових Януковича - Янукович сам сбежал, самоустранился
Если Зеленский сбежит, тогда можно будет об этом говорить
Какой критерий слова "сбежит"? Насколько надо выехать Президенту за границу чтоб было "сбежал"?
Так витек Енакиевский просто счас в загранкомандировке, которая затянулась,
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:01
vitaliiangel написав: katso написав:
и если война зайдет в затяжную фазу - то после скольки лет мир начнет считать вечного Президента диктатором?
мы живём на 30% за счёт вливаний. По оружию цифру не встречал , но думаю западное превалирует. Откуда затяжная война, кто её нам оплатит? Не хочу разгонять зраду, но смотрите на вещи реально. Тут и так мечтателей...
давай без мечтаний
оружие превалирует советское. И солдаты превалирируют советских годов выпуска. В надежности есть понятие наработка на отказ, и есть понятие усталость металла . Усталости мяса почему то не встречал
Затяжная? А если после выборов там обьявят мобилизацию? И ладно не в 2 раза в полтора увеличат участвующую в бд армию и срочников погонят... какой наш ответ? Шо там с нашим законом о мобилизации? Кастрировали? Французских солдат нам не надо? А шо так? Своих дофига?
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:11
fler написав:
............
Я проти політсрачів на цій гілці і взагалі під час війни, коли потрібно єдналися, а не сіяти розбрат. У мене є інформація з АП, що Зе не збирається на другий термін, але до кінця війни залишиться. Ще раз повторю - я поза політикою. Мені байдуже яке прізвище у Президента, аби він робив те, що треба. Україна "не замерзла" цієї зими, в магазинах все є, освітні та медичні заклади працюють, транспорт, пошта і т.д. працюють. Нацбанк прекрасно виконує свої функції. Якого рожна ще треба?
Навіщо розхитувати човен?
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