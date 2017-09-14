Додано: Чет 14 бер, 2024 22:58

mephala написав: fler написав: Мені байдуже яке прізвище у Президента, аби він робив те, що треба. Україна "не замерзла" цієї зими, в магазинах все є, освітні та медичні заклади працюють, транспорт, пошта і т.д. працюють. Нацбанк прекрасно виконує свої функції. Якого рожна ще треба? Навіщо розхитувати човен? Мені байдуже яке прізвище у Президента, аби він робив те, що треба. Україна "не замерзла" цієї зими, в магазинах все є, освітні та медичні заклади працюють, транспорт, пошта і т.д. працюють. Нацбанк прекрасно виконує свої функції. Якого рожна ще треба? Навіщо розхитувати човен?



наверное все это не работало в 2019 году и во время остальных выборов президентов тоже?

вас как почитать так возникает один только вопрос - а нафуа были все майданы и народ валил из страны и до войны? наверное все это не работало в 2019 году и во время остальных выборов президентов тоже?вас как почитать так возникает один только вопрос - а нафуа были все майданы и народ валил из страны и до войны?

А при чём тут выборы?Выборы как раз период самой активной политической борьбы и определения путей дальнейшего движения. Даже если всё более-менее нормально, то недостатки всегда есть и голосованием определяют кто их будет исправлять - старый лидер или новый. Не говоря уж о выборах после второго срока, когда смена Президента обязательна.А уж упоминание майданов совсем не в тему. Нам сегодня только майдана не хватает. Разве что Путин получит обширный инфаркт от радости.