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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:11
❗️Полки французьких військ прямують у Румунію для розгортання в Україні, а саме в Одесі, – FranceNews24.
За інформацією видання, йдеться про другий іноземний піхотний полк
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:12
vitaliiangel написав:
........
где тут хоть слово ПРО ВАШЕ хамство?
vitaliiangel написав:
Если вы считаете сказанное демагогией просто не отвечайте, хамить я умею не хуже вас
Спасибо.
тут речь о моём умении хамить ("не хуже вас"). И ни слова о том умеете ли вы хамить или нет.
Попробуйте читать то что написано, а не то что вы хотите прочитать. Извинений не жду. Привык.
Попробуйте понимать, что Вы пишете.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:32
budivelnik написав: vt313 написав: budivelnik написав:
Наголошую - не здриснути як бандюкович, не підімяти під себе як пуйло ,а саме
ДЕЛЕГУВАТИ частину своїх повноважень- іншим політичним партіям/рухам задля ПЕРЕМОГИ.
Наприклад?
Що і кому делегувати?
Не настоюючи на персоналіях-як приклад
Міноборони - Порошенку
СБУ - Турчинову
МЗС-Чалому
КабМін-Яценюку
........
Чалый - неожиданный для Вас выбор.
В росс. Вики.
Сторонник нейтрального статуса Украины и противник вступления Украины в НАТО[11]. 14 февраля 2020 года во время Мюнхенской конференции по безопасности стал подписантом документа «12 шагов для укрепления безопасности Украины», который был подписан совместно с Российским советом по международным делам[12]. В 2020 году Чалый вошёл в состав «инициативы 16 июля»
В укр Вики короче, ео по сути то же:
Як дипломат вважає, що Україна має залишитися поза військовими блоками, противник вступу до НАТО, раніше був противником вступу до ЄС.
и
29 березня 2022 р. перебував у не основному складі української делегації на українсько-російських переговорах у Стамбулі[11]. Факт присутності Олександра Чалого викликав ажіотаж серед українців з поглядів, яких дотримується Чалий
Но интереснее другое. Вы практически все основные посты отдаёте оппозиции. Но тогда это уже не правительство национального единства, а, скорее, правительство оппозиции. Осталось ещё только отдать оппозиции Минфин.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:44
yanyura написав:
tumos
Наверное так : принятые нормы закона должны исполняться до того момента, пока КСУ не признает их неконституционными.
Согласен. Для этого и должно быть однозначное решение КСУ. И странно, что до сих пор не нашлось 45 депутатов из 166 (тех, кто не входят в СН),
[url=https://ibb.co/JBcttjj][img]https://i.ibb.co/JBcttjj/1.jpg.....
чтобы подать запрос в КСУ и тем самым снять все разговоры о правомерности выполнять обязанности Президента Зеленским после 20 мая.
А если КСУ примет решение, что "5 лет и всё, гуляй, Вася"?
Вы сами очень хорошо расписали, что будет, если сегодня объявить выборы.
fler написав:
У мене є інформація з АП, що Зе не збирається на другий термін
Он то может и не собирается, но его команда будет делать все возможное, чтобы уговорить идти на второй срок, иначе они лишатся и места (распределение бюджетных средств), и главное - влияния.
Не лишатся, хотя сильно потеряют. Если, конечно, не будет полит. преследований "попередников" в лучших традициях.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:56
ЛАД написав:
Чалый - неожиданный для Вас выбор.
В росс. Вики.
Сторонник нейтрального статуса Украины и противник вступления Украины в НАТО[11]. 14 февраля 2020 года во время Мюнхенской конференции по безопасности стал подписантом документа «12 шагов для укрепления безопасности Украины», который был подписан совместно с Российским советом по международным делам[12]. В 2020 году Чалый вошёл в состав «инициативы 16 июля»
В укр Вики короче, ео по сути то же:
Як дипломат вважає, що Україна має залишитися поза військовими блоками, противник вступу до НАТО, раніше був противником вступу до ЄС.
и
29 березня 2022 р. перебував у не основному складі української делегації на українсько-російських переговорах у Стамбулі[11]. Факт присутності Олександра Чалого викликав ажіотаж серед українців з поглядів, яких дотримується Чалий
Вы инфу на Валеру посмотрите.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:57
Xenon написав:
❗️Полки французьких військ прямують у Румунію для розгортання в Україні, а саме в Одесі, – FranceNews24.
За інформацією видання, йдеться про другий іноземний піхотний полк
Більше схоже на новину 1-го квітня...
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:58
Xenon написав:
❗️Полки французьких військ прямують у Румунію для розгортання в Україні, а саме в Одесі, – FranceNews24.
За інформацією видання, йдеться про другий іноземний піхотний полк
Стоп-паніка. Низка тг-каналів розповсюдила інфу, що французькі війська вже прямують до Румунії, а звідти вже до Одеси. Це — фейк.
Акаунт, який повідомив «сенсацію» — липовий + навіть, якщо президент Емманюель Макрон наважиться відправити бійців в Україну, на це потрібен ще й дозвіл ВР — нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко.
«Не буде поки французьких, німецьких, американських військ в Україні. Не та зараз ситуація, щоб наші союзники вступили у війну».
Читайте лише перевірені джерела і не засмічуйте мізки.
Times of Ukraine
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:58
mephala написав: fler написав:
Мені байдуже яке прізвище у Президента, аби він робив те, що треба. Україна "не замерзла" цієї зими, в магазинах все є, освітні та медичні заклади працюють, транспорт, пошта і т.д. працюють. Нацбанк прекрасно виконує свої функції. Якого рожна ще треба? Навіщо розхитувати човен?
наверное все это не работало в 2019 году и во время остальных выборов президентов тоже?
вас как почитать так возникает один только вопрос - а нафуа были все майданы и народ валил из страны и до войны?
А при чём тут выборы?
Выборы как раз период самой активной политической борьбы и определения путей дальнейшего движения. Даже если всё более-менее нормально, то недостатки всегда есть и голосованием определяют кто их будет исправлять - старый лидер или новый. Не говоря уж о выборах после второго срока, когда смена Президента обязательна.
А уж упоминание майданов совсем не в тему. Нам сегодня только майдана не хватает. Разве что Путин получит обширный инфаркт от радости.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 23:03
yanyura написав:
А вообще быть Президентом Украины в мирное время и во время войны две огромные разницы. И мне почему-то кажется, что если выборы будут объявлены, такие возможные кандидаты как Порошенко, Тимошенко и другие серьезные люди, под благовидными предлогами откажутся от участия в них. Зато после нашей победы кандидатов будет немеренное количество, и не в малой степени из-за тех средств, которые будут идти на восстановление страны.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 23:18
Banderlog написав:
....
оружие превалирует советское.
Насколько понимаю, тоже благодаря тому, что Запад собрал это оружие по всему миру, где можно было, и передал его нам. То, что было в Украине уже давно закончилось бы.
Французских солдат нам не надо? А шо так? Своих дофига?
Надо. Только кто ж их даст. Слова Макрона это только слова.
Мы долго просили закрыть небо. Потом то ли сами поняли, то ли нам очень популярно объяснили, что этого не будет. Никогда. Перестали просить. Если сейчас начнём просить французских солдат, то можем вообще потерять поддержку, которая и так постепенно снижается.
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