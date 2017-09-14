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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7162716371647165
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 23:45

  tumos написав:.......
Вы инфу на Валеру посмотрите. :)

Спасибо.
Не сообразил.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:51

  fler написав:І (щоб двічі не вставати), соромлюсь запитати, що заважало По поїздити світом у пошуках зброї для України, домовитись про лендліз із США чи просунути питання вступу до ЄС чи НАТО? Риторичне.

А ви не соромтесь, питайтесь, бо схоже з історією України 10-літньої давності ви зовсім не знайомі.
Ось свіженьке відео якраз в тему:

Америка(Байден і Обама) не просто не давали зброї, а прямо забороняли Порошенку щось робити в Криму. Крим - це Росія для США - така була реальність в 2014-2016.
Порошенко зробив на міжнародній арені не менше(а я думаю набагато більше) ніж Зеленський, просто ситуація(відношення до України і до РФ) тоді були геть інші.
Причому цей чувак є достатньо проамериканський і восхваляє Америку при можливості.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:01

  andrijk777 написав:Порошенко зробив на міжнародній арені не менше(а я думаю набагато більше) ніж Зеленський, просто ситуація(відношення до України і до РФ) тоді були геть інші.

Фанатам Порошенко треба пройти тести iq і на Альцгеймера перевіритися.
1. На міжнародній арені були супер теплі стосунки з партнерами "Жму руку обнимаю"
2. Торгівля з ОРДЛО, Роттердам+, Генпрокурор Югий і т.п.
3. І найгірше. путін дав папер Шоколадному на підпис, де Україну ставлять раком, Мінські домовленості. Раком навіть не перед "могутньою рф", а перед лднр! Майстер!
Це тільки що згадав за хвилину
dr_bastm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:33

Тут часто пишут, что у РФ уже чуть ли не завтра закончится оружие и они уже не способны ничего производить.
Контрбатарейная борьба, в частности благодаря западному оборудованию, такому как французская самоходка «Цезарь», была одним из немногих средств украинских сил против внушительной российской армии. Это преимущество может вскоре исчезнуть с появлением нескольких технологий, испытываемых московскими пехотинцами на поле боя. В Минобороны России заявили, что развернули новую систему артиллерийской разведки: 1К148 «Ястреб-АВ».
.......
В последние дни САУ «Коалиция-СВ» начала поставляться в различные российские подразделения на поле боя. В сочетании с комплексом «Ястреб-АВ» он может быстро разместить сразу несколько снарядов, а затем изменить позицию, чтобы избежать ответного огня противника. Эта самоходно-артиллерийская установка имеет в своем арсенале высокоточные снаряды. Калибр орудия – 152 мм. Он способен поражать цели на расстоянии до 80 километров.
.......

https://actu.capital.fr/economie-politique/la-russie-a-mis-au-point-de-nouvelles-armes-pour-detruire-lartillerie-ukrainienne-1489788?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:40

И ещё:
Разведка (США) прогнозирует, что истощение военных, нехватка личного состава, низкий моральный дух и дальше будут проблемой для российской армии.

В то же время, россиянам удалось сорвать летние контрнаступательные операции Украины и текущая ситуация, по оценке американских разведчиков, начинает играть в пользу России.

В частности, российский ОПК постепенно наращивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит России длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности.
.........
"Президент Владимир Путин вероятно считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы в этой войне работает и западная, в частности, американская помощь для Украины является ограниченной, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", – говорится в документе.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/12/7181530/
ЛАД
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