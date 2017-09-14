Президент республики подтвердил, что «у нас больше не будет безопасности в Европе», если Россия выиграет войну против Украины. Прочитать статью Он также оценил, что выбор оппозиционных партий «воздержаться или проголосовать против поддержки Украины — это выбор поражения». Прочитать краткое описание Эммануэль Макрон также заявил, что "возможны все варианты" помощи Украине.

«У нас одна цель: Россия не может и не должна выиграть эту войну», — заверил он.

Он добавил: «Если мы решим быть слабыми перед лицом кого-то, у кого нет ограничений, мы решим поражение» в этой войне, которая «проходит на европейской земле» и которая «существительна для нашей Европы и для Франции».



Однако «мы никогда не поведем наступление, никогда не возьмем на себя инициативу».

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В то время как 61% французов считают, что Владимир Путин представляет собой реальную угрозу безопасности Франции, согласно опросу, проведенному институтом Элабе для BFMTV, Эммануэль Макрон заверил, что победа России на Украине «изменит» жизнь французов.



"Если бы Россия победила, жизнь французов изменилась бы. У нас больше не было бы безопасности в Европе. Кто может подумать, что Путин на этом остановится? На карту поставлена ​​безопасность Европы", - сказал он. - предупредил он.

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Отвечая на вопрос о «скромном» ежедневном производстве снарядов во Франции , Эммануэль Макрон признал, что «у нас нет оборонной промышленности, адаптированной к высокоинтенсивной территориальной войне, чего нет ни в одном из наших прогнозов».



По его словам, сейчас на фронте "когда Россия выпускает 10 снарядов, мы отвечаем одним".



Хотя потребность в помощи в Украине постоянна, президент республики «не исключает» европейских кредитов для продолжения помощи армии Владимира Зеленского.

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«Решение воздержаться или проголосовать против — это не выбор мира, а выбор поражения», — сказал он. «Они предпочитают отказаться от суверенитета, потому что сейчас они решают сказать: у нас есть пределы».