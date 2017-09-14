fler написав:І (щоб двічі не вставати), соромлюсь запитати, що заважало По поїздити світом у пошуках зброї для України, домовитись про лендліз із США чи просунути питання вступу до ЄС чи НАТО? Риторичне.
А ви не соромтесь, питайтесь, бо схоже з історією України 10-літньої давності ви зовсім не знайомі. Ось свіженьке відео якраз в тему:
Америка(Байден і Обама) не просто не давали зброї, а прямо забороняли Порошенку щось робити в Криму. Крим - це Росія для США - така була реальність в 2014-2016. Порошенко зробив на міжнародній арені не менше(а я думаю набагато більше) ніж Зеленський, просто ситуація(відношення до України і до РФ) тоді були геть інші. Причому цей чувак є достатньо проамериканський і восхваляє Америку при можливості.
Тут часто пишут, что у РФ уже чуть ли не завтра закончится оружие и они уже не способны ничего производить.
Контрбатарейная борьба, в частности благодаря западному оборудованию, такому как французская самоходка «Цезарь», была одним из немногих средств украинских сил против внушительной российской армии. Это преимущество может вскоре исчезнуть с появлением нескольких технологий, испытываемых московскими пехотинцами на поле боя. В Минобороны России заявили, что развернули новую систему артиллерийской разведки: 1К148 «Ястреб-АВ». ....... В последние дни САУ «Коалиция-СВ» начала поставляться в различные российские подразделения на поле боя. В сочетании с комплексом «Ястреб-АВ» он может быстро разместить сразу несколько снарядов, а затем изменить позицию, чтобы избежать ответного огня противника. Эта самоходно-артиллерийская установка имеет в своем арсенале высокоточные снаряды. Калибр орудия – 152 мм. Он способен поражать цели на расстоянии до 80 километров. .......
Разведка (США) прогнозирует, что истощение военных, нехватка личного состава, низкий моральный дух и дальше будут проблемой для российской армии.
В то же время, россиянам удалось сорвать летние контрнаступательные операции Украины и текущая ситуация, по оценке американских разведчиков, начинает играть в пользу России.
В частности, российский ОПК постепенно наращивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит России длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности. ......... "Президент Владимир Путин вероятно считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы в этой войне работает и западная, в частности, американская помощь для Украины является ограниченной, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", – говорится в документе.
Вечером 14.03 Макрон давал интервью на телеканалах France 2 и TF1. Вкратце:
Президент республики подтвердил, что «у нас больше не будет безопасности в Европе», если Россия выиграет войну против Украины. Прочитать статью Он также оценил, что выбор оппозиционных партий «воздержаться или проголосовать против поддержки Украины — это выбор поражения». Прочитать краткое описание Эммануэль Макрон также заявил, что "возможны все варианты" помощи Украине.
«У нас одна цель: Россия не может и не должна выиграть эту войну», — заверил он. Он добавил: «Если мы решим быть слабыми перед лицом кого-то, у кого нет ограничений, мы решим поражение» в этой войне, которая «проходит на европейской земле» и которая «существительна для нашей Европы и для Франции».
Однако «мы никогда не поведем наступление, никогда не возьмем на себя инициативу». ............. В то время как 61% французов считают, что Владимир Путин представляет собой реальную угрозу безопасности Франции, согласно опросу, проведенному институтом Элабе для BFMTV, Эммануэль Макрон заверил, что победа России на Украине «изменит» жизнь французов.
"Если бы Россия победила, жизнь французов изменилась бы. У нас больше не было бы безопасности в Европе. Кто может подумать, что Путин на этом остановится? На карту поставлена безопасность Европы", - сказал он. - предупредил он. ........... Отвечая на вопрос о «скромном» ежедневном производстве снарядов во Франции, Эммануэль Макрон признал, что «у нас нет оборонной промышленности, адаптированной к высокоинтенсивной территориальной войне, чего нет ни в одном из наших прогнозов».
По его словам, сейчас на фронте "когда Россия выпускает 10 снарядов, мы отвечаем одним".
Хотя потребность в помощи в Украине постоянна, президент республики «не исключает» европейских кредитов для продолжения помощи армии Владимира Зеленского. .......... «Решение воздержаться или проголосовать против — это не выбор мира, а выбор поражения», — сказал он. «Они предпочитают отказаться от суверенитета, потому что сейчас они решают сказать: у нас есть пределы».
И ещё добавлю цитату, касающуюся использования французских войск:
«Мы никогда не поведем наступление» "Мы ввели слишком много ограничений в наш словарный запас", - оправдывался Эммануэль Макрон в этот четверг вечером в эфире TF1 и France 2. Те, кто устанавливает "ограничения" на поддержку Украины, "выбирают поражение", - сказал он. - настаивал он, придерживаясь своей доктрины. «стратегической двусмысленности».
«Если что-то будет развиваться, ответственность за это снова будет лежать только на России», — напомнил он.
"Мы никогда не поведем наступление, никогда не возьмем на себя инициативу", - заверил он. Однако «чтобы иметь мир, нельзя быть слабым», заявил он, призвав союзников Украины не быть «трусливыми».
И добавлю об опросе, проведенном Институтом Элабе для BFMTV в этот четверг, 14 марта:
61% французов считают, что Владимир Путин представляет собой реальную угрозу безопасности Франции.
По мнению респондентов, тот, кто начал войну на Украине в феврале 2022 года, может нарушить новые границы. 60% из них думают, что в ближайшие годы он нападет на страну НАТО, включая приграничные страны: Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу. Однако 23% полагают, что этого не произойдет.
Это соглашение предусматривает военную помощь украинской армии в размере трех миллиардов евро. Сумма, против которой выступает 51% французов. Тем не менее, 54% считают, что мы должны продолжать помогать Украине в борьбе с Россией, как это делает сейчас государство, но что Франция не должна слишком далеко ввязываться в эту войну и рисковать конфликтом с Россией, даже если это будет означать поражение Украины. Напротив, 24% хотят, чтобы неограниченная оборона не позволила Владимиру Путину выиграть войну. А 21% считают, что Украине теперь следует предоставить возможность защищаться от России.
Согласно последнему опросу, 57% французов считают, что Эммануэль Макрон был не прав, поднимая голос против России и призывая союзников к действию, полагая, что это порождает разногласия между союзниками и усиливает напряженность между Францией и Россией. - даже если 70% его избирателей поддерживают его позиции.
Бундестаг в очередной раз однозначно отверг требование фракции ХДС/ХСС о поставке в Украину крылатых ракет TAURUS. В четверг, 14 марта, депутаты подавляющим большинством голосов приняли рекомендацию комитета по иностранным делам отклонить соответствующее предложение оппозиционного блока. ....... По словам вице-председателя бундестага Ивонны Магвас (Yvonne Magwas), огласившей результаты поименного голосования, в нем приняли участие 690 депутатов. За отклонение предложения проголосовали 495 депутатов, 190 - выступили против, пятеро воздержались.
С начала 2024 года предложение ХДС/ХСС о поставке TAURUS Украине "проваливается" в бундестаге уже третий раз. Хотя даже некоторые представители правящей коалиции поддержали резолюцию оппозиционного блока.
На текущий год немецкое правительство представило Брюсселю свои расходы на оборону в сумме в 67,35 млрд евро, что является рекордным показателем для ФРГ. Согласно прогнозу НАТО, это равно 2,01 процента ВВП Федеративной Республики.
По расчетам альянса, в 2023 году страны НАТО потратили на оборону в общей сложности около 1,3 триллиона долларов (около 1,2 триллиона евро). Без учета инфляции и колебаний валютных курсов это соответствует общему увеличению на 3,5 процента по сравнению с предыдущим годом.
В 2023 году США инвестировали в оборону в два с лишним раза больше, чем все остальные 30 партнеров НАТО вместе взятые - около 876 миллиардов долларов. В качестве сравнения dpa приводит данные Международного института стратегических исследований (IISS) о военных расходах России в ушедшем году: они составили около 300 млрд долларов с учетом разницы в покупательной способности. Оборонный бюджет Китая составил чуть более 400 млрд долларов.
andrijk777 написав:Порошенко зробив на міжнародній арені не менше(а я думаю набагато більше) ніж Зеленський, просто ситуація(відношення до України і до РФ) тоді були геть інші.
Фанатам Порошенко треба пройти тести iq і на Альцгеймера перевіритися. 1. На міжнародній арені були супер теплі стосунки з партнерами "Жму руку обнимаю" 2. Торгівля з ОРДЛО, Роттердам+, Генпрокурор Югий і т.п. 3. І найгірше. путін дав папер Шоколадному на підпис, де Україну ставлять раком, Мінські домовленості. Раком навіть не перед "могутньою рф", а перед лднр! Майстер! Це тільки що згадав за хвилину
Якщо був поганий мир тоді, то чому тепер не в окопі на лбз?
andrijk777 написав:Порошенко зробив на міжнародній арені не менше(а я думаю набагато більше) ніж Зеленський, просто ситуація(відношення до України і до РФ) тоді були геть інші.
Фанатам Порошенко треба пройти тести iq і на Альцгеймера перевіритися. 1. На міжнародній арені були супер теплі стосунки з партнерами "Жму руку обнимаю" 2. Торгівля з ОРДЛО, Роттердам+, Генпрокурор Югий і т.п. 3. І найгірше. путін дав папер Шоколадному на підпис, де Україну ставлять раком, Мінські домовленості. Раком навіть не перед "могутньою рф", а перед лднр! Майстер! Це тільки що згадав за хвилину
Чому не в окопі на лбз?
Є ж шикарна гілка «Політичні дискусії» Там ламали списи «Порох vs Зе». Ну третій (чи пʼятий вже?) день обговорювати вибори!