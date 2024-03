Готельєр Бандерівець:

Де оборонні споруди?

Все, що не подобається зеленій владі, називають російським ІПСО. Пам'ятається, ефективний манагер Резніков слиною на пенсне бризкав, верещачи про іпсо проти нього. Зараз я вам підкину трохи московського ІПСО, але вже із західної преси.

"Зеленський наказав побудувати оборонні споруди, щоб стримати рассію" - так називається стаття в The Wall Street Journal, опублікована Matthew Luxmoore 01.12.2023.

Ось найцікавіші цитати зі статті:

Заклик до побудови укріплень є явним публічним визнанням українського керівництва оборонного повороту.

Одна нарада, за словами Зеленського, стосувалася укріплень на всіх основних фронтах, де нам треба окопатися, прискорити темпи будівництва. Він сказав, що основна увага буде приділена Сходу і Північному Сходу, куди рассія намагалася просунутися протягом декількох місяців, домагаючись невеликих успіхів великою ціною.

Зеленський закликав приватні підприємства та донорів!!! взяти участь у кампанії з фінансування та будівництва укріплень, яку він назвав «очевидним пріоритетом» та подякував усім українцям, які займаються пошуком та виробництвом необхідних матеріалів.

Минулого тижня Міністерство оборони України оголосило про створення нового департаменту, який цілодобово займатиметься будівництвом оборонних ліній та координуватиме зусилля військових та місцевих органів влади, спрямованих на прискорення цього процесу.

Укрпіплення, що найближчі до лінії фронту, будуть побудовані військовослужбовцями, йдеться в заяві міністерства, тоді як друга і третя лінії оборони будуть у віданні відомств, що знаходяться під наглядом Міністерства інфраструктури, а для надання допомоги за контрактом будуть залучені приватні компанії.

Отже, з настанням зими до найвеличнішого дійшло те, про що йому неодноразово говорив, а потім писав у статтях генерал Залужний – треба будувати оборонні укріплення. Геніальний у нас президент, правда?

І рішення одразу знайшлося. МО, очолюване кримською ганьбою, одразу оголосило про створення нового департаменту будівництва. Ну, а як інакше? Хто ж пиляти гроші на будівництві буде, як не новий департамент МО? Усі старі департаменти завантажені роботою по самі гланди.

А будуватимуть першу лінію самі бійці, виявляється. Взимку, у мерзлій землі, лопатами.

Ось вам, українці, ставлення влади до Армії та повага до влади наших Воїнів.

Минула зима, і 02.03.2024 The New York Times публікує просто гнітючий матеріал про стан оборонних укріплень України під заголовком «Напрочуд слабка оборона України допомагає наступу рассії».

На головному фото, як написано у статті, рудиментарні українські траншеї біля Авдіївки на території, на яку претендує рассія. Супутникове фото Planet Labs, 26.02.2024.

Знову ж таки, найцікавіші цитати зі статті:

Рассійські сили продовжують добиватися невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки, що частково пояснюється виснаженням українських боєприпасів та скороченням західної допомоги.

Але є ще одна причина просування кремлівських військ у цьому районі: погана оборона України.

Згідно з оглядом знімків, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs, рідкісні, рудиментарні траншеї покривають територію на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити. На цих лініях траншей відсутні багато додаткових укріплень, які б допомогти уповільнити російські танки і допомогти захистити основні дороги і важливу місцевість.

Коли 17.02.2024 року рассія захопила Авдіївку, українська армія заявила, що забезпечила безпеку оборонних ліній за межами міста.

Але за тиждень рассійські війська захопили три села на захід від Авдіївки та оспорюють, як мінімум ще одне.

Американські чиновники приватно заявили, що їх турбує те, що Україна не зміцнила свої оборонні лінії досить добре і що тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за межі Авдіївки.

Українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони за межами Авдіївки. Але українська оборона за межами Авдіївки демонструє елементарні земляні укріплення, часто зі сполучною траншеєю, якою піхотні війська можуть дістатися найближчих до противника вогневих позицій, але не більше.

Відсутність надійних українських укріплень у цьому районі особливо впадає у вічі порівняно з потужною російською обороною, яка завадила наступу Києва минулого літа під час українського контрнаступу, який зрештою провалився.

Районам на сході Донецької області, де знаходиться Авдіївка, буде приділена максимальна увага, заявив президент Зеленський під час візиту поблизу лінії фронту наприкінці листопада, наголосивши на необхідності активізувати та прискорити будівництво споруд.

Але Pasi Paroinen, аналітик із Black Bird Group, аналізуючи супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою, заявив, що нічого суттєвого не сталося з моменту візиту Зеленського. (Пройшло 3 місяці!).

За межами Авдіївки, додав Pasi Paroinen, готуються нові позиції, але вони поки не є особливо грізною оборонною лінією і не можна порівняти за масштабами з російськими укріпленнями на півдні.

Українська влада заявила, що їм не вистачає людей, здатних виконувати будівельні роботи.

Затримки у будівництві укріплень означають, що українським військам тепер доведеться зміцнювати свої оборонні лінії, перебуваючи під вогнем російської армії, що значно ускладнює завдання.

Отже дороги українська влада будувати може. А оборонні споруди не може. Людей не вистачає. І гроші на марахвон та телесеріали теж може. А на збереження життя бійців – не може.

І чому депутат Безугла про це не пише? Ось WSJ та NYT пишуть. А депутана активна мовчить.

А ще що цікаво. Українці не читають WSJ та NYT. Проте, ці видання читають американці, виборці. І ось вони читають і думають, що може Трамп і правий? Якщо ці українські придурки не можуть навіть траншей нарити для захисту своїх життів, то на біса їм допомагати? Конгрес не може скасувати закон Дарвіна.

Ми називаємо кацапів орками, припускаючи, що ми самі багато розумні хомо. А орки просто поставили раком всю будівельну промисловість на окупованих територіях, нарили укріплень і зберігають свої кацапські життя. А що ми робимо? Та й хто тут орки?

І продовжуючи цю тему, Карл Волох:

Двоє друзів-будівельників відмовилися від пропозицій з Міноборони приєднатися до будівництва фортифікацій.

По-перше, там використані так звані ДБНівські (державні) розцінки, на кшталт зарплати у 12 тисяч гривень, на які кваліфікованого будівельника знайти без шансу, тим більше, у прифронтову зону.

А головне – завтра після перших грошей прийдуть НАБУ та ДБР із наручниками. Фірми наближені до Офісу поки що мають індульгенцію, але згодом прийдуть і до них. Тому мало хто погоджується брати участь. З грудня десятки мільярдів виділили, а збудувати нічого не можуть.

– То ж мова про обороноздатність, про виживання держави? – питаю.

– Ти цими заявами НАБУ смішитимеш? Якщо Пашинського з його боєприпасами в таку мить можуть у м'ясорубку кинути, думаєш, якогось будівельника пошкодують?

Знаєте, від остаточної депресії нас з вами рятує лише неусвідомлення, наскільки розвалено українські державні інституції.

Боюся, з нашою владою нам гарантовано повторення Бучі у десятикратному та більшому розмірі. Але не втік і його продовжує підтримувати більше половини тупого населення.

Головна смертельна проблема України зараз у тому, що президентом країни є Зеленський. Головна перепона на шляху України до перемоги над ордою є президент Зеленський та його слуги. Цей факт вже підтверджений роками президентства, а вірніше царювання Зеленського й надалі буде лише гіршим Україні. Ціна всієї діяльності Зеленського – дедалі більша кількість смертей українців.

7 березня 2024