Не настоюючи на персоналіях-як приклад Міноборони - Порошенку СБУ - Турчинову МЗС-Чалому КабМін-Яценюку ........
Чалый - неожиданный для Вас выбор.
Я про Валерія Чалого , а вікіпедія про Олександра Чалого
ЛАД написав:Но интереснее другое. Вы практически все основные посты отдаёте оппозиции. Но тогда это уже не правительство национального единства, а, скорее, правительство оппозиции. Осталось ещё только отдать оппозиции Минфин.
1 Я нікому нічого не можу віддати.. 2 Мене запитали моє бачиння-я його окреслив, а що і в яких обємах буде використано- не мені вирішувати 3 Ще є ЗСУ , МінФін,МВС, ГенПрокуратура, НАБУ, НАЗК, НацБанк, ВР - тобто як мінімум такий самий( а то й в півтора раза більший по впливу) обєм по важливості.
Давайте чесно, чинне скликання Парламенту є найслабшим за впливом за весь час.
↪️Його провладна більшість абсолютно усвідомлено і добровільно передала майже всі свої важелі впливу Офісові Президента. І зараз Парламент — це місце: 1) без публічного висвітлення роботи; 2) де не ухвалюють стратегічних політичних рішень; 3) де відсутній будь-який вплив на кадрову політику виконавчої гілки влади; 4) де не складають власного порядку денного, це роблять поза його стінами — в ОП. До речі, рішення, проводити засідання чи ні, теж приймають в ОП; 5) де роль депутата за впливом і можливістю щось змінити значно менша, ніж середньостатистичного радника ОП.
📜Цей перелік можна продовжувати ще довго, але думаю, загалом статус зрозумілий.
📉Саме тому за два роки війни в залі майже не бачили премʼєра. Голова СБУ може не зʼявитися для доповіді, навіть якщо є рішення про виклик у Раду. А колись підзвітний уряд може своїм рішенням незаконно обмежити пересування депутатів. І все це стало нормою. Підкреслюю — добровільною.
Бити в набат -- “укріплення, укріплення, укріплення...!” Аби влада мала підстави вийти у всьому білому і сказати “почувши побажання трудящих, ми перестаємо марити про кордони 91р і оголошуємо про зміни у великому будівництві...”