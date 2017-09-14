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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7165716671677168>
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Черговий НПЗ в калуській області -«покращено»!
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:34

  Hotab написав:Черговий НПЗ в калуській області -«покращено»!
https://t.me/voynareal/85590


Знову курять куди ще не попало?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Знову курять куди ще не попало?

зривають можливість створювати запаси пального для руццкого весняного наступу
апосля ізбранія старого-нового царя.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🫡 Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів аудит, вивчив ситуація на лінії фронту та прийняв рішення про проведення ротації

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко


Раньше нельзя было?

Из миллиона 300 воюют.
Зачем ещё пол миллиона трактористов и строителей?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:42

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:Наприклад?
Що і кому делегувати?
Не настоюючи на персоналіях-як приклад
Міноборони - Порошенку
СБУ - Турчинову
МЗС-Чалому
КабМін-Яценюку
........
Чалый - неожиданный для Вас выбор.

Я про Валерія Чалого , а вікіпедія про Олександра Чалого
  ЛАД написав:Но интереснее другое. Вы практически все основные посты отдаёте оппозиции. Но тогда это уже не правительство национального единства, а, скорее, правительство оппозиции. Осталось ещё только отдать оппозиции Минфин.
1 Я нікому нічого не можу віддати..
2 Мене запитали моє бачиння-я його окреслив, а що і в яких обємах буде використано- не мені вирішувати
3 Ще є ЗСУ , МінФін,МВС, ГенПрокуратура, НАБУ, НАЗК, НацБанк, ВР - тобто як мінімум такий самий( а то й в півтора раза більший по впливу) обєм по важливості.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:44

Давайте чесно, чинне скликання Парламенту є найслабшим за впливом за весь час.

↪️Його провладна більшість абсолютно усвідомлено і добровільно передала майже всі свої важелі впливу Офісові Президента. І зараз Парламент — це місце:
1) без публічного висвітлення роботи;
2) де не ухвалюють стратегічних політичних рішень;
3) де відсутній будь-який вплив на кадрову політику виконавчої гілки влади;
4) де не складають власного порядку денного, це роблять поза його стінами — в ОП. До речі, рішення, проводити засідання чи ні, теж приймають в ОП;
5) де роль депутата за впливом і можливістю щось змінити значно менша, ніж середньостатистичного радника ОП.

📜Цей перелік можна продовжувати ще довго, але думаю, загалом статус зрозумілий.

📉Саме тому за два роки війни в залі майже не бачили премʼєра. Голова СБУ може не зʼявитися для доповіді, навіть якщо є рішення про виклик у Раду. А колись підзвітний уряд може своїм рішенням незаконно обмежити пересування депутатів. І все це стало нормою. Підкреслюю — добровільною.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:46

  Бетон написав:🫡 Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів аудит, вивчив ситуація на лінії фронту та прийняв рішення про проведення ротації

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко


Раньше нельзя было?

Из миллиона 300 воюют.
Зачем ещё пол миллиона трактористов и строителей?

Боюсь ви не так зрозуміли слово «ротація». Це про вас вже мова :oops:

  Goodman написав:
  Investor_K написав:Знову курять куди ще не попало?

зривають можливість створювати запаси пального для руццкого весняного наступу
апосля ізбранія старого-нового царя.

Деякі ванговатєлі обіцяли «наступ максимум до виборів пуйла»., і «йому не треба землі, іначє нє отдалі би херсон».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:54

  Hotab написав:
  Бетон написав:🫡 Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів аудит, вивчив ситуація на лінії фронту та прийняв рішення про проведення ротації

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко


Раньше нельзя было?

Из миллиона 300 воюют.
Зачем ещё пол миллиона трактористов и строителей?

Боюсь ви не так зрозуміли слово «ротація». Це про вас вже мова :oops:


Президент іншої думки. Вважає, спочатку потрібно працювати з вже мобілізованими, які знаходяться у рівненських котлах:
"Якщо потрібен аудит для того, аби сказати, скільки потрібно змін, і знати цифру людей, яких додатково треба мобілізувати, то треба дочекатися цього. Дуже важливо подивитись, де частина людей, які не були на фронті, але вони були мобілізовані. З цим треба навести порядок", - наголосив президент.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:58

  Hotab написав:Bobua ,

все-таки не розумію тилових елоїв...


Хто з присутніх і що саме має зробити?


Всі.

Бити в набат -- “укріплення, укріплення, укріплення...!”
Аби влада мала підстави вийти у всьому білому і сказати “почувши побажання трудящих, ми перестаємо марити про кордони 91р і оголошуємо про зміни у великому будівництві...”
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:03

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Не настоюючи на персоналіях-як приклад
Міноборони - Порошенку
СБУ - Турчинову
МЗС-Чалому
КабМін-Яценюку
........
Чалый - неожиданный для Вас выбор.

Я про Валерія Чалого , а вікіпедія про Олександра Чалого

А "какая разница?"
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