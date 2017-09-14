везде говорят, что денег некуда девать. так дайте людям как в рфии 5 куе зарплату и в военкоматы будет очередь профессионалов блин неужели 8 тысяч гривен тцкашникам за тракториста - выгоднее? ну серьёзно
От ви наставили плюсів, якби свідчило підтримку тези про неминучість перемоги і головна проблема освоювати кошти. Який буде результат і чи можна його визнати перемогою, то побачимо. Колись Зе обсміював Юща (неодноразово) типу "победун" і т.д. Ну зараз якось вже не до сміху зовсім.
Там речь шла не о неминучості перемоги, а о выборах. Если больше нравится, мог бы написать - "после окончания войны" или "после установления рпв". Ну и перемогу можно понимать по-разному. Я не требую границ 91. Большой перемогой будет даже границы на 24.02. Возможно и меньше.
sashaqbl написав:Висловлю свою думку щодо виборів. Я послідовний противник Зеленського, всі два рази голосував за нього. І взагалі - вибір янелоха - це один з найневдаліших виборів(після Януковича).
Мабуть, проти нього?
Але я не бачу зараз кандидатури, вибір якої переважив би всі недоліки від розгойдування човна під легітимністю Зеленського. Нажаль, саме під його керівництвом країні випало воювати(або через вибір його в 19 році). І якщо ми хочемо зберегти країну, то завершувати цю війну нам теж доведеться під його керівництвом. Все інше - повторення руснявої пропаганди.