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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 716871697170717171727173>
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

везде говорят, что денег некуда девать.
так дайте людям как в рфии 5 куе зарплату и в военкоматы будет очередь профессионалов блин
неужели 8 тысяч гривен тцкашникам за тракториста - выгоднее? ну серьёзно
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:09

Бетон ,

везде говорят, что денег некуда девать.


Это вам друзья в боулинге о своих финансах рассказали? Потому что с бюджетными деньгами все полностью наоборот.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:13

  Hotab написав:Бетон ,

везде говорят, что денег некуда девать.


Это вам друзья в боулинге о своих финансах рассказали? Потому что с бюджетными деньгами все полностью наоборот.

пока у меня нет друзей из СН. слава богу
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:23

flyman посмотри обучающее видео по дронам для айтишников
https://www.youtube.com/watch?v=oEPTteS ... 0%BE%D0%BF
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:27

  vitaliiangel написав:flyman посмотри обучающее видео по дронам для айтишников
https://www.youtube.com/watch?v=oEPTteS ... 0%BE%D0%BF

ну там, "захід на помічену територію", так що б.у. пілоти заздрять не тільки туфлям за $15


так як хороші операторине тільки з геймерів (не кожен ІТ геймер, як і не кожен геймер ІТник) так і з "поізносівшихся"

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Кажуть, що хороші оператори з геймерів (не кожен ІТ геймер, як і не кожен геймер ІТник) та поізносівшихся пілотів

Кажуть, там сильно закачує операторів, так що 40+ програмісти і пілоти заригають робоче місце.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:40

lapay
Так, в фул симуляторі літака чи вертольота через годину «польоту» дуже вкачує.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:56

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:В чём оптимизм?
От ви наставили плюсів, якби свідчило підтримку тези про неминучість перемоги і головна проблема освоювати кошти. Який буде результат і чи можна його визнати перемогою, то побачимо. Колись Зе обсміював Юща (неодноразово) типу "победун" і т.д. Ну зараз якось вже не до сміху зовсім.

Там речь шла не о неминучості перемоги, а о выборах.
Если больше нравится, мог бы написать - "после окончания войны" или "после установления рпв". Ну и перемогу можно понимать по-разному. Я не требую границ 91. Большой перемогой будет даже границы на 24.02. Возможно и меньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:58

  sashaqbl написав:Висловлю свою думку щодо виборів.
Я послідовний противник Зеленського, всі два рази голосував за нього. І взагалі - вибір янелоха - це один з найневдаліших виборів(після Януковича).

Мабуть, проти нього?
Але я не бачу зараз кандидатури, вибір якої переважив би всі недоліки від розгойдування човна під легітимністю Зеленського. Нажаль, саме під його керівництвом країні випало воювати(або через вибір його в 19 році).
І якщо ми хочемо зберегти країну, то завершувати цю війну нам теж доведеться під його керівництвом.
Все інше - повторення руснявої пропаганди.

Согласен, кроме "на жаль".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:03

  sashaqbl написав:..........
Принаймні мені важко пояснити ігри влади чимось, крім рейтингів.

Які ігри?
ЛАД
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