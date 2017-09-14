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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:09
Бетон написав:
везде говорят, что денег некуда девать.
так дайте людям как в рфии 5 куе зарплату и в военкоматы будет очередь профессионалов блин
неужели 8 тысяч гривен тцкашникам за тракториста - выгоднее? ну серьёзно
"в рфии 5 куе" это сегодня примерно 450-460 тыс. руб.
Вы уверены, что "в рфии" столько платят?
Я, вроде, читал о 200 тыс.
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ЛАД
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:17
ЛАД написав:
А если КСУ примет решение, что "5 лет и всё, гуляй, Вася"?
Думаю судьи КСУ в неформальной обстановке уже обговорили ситуацию с выборами и на 99,99% уверен что при получении запроса решение будет "выборы не проводить".
На возможный вопрос (это не к вам), почему в 2019 выборы можно было проводить, а в 2024 нельзя, ответ:
- не те масштабы военных действий и миграции населения (избирателей) внутри страны и за ее пределы
- военное положение было введено 1 раз, в декабре 2018, на 2 месяца, но уже через месяц было отменено. Сейчас же военное положение действует непрерывно с 24.02.2022.
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yanyura
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:19
yanyura написав: ЛАД написав:
А если КСУ примет решение, что "5 лет и всё, гуляй, Вася"?
Думаю судьи КСУ в неформальной обстановке уже обговорили ситуацию с выборами и на 99,99% уверен что при получении запроса решение будет "выборы не проводить".
На возможный вопрос (это не к вам), почему в 2019 выборы можно было проводить, а в 2024 нельзя, ответ:
- не те масштабы военных действий и миграции населения (избирателей) внутри страны и за ее пределы
- военное положение было введено 1 раз, в декабре 2018, на 2 месяца, но уже через месяц было отменено. Сейчас же военное положение действует непрерывно с 24.02.2022.
КСУ нефункціональний завдяки самі знаєте кому
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flyman
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:38
yanyura написав: ЛАД написав:
А если КСУ примет решение, что "5 лет и всё, гуляй, Вася"?
Думаю судьи КСУ в неформальной обстановке уже обговорили ситуацию с выборами и на 99,99% уверен что при получении запроса решение будет "выборы не проводить".
.............
Не уверен.
Но мне не нравится само обсуждение этого вопроса. Такое
обсуждение.
Когда люди отключают логику и вдруг становятся рьяными законниками. При этом изо всех сил пытаются доказать именно "нелигитимность" с 20.05.
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ЛАД
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:41
ЛАД написав: yanyura написав: ЛАД написав:
А если КСУ примет решение, что "5 лет и всё, гуляй, Вася"?
Думаю судьи КСУ в неформальной обстановке уже обговорили ситуацию с выборами и на 99,99% уверен что при получении запроса решение будет "выборы не проводить".
.............
Не уверен.
Но мне не нравится само обсуждение этого вопроса. Такое
обсуждение.
Когда люди отключают логику и вдруг становятся рьяными законниками. При этом изо всех сил пытаются доказать именно "нелигитимность" с 20.05.
просто закінчуються повноваження, а так собі сидіти і отримувати зарплату може, як до цього часу судді КСУ
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:45
sashaqbl написав:
Висловлю свою думку щодо виборів.
Я послідовний противник Зеленського, всі два рази голосував за нього. І взагалі - вибір янелоха - це один з найневдаліших виборів(після Януковича).
Але я не бачу зараз кандидатури, вибір якої переважив би всі недоліки від розгойдування човна під легітимністю Зеленського. Нажаль, саме під його керівництвом країні випало воювати(або через вибір його в 19 році).
І якщо ми хочемо зберегти країну, то завершувати цю війну нам теж доведеться під його керівництвом.
Все інше - повторення руснявої пропаганди.
Гадаєте, у нас є шанс з цими профнепридатними, які не вчаться навіть на своїх же помилках?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:49
yanyura написав:
Сейчас же военное положение действует непрерывно с 24.02.2022.
Но продлевать его надо голосованием в Раде каждые 90 дней. А Рада сейчас как бы не алё.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:19
Сьогодні Одесу знов бомбили...
Внаслідок російського ракетного по Одесі загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які прибули на допомогу людям після першого вибуху.
Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок російської ракетної атаки є загиблі. "На жаль, загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога", - розповів посадовець.
За непідтвердженими даними, у місті постраждали понад три десятки людей. Місце, де сталася трагедія, зараз оточено представниками відповідних служб. Туди не пускають, ані транспорт, ані пішоходів.
перші вибухи почув десь о 11.15(12) (був на той час на касі у відділенні ТАС на пр. Шевченко)раптово вискочив на вулицю і побіг до авто-народ з зонтами спокійно гуляє проспектом, пенсіонери з маленькими собачками теж не поспішають (тобто ніхто не відчуває загрози не біжить до сховища), відчуття мені підказувало, що треба якомога швидше покинути центр міста...щоб уникнути пробок вирішив їхати Фонтанською дорогою (обігнала швидка з сиреною), тільки звернув на Костанді (десь о 11.25) і почув вибух (подумав, що колесо рвонуло), потім майже зразу ще один ближче- гатять, орки
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:33
prodigy написав:
Сьогодні Одесу знов бомбили...
"Удар росіян по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених
"
сейчас проснутся "переговорщики" со своим "рпв без переговоров" и "просто перестать стрелять"
грустно бл...
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:27
Нардепи планують розглядати правки до закону про мобілізацію кожну окремо, допоки їм не дозволять виїздити за кордон, — голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев
Нагадаємо, наразі документ нараховує близько 4200 правок
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