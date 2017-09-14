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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:39
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Зі слів форумчан, які на фронті. Практично безперервно. І не тільки.
Якби було так, як Ви кажете, не було б постійних стогонів, що немає ротацій
Наш батальйон недавно вивели на відновлення після майже 9 місяців. Як і чому це відбувалося - можу розповісти багато, але після війни.
Просто повірте, що підрозділи з ЛБЗ не виводять без крайньої необхідності і на це є серйозні причини.
Мені цікаво, чи знайдеться тут хоч одна людина, яка знає хоч одну військову частину, яка не була на фронті? Не знайомого, який заплатив, щоб охороняти склади в ППД, чи роту охорони ТЦК, а саме частину?
Якби те, що ви говорите, було правдою, то таких частин було в дофіга і форумчани без проблем назвали б 5-10 бригад.
У бригаді багато поліщуків.
Бува дізнаються історії про рідні області.
Остання новинка -- тутешні “війська” вже настільки освоїлись, що роблять євроремонти на своїх “опорниках”. Це ж їх не на місяць-два завезли, правда ж?
А от ми вже два роки на фронті... А винятком пари тижнів, коли імітували щасливе життя у голому лісі неглибокого тилу... Чому так? Чому ми постійно у складі тих 150тис, які на фронті? (1 бат ~півтисячі, і це ~4.5км фронту, і хай 300 таких ділянок...) Чому відпустки убожеські?
Як таке може бути, якщо у війську в 6-7 разів більше людей...
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:49
Bobua написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Зі слів форумчан, які на фронті. Практично безперервно. І не тільки.
Якби було так, як Ви кажете, не було б постійних стогонів, що немає ротацій
Наш батальйон недавно вивели на відновлення після майже 9 місяців. Як і чому це відбувалося - можу розповісти багато, але після війни.
Просто повірте, що підрозділи з ЛБЗ не виводять без крайньої необхідності і на це є серйозні причини.
Мені цікаво, чи знайдеться тут хоч одна людина, яка знає хоч одну військову частину, яка не була на фронті? Не знайомого, який заплатив, щоб охороняти склади в ППД, чи роту охорони ТЦК, а саме частину?
Якби те, що ви говорите, було правдою, то таких частин було в дофіга і форумчани без проблем назвали б 5-10 бригад.
У бригаді багато поліщуків.
Бува дізнаються історії про рідні області.
Остання новинка -- тутешні “війська” вже настільки освоїлись, що роблять євроремонти на своїх “опорниках”. Це ж їх не на місяць-два завезли, правда ж?
А от ми вже два роки на фронті... А винятком пари тижнів, коли імітували щасливе життя у голому лісі неглибокого тилу... Чому так? Чому ми постійно у складі тих 150тис, які на фронті? (1 бат ~півтисячі, і це ~4.5км фронту, і хай 300 таких ділянок...) Чому відпустки убожеські?Як таке може бути
, якщо у війську в 6-7 разів більше людей...
Мабуть тому що у владі не ті хто корисний українцям і Україні.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:51
Xenon написав:
Нардепи планують розглядати правки до закону про мобілізацію кожну окремо, допоки їм не дозволять виїздити за кордон, — голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев
Нагадаємо, наразі документ нараховує близько 4200 правок
Чаплига каже, що взбунтувалися соросята, так як човен розгойдало їх починає нудити, але ж ми знаєм, що Чаплизі не можна вірити, він ще той іпсошник.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:10
Schmit написав: sashaqbl написав:
Висловлю свою думку щодо виборів.
Я послідовний противник Зеленського, всі два рази голосував за нього. І взагалі - вибір янелоха - це один з найневдаліших виборів(після Януковича).
Але я не бачу зараз кандидатури, вибір якої переважив би всі недоліки від розгойдування човна під легітимністю Зеленського. Нажаль, саме під його керівництвом країні випало воювати(або через вибір його в 19 році).
І якщо ми хочемо зберегти країну, то завершувати цю війну нам теж доведеться під його керівництвом.
Все інше - повторення руснявої пропаганди.
Гадаєте, у нас є шанс з цими профнепридатними, які не вчаться навіть на своїх же помилках?
Я гадаю що це у них(влади) немає шансів досидіти до Перемоги , а тому хочуть вони цього чи ні-а владою ділитись прийдеться..або дрон у вікно....якихось 5+226 дронів= перезавантаження влади.
Суть в наступному
Навіть на виборах за СН+Зеленський- голосувало менше 50%...
А влада на сьогодні їм належить на 99,99%...
От і виходить
Навіть коли вони хочуть щось законодавчо змінити- їм ніхто не збирається допомогати при голосуванні...адже проголусував=несеш відповідальність...
А навіщо нести відповідальність якійсь політичні силі яка не представлена у виконавчій владі навіть на 1% ?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:11
Прохожий написав: prodigy написав:
Сьогодні Одесу знов бомбили...
"Удар росіян по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених
"
сейчас проснутся "переговорщики" со своим "рпв без переговоров" и "просто перестать стрелять"
грустно бл...
А що, ще залишився якійсь наївняк, який думає, що під час війни з неба падають квіти?
Тут були розмови про голосувалку, то на тему війни більше підійде наступна:
За що ви проголосуєте?
1. За війну до лінії розмежування 2021.
2. За перемовини і мирну угоду з РФ.
3. За режим припинення вогню без перемовин.
Про фантастику у вигляді кордонів91, гадаю, навіть питати не має сенсу.
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lapay
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:29
flyman написав: Xenon написав:
Нардепи планують розглядати правки до закону про мобілізацію кожну окремо, допоки їм не дозволять виїздити за кордон, — голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев
Нагадаємо, наразі документ нараховує близько 4200 правок
Чаплига каже, що взбунтувалися соросята, так як човен розгойдало їх починає нудити, але ж ми знаєм, що Чаплизі не можна вірити, він ще той іпсошник.
Нєєє, всі блогєри (і Чаплига іже з ними) - це істина в першій інстанції
Невже не доходить, що блогерство - це лише бізнес? Якщо блогер не віщає про зраду/корупцію, то у нього немає переглядів (розповсюдження) і відповідно нема грошей. Не помітили, що всі як один блогери, яких ви сюди тягнете разом із Шмідтом і подібними (за розумовими здібностями), віщають про одне й те саме - зрада, корупція, погана влада і т.п., що нагнітає обстановку, сіє розбрат, невпевненість, смуту, посилює депресії, роздратованість..
Не лише всі таке лайно сприймають, тому що це як ОБС послухати, а мислячим людям потрібні докази, яких у відосах блогерів немає від слова зовсім, лише "власні ізмишлізми".
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:34
lapay написав: Прохожий написав: prodigy написав:
Сьогодні Одесу знов бомбили...
"Удар росіян по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених
"
сейчас проснутся "переговорщики" со своим "рпв без переговоров" и "просто перестать стрелять"
грустно бл...
А що, ще залишився якійсь наївняк, який думає, що під час війни з неба падають квіти?
Тут були розмови про голосувалку, то на тему війни більше підійде наступна:
За що ви проголосуєте?
1. За війну до лінії розмежування 2021.
2. За перемовини і мирну угоду з РФ.
3. За режим припинення вогню без перемовин.
Про фантастику у вигляді кордонів91, гадаю, навіть питати не має сенсу.
Порохобот з тебе ніякий ...
У війні, як в танго, потрібні двоє
Ось Пуйло недавно сказав "Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, как-то нелепо с нашей стороны".
Пуйло не хоче ні перемовин, ні припинення вогню, взагалі
Тому, ти можешь пропонувати яке завгодно голосування, проте реальність геть зовсім інша
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:36
fler написав:
Невже не доходить, що блогерство - це лише бізнес?
Що твориться в цьому світі?
Прихильниця політичної партії яка прийшла до влади з допомогою блогерів..і спілкується з власним населенням з допомогою щоденного відосика блогера+телемарафонівської підтримки яка на 90% складається з блогерів - проти блогерів????
Бджоли проти меду?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:39
lapay написав: Прохожий написав: prodigy написав:
Сьогодні Одесу знов бомбили...
"Удар росіян по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених
"
сейчас проснутся "переговорщики" со своим "рпв без переговоров" и "просто перестать стрелять"
грустно бл...
А що, ще залишився якійсь наївняк, який думає, що під час війни з неба падають квіти?
Тут були розмови про голосувалку, то на тему війни більше підійде наступна:
За що ви проголосуєте?
1. За війну до лінії розмежування 2021.
2. За перемовини і мирну угоду з РФ.
3. За режим припинення вогню без перемовин.
Про фантастику у вигляді кордонів91, гадаю, навіть питати не має сенсу.
2 -це виходити з білим прапором, інакше згоди не буде (від РФ)
3-припинити вогонь, кинути окопи? і по домам(по хатам?) (так це ж було вже в 1917-18)
стосовно наївняка, коли балістика-в Одесі навіть сирени не вмикають (помітив це ще влітку 2022го)-всі "тривоги" у мобільному додатку (або тг Кипера та інших), то більшість одеситів і гостей навіть не має уяви -де знаходиться найближче сховище?
проїхав місто від Епіцентр (7км) до Епіцентр (Лиманка)(16км)+декілька зупинок в центрі міста...для мене під час тривоги-один напрямок -бігти до авто і виїжджати з міста (мешкаю за містом)
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:41
lapay написав: Прохожий написав:
"Удар росіян по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених
"
сейчас проснутся "переговорщики" со своим "рпв без переговоров" и "просто перестать стрелять"
грустно бл...
А що, ще залишився якійсь наївняк, який думає, що під час війни з неба падають квіти?
Тут були розмови про голосувалку, то на тему війни більше підійде наступна:
За що ви проголосуєте?
1. За війну до лінії розмежування 2021.
2. За перемовини і мирну угоду з РФ.
3. За режим припинення вогню без перемовин.
Про фантастику у вигляді кордонів91, гадаю, навіть питати не має сенсу.
Допоможу вам сформулювати цей пункт:
За включення України в кордонах 91 року до складу рф із подальшим перейменуванням на Малоросію чи ще щось (не важливо).
Ви ж приблизно це мали на увазі?
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