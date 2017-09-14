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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:43
Причина смены ав?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:48
pesikot написав: lapay написав:
А що, ще залишився якійсь наївняк, який думає, що під час війни з неба падають квіти?
Тут були розмови про голосувалку, то на тему війни більше підійде наступна:
За що ви проголосуєте?
1. За війну до лінії розмежування 2021.
2. За перемовини і мирну угоду з РФ.
3. За режим припинення вогню без перемовин.
Про фантастику у вигляді кордонів91, гадаю, навіть питати не має сенсу.
Порохобот з тебе ніякий ...
У війні, як в танго, потрібні двоє
Ось Пуйло недавно сказав "Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, как-то нелепо с нашей стороны".
Пуйло не хоче ні перемовин, ні припинення вогню, взагалі
Тому, ти можешь пропонувати яке завгодно голосування, проте реальність геть зовсім інша
А ти далі свого носа не бачиш?
Візьмемо пересічного американця(німця і т.д). Він відкриває газету/телебачення і читає новини:
1. РФ згідна на перемовини - путін це заявляв багато разів.
2. Україна прийняла закон
! який забороняє перемовини. Зеленський не раз заявляв що ніяких перемовин без виходу на кордони91(що є нереальним зараз).
Які висновки зробить пересічний американець(німець і т.д.)?
Сотні мільйонів американців(німців і т.д) зроблять висновок що Україна хоче воювати, а РФ хоче миру. З відповідними наслідками: Не підтримувати бажаючу війни країну - Україну.
1,5 американці прочитають твій пост і ок, погодяться з тобою.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 15 бер, 2024 16:53, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:49
budivelnik написав: fler написав:
Невже не доходить, що блогерство - це лише бізнес?
Що твориться в цьому світі?
Прихильниця політичної партії яка прийшла до влади з допомогою блогерів..і спілкується з власним населенням з допомогою щоденного відосика блогера+телемарафонівської підтримки яка на 90% складається з блогерів - проти блогерів????
Бджоли проти меду?
Будівельник, якщо для вас публічні виступи перших осіб держави це те саме, що виступи блогерів, то звиняйте, мені нема про що з вами говорити.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:50
pesikot написав:
Пуйло не хоче ні перемовин, ні припинення вогню, взагалі
Тому, ти можешь пропонувати яке завгодно голосування, проте реальність геть зовсім інша
Є старий анекдот про щоденні молитви Рабіновича за виграш в лотерею, коли Бог не витримав і сказав йому - ти, спочатку, купи лотерейний білет.
Так от, щоб було припинення вогню, Зеленському, як мінімум, треба припинити казати про війну до кордонів91, і почати казати про припинення бойових дій. От поки він буде про війну до кордонів, доти її не зупинити.
А коли він почне про її припинення, тоді і американці, і китайці з індусами будуть за нас, а гуртом і батька можна зупинити.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:05
pesikot написав: lapay написав:
А що, ще залишився якійсь наївняк, який думає, що під час війни з неба падають квіти?
Тут були розмови про голосувалку, то на тему війни більше підійде наступна:
За що ви проголосуєте?
1. За війну до лінії розмежування 2021.
2. За перемовини і мирну угоду з РФ.
3. За режим припинення вогню без перемовин.
Про фантастику у вигляді кордонів91, гадаю, навіть питати не має сенсу.
Порохобот з тебе ніякий ...
У війні, як в танго, потрібні двоє
Ось Пуйло недавно сказав "Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, как-то нелепо с нашей стороны".
Пуйло не хоче ні перемовин, ні припинення вогню, взагалі
Тому, ти можешь пропонувати яке завгодно голосування, проте реальність геть зовсім інша
там раніше було "денацифікація до побєдного", а тепер появилося вікно Овертона з перемовинами, яке буде рухатися від "безагаворочна капітуляція" до притомних умов, "кордони91" з іншого боку теж не константа
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 15 бер, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:05
andrijk777 написав:
1. РФ згідна на перемовини - путін це заявляв багато разів.
2. Україна прийняла закон
! який забороняє перемовини.
А москаль все повторює свою методичку за якійсь міфічний Закон.
Тупо загуглить такий Закон УПЦ МП не дозволяє?
UPD: А, я забув шо у москалів UA-інет забанений. Так ось, шановні москалі, такого Закону України немає і ніколи не було, це вам пуйло наспівує, який схоже образився, шо з ним заборонили вести переговори.
Востаннє редагувалось Water
в П'ят 15 бер, 2024 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:07
budivelnik написав: fler написав:
Невже не доходить, що блогерство - це лише бізнес?
Що твориться в цьому світі?
Прихильниця політичної партії яка прийшла до влади з допомогою блогерів..і спілкується з власним населенням з допомогою щоденного відосика блогера+телемарафонівської підтримки яка на 90% складається з блогерів - проти блогерів????
Бджоли проти меду?
вона ще не поняла сама що сказала, це там стабільно. Логіка тут безсильна
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