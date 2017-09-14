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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:31
vitaliiangel
Выборы Путина начались, боевые действия не прекратились ...
А какое было мнение у тебя, какое было мнение ...
Ничего не жмёт ?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:41
freeze написав:
andrijk777 написав:Це просто тому що люди не відчувають війну. 70-80% людей війну не відчувають
Соглашусь, полный расслабон. У нас люди ошалелые из отпусков приезжают, это мы тут ползаем в грязи, а там в тылу люди живут обычной жизнью. Нет трудовой повинности на строительство фортификационных сооружений, нет военного налога в половину зарплаты, нет переустройства экономики и производства на военные рельсы, у советов был лозунг Всё для фронта, всё для победы, нет такого, есть разговоры, что нельзя ущемлять права уклоняющихся от службы и блокировать банковские счета, есть десятки тысяч зафиксированных уклонистов от службы всего при несколько сотнях решений судов в основном с условными сроками.
Я вам скажу, что бред по выходу на границы 24.02.2022 вообще не имеет смысла при нынешнем положении дел. В моем понимании победа будет если на короткосроке 1-2 года мы в целом отстоим нынешнюю линию фронта и не потеряем много территории( максимум несколько тысяч кв.км.) и сможем за это время перестроить экономику на военные рельсы. Откровенно беспокоит вопрос людских потерь за эти 1-2 года.
Було б цікаво, якщо форумчани-фронтовики прокоментували оті сьогоднішні два інтерв'ю Арти Гріна, які розмістив Флай.
Там впевнено про тверде утримання фронту, неможливість оркостану просуватися далі; про те, що рашковани вже самі розуміють це; а також, що багато фронтовиків не бажають звільнення.
Тобто впевнене бачення, що загроз країні нема і близько...
Правда, сказав, що парад у Мацкві не світить; але і парагвайський варіант його і нашу країну теж не влаштовує.
З.и. і до кого в такій ситуації у пересічного повинна бути довіра???
До речі, вчора Арестович вчергове перевзувся -- три місяці співав про "всепропало" навіть для Європи, а тепер -- всесуперпуперзашибісь. Тільки, щоб ще краще було, виправити військову організацію...
Про що казав ще півроку тому Муженко.
До речі, всі ці незрозумілі пофігістичні дії-недії влади та партнерів повністю вкладаються в картинку, якщо все й справді зашібісь, ризіків вже нема.
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detroytred
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:41
vitaliiangel написав: freeze написав:
Нет трудовой повинности на строительство фортификационных сооружений,
не хочу затевать срач, только одно спрошу, как вы это видите, богатые люди вылезут из мерседесов и начнут копать фортификационные сооружения, или штабные полковники-генералы, депутаты всех уровней, чиновники оставят свои насиженные места?
Не желающих копать, можно мобилизовать. Можно оставить право выбора.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:43
freeze написав:
andrijk777 написав:Це просто тому що люди не відчувають війну. 70-80% людей війну не відчувають
Соглашусь, полный расслабон. У нас люди ошалелые из отпусков приезжают, это мы тут ползаем в грязи, а там в тылу люди живут обычной жизнью. Нет трудовой повинности на строительство фортификационных сооружений, нет военного налога в половину зарплаты, нет переустройства экономики и производства на военные рельсы, у советов был лозунг Всё для фронта, всё для победы, нет такого, есть разговоры, что нельзя ущемлять права уклоняющихся от службы и блокировать банковские счета, есть десятки тысяч зафиксированных уклонистов от службы всего при несколько сотнях решений судов в основном с условными сроками.
Я вам скажу, что бред по выходу на границы 24.02.2022 вообще не имеет смысла при нынешнем положении дел. В моем понимании победа будет если на короткосроке 1-2 года мы в целом отстоим нынешнюю линию фронта и не потеряем много территории( максимум несколько тысяч кв.км.) и сможем за это время перестроить экономику на военные рельсы. Откровенно беспокоит вопрос людских потерь за эти 1-2 года.
як сказати. хто в мав би цю саму трудову повинність ввести? влада чи самі громадяни? і в якому вигляді?. будувати фортифікаційні споруди? нах вони в умовній хмельниччині чи франківшині? всіх вивезти кудись в бік півночі і сходу? знову, хто мав би це все організувати як не влада? кого везти? ви ж розуиієте, що так можна завалити залишки економіки? звісно, є "професійні" безробітні, але владі не цікаво чомусь, наприклад, примусити подібний контингент приносити хоч якусь користь, поки хтось на фронті в окопі, щоб подібні могли далі собі бити байдики. півзарплати забирати, а якщо вона і так тис 10-15, за що тоді жерти і комуналь платити? і якщо на телемарафон і канал кравець чомусь вистачає (і на багато "чого іншого"), то що це, як не показник того, що грошей достатньо, з точки зору пересічного? то чому хтось мав би віддати півзарплати? як не крути, скрізь "влада"....
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:44
freeze написав:
andrijk777 написав:Це просто тому що люди не відчувають війну. 70-80% людей війну не відчувають
Соглашусь, полный расслабон. У нас люди ошалелые из отпусков приезжают, это мы тут ползаем в грязи, а там в тылу люди живут обычной жизнью. Нет трудовой повинности на строительство фортификационных сооружений, нет военного налога в половину зарплаты, нет переустройства экономики и производства на военные рельсы, у советов был лозунг Всё для фронта, всё для победы, нет такого, есть разговоры, что нельзя ущемлять права уклоняющихся от службы и блокировать банковские счета, есть десятки тысяч зафиксированных уклонистов от службы всего при несколько сотнях решений судов в основном с условными сроками.
Я вам скажу, что бред по выходу на границы 24.02.2022 вообще не имеет смысла при нынешнем положении дел. В моем понимании победа будет если на короткосроке 1-2 года мы в целом отстоим нынешнюю линию фронта и не потеряем много территории( максимум несколько тысяч кв.км.) и сможем за это время перестроить экономику на военные рельсы. Откровенно беспокоит вопрос людских потерь за эти 1-2 года.
і шо Ви запропонуєте ? Як переходити на військові рейки? І як мобілізовувати в армію?
Сили яка зцементує тил в тилу нема. Чи Ви її бачите?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:45
pesikot написав: hume написав: lapay написав:
Тут таких хитродупих вистачає, від Зеленського до форумчан обох статей - ні я, ні мої родичи не підуть воюватм до кордонів91, для цього є успіхи.
Ти ж хочеш по чесному? Ну то посилай своїх синів, заразом і штанці просушать.
Я всё чаще вижу, что до кордонив 91 года хотят воевать исключительно те, кто совсем не в окопе, и никогда там не был, и не планируют.
А я всё чаще вижу, что те, кто часто пишут про кордоны 91 года, хотят капитуляции Украины и хотят кордоны РФ на всю территорию СССР 91 года
Когда так заявляете приведите пример этого. Я здесь ещё ни разу не видел предложения сдаваться. Все чаще подменяют понятия и приписывают людям то, чего они не говорят.
Выглядит это так, ага, не хочешь воевать до кордонив 91 года, значит ты хочешь капитуляции Украины, значит ты хочешь жить в рф и так далее и тому подобное.
Будивнльник не пойдет на фронт, он платит налоги. Дети его тоже, наверное тоже налоги. Флер мужа не отдаст. Вы тоже не собираетесь потому что платите налоги и донатите, как вы говорите. Сомилитарк тоже не пойдет, как он сказал он там где полезен государству.(В моём хит параде эта отмазка на первом месте, я сам ее на вооружение взял) И так ещё с десяток форумчан. Которые не пойдут, но будут всех остальных пугать бурятами.
Мы же взрослые люди и понимаем, что все эти отмазки не более чем отмазки из-за того, что страх перед смертью, тяготами и лишениями Арми есть у всех. Но, почему то те, кто громче всех кричат, что не пойдут воевать по каким-то причинам и те, кто хочет воевать чужими руками до границ 91 года это одни и те же люди.
При этом от всех здешних военных не слышал про "кордони 1991". Потому что все понимают, при текущем положении дел нам не хватит никаких военных, чтоб выйти, хотя бы, на границы 2022.
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hume
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:47
freeze написав:
Не желающих копать, можно мобилизовать. Можно оставить право выбора.
может и есть, откуда вы знаете? людей надо с уважением пригласить, обеспечить необходимым, дать какие-то деньги. Вы давно уважение к людям видели? У нашей власти 2 крайности. 1. люди не нужны (в т.ч. которые два года в окопах) и 2. а тех кто "нужны" мнение никто спрашивать не будет, скажут копать будете копать. Что одно, что другое - демотивация. Когда обнуляют ценность человека, в ответ получают фигу в кармане.
Banderlog написав:
Сили яка зцементує тил в тилу нема. Чи Ви її бачите?
уважение к людям эта сила. Но его в государстве нет, только к каким то отдельным чиновникам. В 21м веке из под палки никто ничего делать не будет. Цивилизация прошла тот этап. Людям нужно видеть что блатных больше нет, все в одной лодке. Людям нужно видеть что их жизнями дорожат, а не закрывают чьи то просчёты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 15 бер, 2024 21:23, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:51
hume написав:
Когда так заявляете приведите пример этого. Я здесь ещё ни разу не видел предложения сдаваться. Все чаще подменяют понятия и приписывают людям то, чего они не говорят.
Выглядит это так, ага, не хочешь воевать до кордонив 91 года, значит ты хочешь капитуляции Украины, значит ты хочешь жить в рф и так далее и тому подобное.
Будивнльник не пойдет на фронт, он платит налоги. Дети его тоже, наверное тоже налоги. Флер мужа не отдаст. Вы тоже не собираетесь потому что платите налоги и донатите, как вы говорите. Сомилитарк тоже не пойдет, как он сказал он там где полезен государству.(В моём хит параде эта отмазка на первом месте, я сам ее на вооружение взял) И так ещё с десяток форумчан. Которые не пойдут, но будут всех остальных пугать бурятами.
Мы же взрослые люди и понимаем, что все эти отмазки не более чем отмазки из-за того, что страх перед смертью, тяготами и лишениями Арми есть у всех. Но, почему то те, кто громче всех кричат, что не пойдут воевать по каким-то причинам и те, кто хочет воевать чужими руками до границ 91 года это одни и те же люди.
При этом от всех здешних военных не слышал про "кордони 1991". Потому что все понимают, при текущем положении дел нам не хватит никаких военных, чтоб выйти, хотя бы, на границы 2022.
поповню ваш хіт парад - "не було наказу" (с). думаю, теж гідне місце займе.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:55
detroytred написав:а також, що багато фронтовиків не бажають звільнення.
Действительно, многие мобилизованные бы остались, процентов 30 точно бы остались.
Что далеко ходить, в прошлом месяце к нам вернулся хлопец. Его месяцев пять назад уволили по ВЛК, двое малых детей, потынялся, пытался устроиться на работу, но где ты 120 тысяч в месяц заработаешь. Пошел заплатил деньги, чтобы повторное ВЛК признало его пригодным, взял отношение, и вот он опять в родном взводе, здрасьте)))
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:00
detroytred написав: freeze написав:
andrijk777 написав:Це просто тому що люди не відчувають війну. 70-80% людей війну не відчувають
Соглашусь, полный расслабон. У нас люди ошалелые из отпусков приезжают, это мы тут ползаем в грязи, а там в тылу люди живут обычной жизнью. Нет трудовой повинности на строительство фортификационных сооружений, нет военного налога в половину зарплаты, нет переустройства экономики и производства на военные рельсы, у советов был лозунг Всё для фронта, всё для победы, нет такого, есть разговоры, что нельзя ущемлять права уклоняющихся от службы и блокировать банковские счета, есть десятки тысяч зафиксированных уклонистов от службы всего при несколько сотнях решений судов в основном с условными сроками.
Я вам скажу, что бред по выходу на границы 24.02.2022 вообще не имеет смысла при нынешнем положении дел. В моем понимании победа будет если на короткосроке 1-2 года мы в целом отстоим нынешнюю линию фронта и не потеряем много территории( максимум несколько тысяч кв.км.) и сможем за это время перестроить экономику на военные рельсы. Откровенно беспокоит вопрос людских потерь за эти 1-2 года.
Було б цікаво, якщо форумчани-фронтовики прокоментували оті сьогоднішні два інтерв'ю Арти Гріна, які розмістив Флай.
Там впевнено про тверде утримання фронту, неможливість оркостану просуватися далі; про те, що рашковани вже самі розуміють це; а також, що багато фронтовиків не бажають звільнення.
Тобто впевнене бачення, що загроз країні нема і близько...
Правда, сказав, що парад у Мацкві не світить; але і парагвайський варіант його і нашу країну теж не влаштовує.
З.и. і до кого в такій ситуації у пересічного повинна бути довіра???
До речі, вчора Арестович вчергове перевзувся -- три місяці співав про "всепропало" навіть для Європи, а тепер -- всесуперпуперзашибісь. Тільки, щоб ще краще було, виправити військову організацію...
Про що казав ще півроку тому Муженко.
До речі, всі ці незрозумілі пофігістичні дії-недії влади та партнерів повністю вкладаються в картинку, якщо все й справді зашібісь, ризіків вже нема.
В Гріна ще було, про те, що демобілізовані Успіхи за місяць-два потиняються без роботи і будуть самі проситися назад (ще й доплатять), бо де ще можна буде їм притулитися (не встиг накнопати як фріз привів живий приклад).
freeze написав:
detroytred написав:а також, що багато фронтовиків не бажають звільнення.
Действительно, многие мобилизованные бы остались, процентов 30 точно бы остались.
Что далеко ходить, в прошлом месяце к нам вернулся хлопец. Его месяцев пять назад уволили по ВЛК, двое малых детей, потынялся, пытался устроиться на работу, но где ты 120 тысяч в месяц заработаешь. Пошел заплатил деньги, чтобы повторное ВЛК признало его пригодным, взял отношение, и вот он опять в родном взводе, здрасьте)))
Ну і ще про те щоб організувати рекрутінг (навіть орки вже осилили), а не бусифікацію
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 15 бер, 2024 21:05, всього редагувалось 2 разів.
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