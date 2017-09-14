Додано: П'ят 15 бер, 2024 20:45

pesikot написав: hume написав: lapay написав: Тут таких хитродупих вистачає, від Зеленського до форумчан обох статей - ні я, ні мої родичи не підуть воюватм до кордонів91, для цього є успіхи.

Ти ж хочеш по чесному? Ну то посилай своїх синів, заразом і штанці просушать. Тут таких хитродупих вистачає, від Зеленського до форумчан обох статей - ні я, ні мої родичи не підуть воюватм до кордонів91, для цього є успіхи.Ти ж хочеш по чесному? Ну то посилай своїх синів, заразом і штанці просушать.

Я всё чаще вижу, что до кордонив 91 года хотят воевать исключительно те, кто совсем не в окопе, и никогда там не был, и не планируют. Я всё чаще вижу, что до кордонив 91 года хотят воевать исключительно те, кто совсем не в окопе, и никогда там не был, и не планируют.

А я всё чаще вижу, что те, кто часто пишут про кордоны 91 года, хотят капитуляции Украины и хотят кордоны РФ на всю территорию СССР 91 года А я всё чаще вижу, что те, кто часто пишут про кордоны 91 года, хотят капитуляции Украины и хотят кордоны РФ на всю территорию СССР 91 года

Когда так заявляете приведите пример этого. Я здесь ещё ни разу не видел предложения сдаваться. Все чаще подменяют понятия и приписывают людям то, чего они не говорят.Выглядит это так, ага, не хочешь воевать до кордонив 91 года, значит ты хочешь капитуляции Украины, значит ты хочешь жить в рф и так далее и тому подобное.Будивнльник не пойдет на фронт, он платит налоги. Дети его тоже, наверное тоже налоги. Флер мужа не отдаст. Вы тоже не собираетесь потому что платите налоги и донатите, как вы говорите. Сомилитарк тоже не пойдет, как он сказал он там где полезен государству.(В моём хит параде эта отмазка на первом месте, я сам ее на вооружение взял) И так ещё с десяток форумчан. Которые не пойдут, но будут всех остальных пугать бурятами.Мы же взрослые люди и понимаем, что все эти отмазки не более чем отмазки из-за того, что страх перед смертью, тяготами и лишениями Арми есть у всех.При этом от всех здешних военных не слышал про "кордони 1991". Потому что все понимают, при текущем положении дел нам не хватит никаких военных, чтоб выйти, хотя бы, на границы 2022.