detroytred написав:Було б цікаво, якщо форумчани-фронтовики прокоментували оті сьогоднішні два інтерв'ю Арти Гріна, які розмістив Флай. Там впевнено про тверде утримання фронту, неможливість оркостану просуватися далі; про те, що рашковани вже самі розуміють це; а також, що багато фронтовиків не бажають звільнення. Тобто впевнене бачення, що загроз країні нема і близько... Правда, сказав, що парад у Мацкві не світить; але і парагвайський варіант його і нашу країну теж не влаштовує.
З.и. і до кого в такій ситуації у пересічного повинна бути довіра???
ну я смотрел. Да оптимистично. Сегодня любой оптимизм вызывает недоверие. Результат марафонов и победных реляций на фоне бусиков и нехватки рук на нуле. Мнение одного человека не нужно возводить в степень и экстраполировать.
flyman написав:В Гріна ще було, про те, що демобілізовані Успіхи за місяць-два потиняються без роботи і будуть самі проситися назад, бо те ще можна буде їм притулитися.
это предположение, а не истина. Чтобы узнать да или нет надо их отпустить и посмотреть.
flyman написав:В Гріна ще було, про те, що демобілізовані Успіхи за місяць-два потиняються без роботи і будуть самі проситися назад, бо те ще можна буде їм притулитися.
это предположение, а не истина. Чтобы узнать да или нет надо их отпустить и посмотреть.
freeze написав:Действительно, многие мобилизованные бы остались, процентов 30 точно бы остались. Что далеко ходить, в прошлом месяце к нам вернулся хлопец. Его месяцев пять назад уволили по ВЛК, двое малых детей, потынялся, пытался устроиться на работу, но где ты 120 тысяч в месяц заработаешь. Пошел заплатил деньги, чтобы повторное ВЛК признало его пригодным, взял отношение, и вот он опять в родном взводе, здрасьте)))
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 бер, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:ну я смотрел. Да оптимистично. Сегодня любой оптимизм вызывает недоверие. Результат марафонов и победных реляций на фоне бусиков и нехватки рук на нуле.
Так в тому й справа, що Грін -- доброволець і воює 2+ роки. Воював ще і в 2014-му. До того ж, явно в курсі всіх армійських справ. Коли в нього був ефір з Арестовичем, то Арестович тоді швидко дав заднюю зі своєї позиції "всепогано". Миттєво.
Тобто, от поки нема ніякого однозначного бачення яка реальна ситуація -- що на полі бою, що в країні. Бо до викосокопосадовців - недовіра, а середня та низова ланка - надають абсолютно протилежні бачення (до того ж не мають повного доступу до інформації).
І. Після інтерв'ю Гріна будь-яке згадування про загрозу Європі від оркостану виглядає комічним та абсурдним...
detroytred написав:Так в тому й справа, що Грін -- доброволець і воює 2+ роки. Воював ще і в 2014-му. До того ж, явно в курсі всіх армійських справ.
тут уже писали, блогеры говорят то что от них хотят слышать. Кем был бы Арестович, если бы вещал что война затянется на годы, а тцк будет паковать людей как спецназ рецидивистов? И как мгновенно его "разлюбили" за один неудачный комент по прилёту по Днепру.
detroytred написав:Так в тому й справа, що Грін -- доброволець і воює 2+ роки. Воював ще і в 2014-му. До того ж, явно в курсі всіх армійських справ.
тут уже писали, блогеры говорят то что от них хотят слышать. Кем был бы Арестович, если бы вещал что война затянется на годы, а тцк будет паковать людей как спецназ рецидивистов? Как мгновенно его "разлюбили" за один неудачный комент по прилёту по Днепру.
Наскільки я зрозумів ситуація така, що сутички лоб в лоб піхоти нечасті. Танкові клини втратили б-який сенс. Як і танки самі по собі. Просування можливе "жабячими стрибками" після вирівнювання місцевосці КАБами, снарядами і лише тоді заходить піхота на зачистку, яку підвозять на легкій броньованій техніці (яка розвертається і зразу тікає подалі) лише до місці висадки.
Глибина проникнення враження супротивника різними засобами до 40 км вглиб. В то й же час, "дронова війна" з пораженням інфраструктурних цілей іде в глибокий тил.
Таким чином, в короткому горизонті цілком імовірна "зона відчудження" 40 км в обидва боки (разом 80км) і тенденцією на поглиблення в майбутньому.
Фактично лбз по фронту як така втрачає зміст. Залишаються "міста-фортеці".
detroytred написав:Так в тому й справа, що Грін -- доброволець і воює 2+ роки. Воював ще і в 2014-му. До того ж, явно в курсі всіх армійських справ. Коли в нього був ефір з Арестовичем, то Арестович тоді швидко дав заднюю зі своєї позиції "всепогано". Миттєво.
Тобто, от поки нема ніякого однозначного бачення яка реальна ситуація -- що на полі бою, що в країні. Бо до викосокопосадовців - недовіра, а середня та низова ланка - надають абсолютно протилежні бачення (до того ж не мають повного доступу до інформації).
І. Після інтерв'ю Гріна будь-яке згадування про загрозу Європі від оркостану виглядає комічним та абсурдним...
Це дуже мутний пацик. Має хтось інформацію де воює цей Арті Грін?
"Удар росіян по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених"
сейчас проснутся "переговорщики" со своим "рпв без переговоров" и "просто перестать стрелять" грустно бл...
А що, ще залишився якійсь наївняк, який думає, що під час війни з неба падають квіти? Тут були розмови про голосувалку, то на тему війни більше підійде наступна: За що ви проголосуєте? 1. За війну до лінії розмежування 2021. 2. За перемовини і мирну угоду з РФ. 3. За режим припинення вогню без перемовин.
Про фантастику у вигляді кордонів91, гадаю, навіть питати не має сенсу.