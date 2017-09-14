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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 717771787179718071817182>
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:01

  detroytred написав:Було б цікаво, якщо форумчани-фронтовики прокоментували оті сьогоднішні два інтерв'ю Арти Гріна, які розмістив Флай.
Там впевнено про тверде утримання фронту, неможливість оркостану просуватися далі; про те, що рашковани вже самі розуміють це; а також, що багато фронтовиків не бажають звільнення.
Тобто впевнене бачення, що загроз країні нема і близько...
Правда, сказав, що парад у Мацкві не світить; але і парагвайський варіант його і нашу країну теж не влаштовує.

З.и. і до кого в такій ситуації у пересічного повинна бути довіра???
ну я смотрел. Да оптимистично. Сегодня любой оптимизм вызывает недоверие. Результат марафонов и победных реляций на фоне бусиков и нехватки рук на нуле. Мнение одного человека не нужно возводить в степень и экстраполировать.
  flyman написав:В Гріна ще було, про те, що демобілізовані Успіхи за місяць-два потиняються без роботи і будуть самі проситися назад, бо те ще можна буде їм притулитися.
это предположение, а не истина. Чтобы узнать да или нет надо их отпустить и посмотреть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:06

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:В Гріна ще було, про те, що демобілізовані Успіхи за місяць-два потиняються без роботи і будуть самі проситися назад, бо те ще можна буде їм притулитися.
это предположение, а не истина. Чтобы узнать да или нет надо их отпустить и посмотреть.


  freeze написав:Действительно, многие мобилизованные бы остались, процентов 30 точно бы остались.
Что далеко ходить, в прошлом месяце к нам вернулся хлопец. Его месяцев пять назад уволили по ВЛК, двое малых детей, потынялся, пытался устроиться на работу, но где ты 120 тысяч в месяц заработаешь. Пошел заплатил деньги, чтобы повторное ВЛК признало его пригодным, взял отношение, и вот он опять в родном взводе, здрасьте)))
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 бер, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:07

flyman 1 из ...? нужна статистика с выборкой хотя бы 1000 человек. Нельзя по одному факту и одному предположению делать обобщения.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:08

  vitaliiangel написав:flyman 1 из ...? нужна статистика с выборкой хотя бы 1000 человек.

от піде на дембель Успіх і ще 200..300тис. мобілізованих, через півроку буде статистика, хоча можна було вести по атошниках, вони, наскільки знаю як колись в Сибір на промисли "ходили на вахту"

і хотаб чомусь не залишився в Іспанії/Португалії, може тому ще нема орендного бізнесу ?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 бер, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:13

  vitaliiangel написав:ну я смотрел. Да оптимистично. Сегодня любой оптимизм вызывает недоверие. Результат марафонов и победных реляций на фоне бусиков и нехватки рук на нуле.

Так в тому й справа, що Грін -- доброволець і воює 2+ роки. Воював ще і в 2014-му. До того ж, явно в курсі всіх армійських справ.
Коли в нього був ефір з Арестовичем, то Арестович тоді швидко дав заднюю зі своєї позиції "всепогано". Миттєво.

Тобто, от поки нема ніякого однозначного бачення яка реальна ситуація -- що на полі бою, що в країні.
Бо до викосокопосадовців - недовіра, а середня та низова ланка - надають абсолютно протилежні бачення (до того ж не мають повного доступу до інформації).

І. Після інтерв'ю Гріна будь-яке згадування про загрозу Європі від оркостану виглядає комічним та абсурдним...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:16

  detroytred написав:Так в тому й справа, що Грін -- доброволець і воює 2+ роки. Воював ще і в 2014-му. До того ж, явно в курсі всіх армійських справ.
тут уже писали, блогеры говорят то что от них хотят слышать. Кем был бы Арестович, если бы вещал что война затянется на годы, а тцк будет паковать людей как спецназ рецидивистов? И как мгновенно его "разлюбили" за один неудачный комент по прилёту по Днепру.

вот вам другая точка зрения
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 9647375823
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:34

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Так в тому й справа, що Грін -- доброволець і воює 2+ роки. Воював ще і в 2014-му. До того ж, явно в курсі всіх армійських справ.
тут уже писали, блогеры говорят то что от них хотят слышать. Кем был бы Арестович, если бы вещал что война затянется на годы, а тцк будет паковать людей как спецназ рецидивистов? Как мгновенно его "разлюбили" за один неудачный комент по прилёту по Днепру.

вот вам другая точка зрения
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 9647375823


Наскільки я зрозумів ситуація така, що сутички лоб в лоб піхоти нечасті.
Танкові клини втратили б-який сенс. Як і танки самі по собі.
Просування можливе "жабячими стрибками" після вирівнювання місцевосці КАБами, снарядами і лише тоді заходить піхота на зачистку, яку підвозять на легкій броньованій техніці (яка розвертається і зразу тікає подалі) лише до місці висадки.

Глибина проникнення враження супротивника різними засобами до 40 км вглиб.
В то й же час, "дронова війна" з пораженням інфраструктурних цілей іде в глибокий тил.

Таким чином, в короткому горизонті цілком імовірна "зона відчудження" 40 км в обидва боки (разом 80км) і тенденцією на поглиблення в майбутньому.

Фактично лбз по фронту як така втрачає зміст. Залишаються "міста-фортеці".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:37

  detroytred написав:Так в тому й справа, що Грін -- доброволець і воює 2+ роки. Воював ще і в 2014-му. До того ж, явно в курсі всіх армійських справ.
Коли в нього був ефір з Арестовичем, то Арестович тоді швидко дав заднюю зі своєї позиції "всепогано". Миттєво.

Тобто, от поки нема ніякого однозначного бачення яка реальна ситуація -- що на полі бою, що в країні.
Бо до викосокопосадовців - недовіра, а середня та низова ланка - надають абсолютно протилежні бачення (до того ж не мають повного доступу до інформації).

І. Після інтерв'ю Гріна будь-яке згадування про загрозу Європі від оркостану виглядає комічним та абсурдним...

Це дуже мутний пацик.
Має хтось інформацію де воює цей Арті Грін?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Не желающих копать, можно мобилизовать. Можно оставить право выбора.
Хто стоїть на біржі як безробітний, всіх направляють у "гвардію відновлення", за мінімалку
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:45

  lapay написав:
  Прохожий написав:
  prodigy написав:Сьогодні Одесу знов бомбили...

"Удар росіян по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених"

сейчас проснутся "переговорщики" со своим "рпв без переговоров" и "просто перестать стрелять"
грустно бл...

А що, ще залишився якійсь наївняк, який думає, що під час війни з неба падають квіти?
Тут були розмови про голосувалку, то на тему війни більше підійде наступна:
За що ви проголосуєте?
1. За війну до лінії розмежування 2021.
2. За перемовини і мирну угоду з РФ.
3. За режим припинення вогню без перемовин.

Про фантастику у вигляді кордонів91, гадаю, навіть питати не має сенсу.

Можете объяснить п.3?
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