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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 71787179718071817182>
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто зна чи пані, флер. Для того щоб знати про корупцію і що робить влада, нам НЕ потрібно дивитись блогерів, Ви нас наскільки тупими вважаєте? Достатньо просто РОЗМОВЛЯТИ з людьми іноді. Ось вчора: -як твій батько? всіх відправили у відпустку за власний, немає грошей, а***** просить відкат в КУ, заборгованість 4міс! А тепер зробіть апроксимацію скільки людей в місті про це знають.
Хоча ВИ все прекрасно знаєте і самі! Про блогерство топ, це ті що кричали давайте на стадіоні, з тікток відосом. А закон про мобілізацію який мурижать вже хз скільки, це взагалі по г+г крутять.

Ось, для пам'яті
https://fb.watch/qQnLjdL6KN/

Ви так інф війну не виграєте, треба бути хитрішим, сіяти зернятка і ростити)

ПС. Я не розмію логіку, деяких блочать за повідомлення на чому можна заробити, а деяких які вже не соромляться і несуть відверту пургу ні. Без претензій, просто констатую.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:50

  Xenon написав:всетаки цікаво виходить,
до виборів Зеленський з такою легкістю заявляв що - щоб приминити війну, треба просто перестати стріляти.
А зараз виходить що ця його формула вже не працює?

Не надоело сравнивать "войну" 2015-21 с сегодняшней?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:58

  Water написав:
  andrijk777 написав:1. РФ згідна на перемовини - путін це заявляв багато разів.
2. Україна прийняла закон! який забороняє перемовини.

А москаль все повторює свою методичку за якійсь міфічний Закон.
Тупо загуглить такий Закон УПЦ МП не дозволяє?

UPD: А, я забув шо у москалів UA-інет забанений. Так ось, шановні москалі, такого Закону України немає і ніколи не було, це вам пуйло наспівує, який схоже образився, шо з ним заборонили вести переговори.

Не Закон.
Указ Президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".
В Указе сказано:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.

https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
Это не запрет переговоров. И вообще не запрет.
То, мабуть, Ви москаль, як і написав andrijk777 - викривлюєте рішення так само, як Путін.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 бер, 2024 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:59

уличная демократия

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зачем нужно отправлять людей на каторгу - копать, если тысячи экскаваторов стоят без дела?
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 15 бер, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:01

  ЛАД написав:
  Xenon написав:всетаки цікаво виходить,
до виборів Зеленський з такою легкістю заявляв що - щоб приминити війну, треба просто перестати стріляти.
А зараз виходить що ця його формула вже не працює?

Не надоело сравнивать "войну" 2015-21 с сегодняшней?

Сьогоднішньої могло і не бути, якщо би не електоральна біфуркація у 2019.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:06

По сообщениям из Бел. области.
Противник сейчас заходит в Белгород, все каналы связи под его контролем.

https://t.me/vdv_za_chestnost_spravedlivost/1864
фейк или нет решайте сами
белгородские каналы ничё такого не пишут
зато есть видео из Грайворона
https://t.me/MirovichMedia/8510
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 бер, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:09

Назву гілки нагадати?

  BeneFuckTor написав:Хто зна чи пані, флер. Для того щоб знати про корупцію і що робить влада, нам НЕ потрібно дивитись блогерів, Ви нас наскільки тупими вважаєте? Достатньо просто РОЗМОВЛЯТИ з людьми іноді. Ось вчора: -як твій батько? всіх відправили у відпустку за власний, немає грошей, а***** просить відкат в КУ, заборгованість 4міс! А тепер зробіть апроксимацію скільки людей в місті про це знають. ..

Соромлюсь запитати, до президентства Зе у нас в країні корупції не було? Чи Зе повинен особисто нести відповідальність за кожного корупціонера? До 2019 р як було? Всіх корупціонерів покарали?
ПС. Політсрач розводите? А потім будете скаржитись, що вас труть?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:11

  vitaliiangel написав:
По сообщениям из Бел. области.
Противник сейчас заходит в Белгород, все каналы связи под его контролем.

https://t.me/vdv_za_chestnost_spravedlivost/1864
фейк или нет решайте сами

а що пише генерал свр?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:11

  flyman написав:а що пише генерал свр?
у него отпуск. подизносился
vitaliiangel
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