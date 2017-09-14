Хто зна чи пані, флер. Для того щоб знати про корупцію і що робить влада, нам НЕ потрібно дивитись блогерів, Ви нас наскільки тупими вважаєте? Достатньо просто РОЗМОВЛЯТИ з людьми іноді. Ось вчора: -як твій батько? всіх відправили у відпустку за власний, немає грошей, а***** просить відкат в КУ, заборгованість 4міс! А тепер зробіть апроксимацію скільки людей в місті про це знають. Хоча ВИ все прекрасно знаєте і самі! Про блогерство топ, це ті що кричали давайте на стадіоні, з тікток відосом. А закон про мобілізацію який мурижать вже хз скільки, це взагалі по г+г крутять.
andrijk777 написав:1. РФ згідна на перемовини - путін це заявляв багато разів. 2. Україна прийняла закон! який забороняє перемовини.
А москаль все повторює свою методичку за якійсь міфічний Закон. Тупо загуглить такий Закон УПЦ МП не дозволяє?
UPD: А, я забув шо у москалів UA-інет забанений. Так ось, шановні москалі, такого Закону України немає і ніколи не було, це вам пуйло наспівує, який схоже образився, шо з ним заборонили вести переговори.
Не Закон. Указ Президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности". В Указе сказано:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
BeneFuckTor написав:Хто зна чи пані, флер. Для того щоб знати про корупцію і що робить влада, нам НЕ потрібно дивитись блогерів, Ви нас наскільки тупими вважаєте? Достатньо просто РОЗМОВЛЯТИ з людьми іноді. Ось вчора: -як твій батько? всіх відправили у відпустку за власний, немає грошей, а***** просить відкат в КУ, заборгованість 4міс! А тепер зробіть апроксимацію скільки людей в місті про це знають. ..
Соромлюсь запитати, до президентства Зе у нас в країні корупції не було? Чи Зе повинен особисто нести відповідальність за кожного корупціонера? До 2019 р як було? Всіх корупціонерів покарали? ПС. Політсрач розводите? А потім будете скаржитись, що вас труть?